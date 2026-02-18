Без мозга, но с сердцем: как в древности делали мумии

17 февраля 1923 года учёные вскрыли дверь в погребальную камеру фараона Тутанхамона. Мумия египетского царя оказалась ценной находкой, поскольку оставалась нетронутой более трёх тысячелетий и сохранилась лучше прочих. Практика мумификации существовала в разных культурах. Возраст наиболее древних образцов оценивается в 12 тыс. лет, а эксперименты в этой области продолжились и в XXI веке. RT собрал самые интересные примеры мумификаций.

Юго-Восточная Азия

Самым древним мумиям, по оценке учёных, должно быть порядка 12 тыс. лет, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Мумии нашли в 2025 году на территории Юго-Восточной Азии в разных местах: в Китае, Вьетнаме, Таиланде, Лаосе, Малайзии и на островах. Специалисты считают, что тела были высушены над огнём с помощью дыма — фактически их закоптили. Анализ костей показал, что некоторые из них подвергали воздействию температур свыше 645 °C.

Долгое время наиболее древними из сохранившихся считались обработанные тела народа чинчорро, найденные на территории Чили и Перу. Мумии были сделаны примерно в 5050 году до н. э., а внимание учёных они привлекли в начале 1980-х. Мумификацией занимались местные племена рыболовов: в захоронениях нашли множество лесок, крючков и других снастей.

Из тел умерших удаляли внутренности, кости скрепляли тростником и заполняли травой и золой, также использовалось подобие клея из крови морских львов, рыбы и птичьих яиц. Для сохранности лица делали маску. В разные периоды мумии раскрашивали чёрной или красной краской. Сохраняли и волосы, изготавливая подобие парика. Причём чинчорро мумифицировали не только сановных лиц, как в Египте, но и подвергали этому священному ритуалу всех умерших сограждан, независимо от возраста и социального статуса.

Наибольшей известностью пользуются древнеегипетские мумии. Важным событием для науки стало обнаружение мумии фараона Тутанхамона, который жил в XIV веке до н. э. Это было единственное нетронутое тело, сохранившееся до XX века: гробницы египетских правителей грабили, а части мумий пытались употреблять как лекарство.

Однако усыпальница Тутанхамона осталась невредимой, и после вскрытия двери в погребальную камеру 17 февраля 1923 года учёные смогли оценить не только саму мумию, но также убранство и погребальную атрибутику.

По технологии, которую описал древнегреческий историк Геродот, из тела покойника извлекали внутренние органы, которые мумифицировали отдельно, однако сердце оставляли на месте. Из кожи и костей выводили жидкость с помощью порошка соды или специального раствора. Процесс занимал около 70 дней. Полости набивали тканью, пропитанной солью. Затем тело обрабатывали маслами и смолами и заворачивали в ткань.

В разные периоды технология мумификации менялась. Так, на мумии Гекашепеса, возраст которой составляет около 4,3 тыс. лет, отсутствовали повязки, при этом она была покрыта тонкими листами золота.

Паракас (Перу)

Мумификацией также занимались на территории Перу. Представители цивилизации паракас в IV—III веках до н. э. удаляли из трупа внутренности, потом восстанавливали объём с помощью деревянных брусков или других растительных материалов. Тело коптили или сушили на солнце.

Возможно, будущие мумии также поливали морской водой — соль служила консервантом. Лицо обмазывали смесью из глины и смолы. Колени покойника прижимали к подбородку, а руки скрещивали на уровне груди. Мумию стягивали верёвками и заворачивали в несколько слоёв ткани. Паракасцы были искусными ткачами, делали яркие и стойкие красители, и их погребальные плащи выглядели роскошно.

Великобритания

Практика мумификации продолжилась и в Новое время. Так, известный философ и экономист Иеремия Бентам, скончавшийся в 1832 году, завещал своё тело науке, при этом распорядился сделать из него мумию и выставить на обозрение в Университетском колледже Лондона — так он надеялся подать пример другим возможным жертвователям. Тело до сих пор находится в специальном шкафу-кабинете, однако голова заменена на восковую, а настоящая хранится отдельно.

Отдельная практика мумификации, основанная на законах природы, существовала среди японских буддистов. Монахи школы сингон занимались подготовкой своих тел при жизни. На это отводилось 3 тыс. дней — более восьми лет. Придерживаясь особой диеты, монахи добивались минимизации жировой и мышечной массы, чтобы тело после смерти не разлагалось.

Затем они были погребены заживо и дожидались конца, медитируя. Известно о 24 успешных случаях. Извлечённые другими монахами мумии считались «буддами во плоти». Практику в конце XIX века остановил император Мэйдзи, запретивший вскрывать могилы.

Наши дни: Европа

В 1920 году в Италии была забальзамирована девочка Розалия Ломбардо, умершая от испанского гриппа. Ей было около двух лет. Доктор Альфредо Салафия заменил её кровь смесью глицерина, формальдегида, спирта, солей цинка и салициловой кислоты. Тело находится в катакомбах капуцинов в Палермо.

В 2011 году в распоряжение медиков поступило тело британского таксиста Алана Байласа из города Торки. Он страдал от неоперабельного рака лёгких и при жизни завещал своё тело науке, чтобы учёные смогли опробовать древнеегипетскую технологию создания мумий. Родные Байласа также дали согласие на манипуляции. Об этой мумификации сняли документальный фильм.