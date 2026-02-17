Третья тайна Фатимы: что скрыл Ватикан в предсказаниях Богородицы

13 мая 1917 года трое португальских детей, пасших овец близ городка Фатима, стали свидетелями явления, которое до сих пор будоражит умы христиан по всему миру. «Дама, сиявшая ярче солнца», как описывали её пастушки, поведала им судьбы мира и оставила пророчества, которые Ватикан раскрывал дозированно на протяжении почти ста лет. Но главная интрига этих откровений связана с Россией.

Дети, говорившие с небом

Главной свидетельницей стала десятилетняя Лусия Сантуш. Вместе с ней видения пережили её кузены — Жасинта и Франсишку Марту. Как пишет Ярослав Зуев в книге «Проект Земля», «Дама» (как дети поначалу называли Богородицу) открыла каждому из них их будущее. Младшим, Жасинте и Франсишку, было предсказано, что они скоро умрут. Так и случилось: оба стали жертвами страшной эпидемии «испанки», не дожив до взрослого возраста. Лусии же было суждено стать монахиней и донести послание Богородицы до мира. Она скончалась в 2005 году в возрасте 97 лет, унеся с собой множество тайн.

Но главное, что оставила после себя Лусия, — это три пророческие тайны, две из которых касались судеб всего мира и, что особенно важно, России.

Первые тайны: война и революция

Первые две части пророчества были обнародованы Ватиканом в 1942 году. К тому моменту они уже сбылись. Согласно свидетельствам, Богородица предупредила детей о скором окончании Первой мировой войны и о начале Второй. Но главное — она предсказала революцию в России.

Как отмечает Виталий Симонов в «Большой энциклопедии апокалипсиса», во второй тайне содержалось прямое указание на нашу страну. Богородица говорила, что если Россия не обратится (под этим подразумевалось посвящение страны Пренепорочному Сердцу Девы Марии), то она «распространит свои ошибки по всему миру». Если же условие будет выполнено, то вместе с Россией спасется и весь остальной мир.

Третья тайна: что скрыл Ватикан?

Самая обсуждаемая часть пророчества — «третья тайна Фатимы» — была официально опубликована только в 2000 году, хотя, по словам самой Лусии Сантуш, сделать это нужно было еще в 1962-м. Многие исследователи считают, что текст либо отредактирован, либо опубликован не полностью.

Официальная версия Ватикана, которую озвучил Папа Иоанн Павел II, гласит, что пророчество касалось покушения на него самого (оно произошло в 1981 году). В видении, описанном детьми, фигурировал Святейший Отец, который шел к огромному Кресту на вершине горы и был убит солдатами. Однако вместе с ним в пророчестве гибли и другие священники, и верующие, а Ангелы собирали их кровь в кропильницы, окропляя ею души, идущие к Богу.

Исследователи, такие как Николай Непомнящий («100 великих событий ХХ века») и Борис Романов («Мистические ритмы истории России»), сомневаются, что Ватикан раскрыл всё. По их мнению, неопубликованная часть касается именно России. В пользу этой версии говорит и тот факт, что в предыдущих пророчествах нашей стране отводилась центральная роль.

Особая роль России и апокалипсис

О главенствующей роли России в мировой истории говорится и в издании «Фатима. Повесть о Фатиме величайшем чуде нашего времени» (Изд. «Брюссель», 1991 г.). В книге рассказывается о россиянке, которая будучи католичкой, получила разрешение встретиться с Лусией Сантуш. Сантуш подтвердила, что Россия спасется благодаря своей любви к Пречистой Деве. Богородица, по словам монахини, этого очень ждет, так как благодаря данному обстоятельству «успокоятся все смуты» на Земле. Сантуш утверждала, что «Дама» так проникновенно беседовала о России, словно это была ее родина.

Однако, что касается «третьей тайны Фатимы», то Игорь Прокопенко, автор издания «Тайны Апокалипсиса», предполагает, что в ней речь может идти о падении Римско-католической церкви. Не случайно же Ватикан не решается опубликовать пророчество целиком. Но сама Лусия Сантуш как-то обмолвилась, что все, о чем упоминается в необнародованной «тайне», можно найти в Апокалипсисе. Но более Сантуш не сказала ничего. Примечательно, что 1981 году один религиозный фанатик даже угнал во Францию лайнер британской авиакомпании, потребовав открыть наконец третье пророчество.