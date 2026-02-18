За что королева Англии Мария I получила прозвище Кровавая Мэри

18 февраля 1516 года родилась королева Англии Мария I. После развода родителей — короля Генриха VIII и Екатерины Арагонской — Мария была объявлена незаконнорождённой и даже после кончины отца только в результате сложных политических интриг и вооружённого восстания смогла проложить себе путь к трону. Мария пыталась усилить влияние католической церкви в Англии и активно боролась с оппозицией, прибегая к казням политических оппонентов. Однако репрессии при ней были не такими масштабными, как при её отце Генрихе и младшей сестре Елизавете. Тем не менее в истории Мария стала широко известна как Кровавая Мэри. Однако некоторые историки полагают, что это прозвище появилось уже после смерти королевы.

На пути к трону

Отцом Марии был английский король Генрих VIII, а матерью — его первая жена Екатерина Арагонская, дочь основателя испанского государства Фердинанда Католика.

Изначально Екатерина вышла замуж за старшего брата Генриха — принца Уэльского Артура, но, когда тот умер, стала женой нового наследника английского престола. Дети королевской четы рождались мёртвыми или умирали во младенчестве. И лишь Мария выжила. Однако Генрих хотел, чтобы у него появился наследник мужского пола.

Король заводил многочисленные романы на стороне. Особую привязанность Генрих VIII испытывал к фрейлине Анне Болейн. Постепенно он решил, что с Екатериной Арагонской, так и не подарившей ему сына, нужно расстаться.

Формальным поводом для расторжения брака стала якобы его изначальная незаконность: король заявил, что женитьба на вдове брата противоречит христианскому учению. Однако церковный суд по данному вопросу затянулся. В Риме не хотели развода короля с представительницей влиятельной католической династии.

«Разгневанный Генрих объявил, что у папы нет права решать, как жить в Англии, поэтому отказался подчиняться воле Рима», — отметил в беседе с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Парламент прекратил действие папской духовной власти в Англии и объявил главой церкви на территории страны короля. Сама обновлённая церковь по своему вероучению оказалась близка к протестантизму.

«Реформация подчинила духовную власть в Англии светской. Религиозные вопросы передавались в ведение короля», — подчеркнула в разговоре с RT профессор СПбГУ Наталья Ерёмина.

В январе 1533 года Генрих VIII тайно обвенчался с Анной Болейн, которая уже ждала ребёнка, а несколько месяцев спустя архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер задним числом объявил недействительным брак монарха с Екатериной. Мария при этом стала формально незаконнорождённой.

Генрих VIII отправил дочь в услужение к новой жене. Та пыталась найти с девушкой общий язык, но Мария сходиться с ней не хотела. Хотя король верил, что Анна Болейн родит ему сына, на свет появилась ещё одна девочка — Елизавета. Вскоре и над браком Генриха с Анной Болейн стали сгущаться тучи. Королева родила двух мёртвых мальчиков, а у монарха появилась новая фаворитка — Джейн Сеймур. Генрих обвинил Анну в супружеской измене. По приговору суда она была обезглавлена.

Джейн Сеймур официально вышла замуж за короля и родила ему сына Эдуарда, но вскоре скончалась. После неё Генрих вступал в брак ещё трижды и умер в 1547 году. По словам историков, у короля был очень непростой характер. Он активно проводил политику «огораживания», разорившую множество крестьян. А десятки тысяч англичан были казнены при нём согласно закону о бродяжничестве.

На престол после смерти Генриха VIII взошёл его единственный законный сын Эдуард VI. Регентом при нём сначала был его дядя со стороны матери Эдуард Сеймур, а затем — видный английский полководец Джон Дадли. Эдуард с детства интересовался политикой и был убеждённым протестантом. При нём в Англии шло активное искоренение латинского обряда. Католичка Мария не скрывала своего негодования от происходящего в стране.

По английским законам, если Эдуард VI умирал бездетным, престол должен был перейти к Марии, а затем — к Елизавете. Однако король-подросток не желал допускать возможности прихода к власти сторонницы католической церкви, которая могла бы устроить в Англии контрреформацию. Кроме того, его раздражала «незаконность» брака его отца с Екатериной. Поэтому он написал «Распоряжение о престолонаследии», согласно которому корона завещалась потомкам его двоюродной сестры Фрэнсис Грей — внучки короля Генриха VII. У неё не было сыновей, но росла дочь Джейн Грей. По словам историков, Эдуард остановился именно на этой ветви рода Тюдоров, так как они были ближайшими его родственниками-протестантами.

Скорее всего, Эдуард подготовил распоряжение на всякий случай, рассчитывая долго править и оставить после себя потомство. Но судьба распорядилась иначе. В начале 1553 года он тяжело заболел — пневмонией или туберкулёзом. Джон Дадли спешно женил своего сына Гилфорда на Джейн Грей. При этом регент делал всё возможное для спасения короля — очевидно, он предвидел возможность конфликта с дочерью Генриха VIII, что ему очень не нравилось. Но Дадли ничего сделать не смог — 6 июля Эдуард VI скончался.

Кровавая Мэри

В своё время Генрих VIII сделал Марию одним из богатейших землевладельцев страны. Он оставил ей 32 поместья, где она пользовалась популярностью среди крестьянства и дворян.

Незадолго до смерти Эдуард совершил обмен — забрал у сестры прибрежные земли в Эссексе, отдав ей большие по площади угодья во внутренних районах Англии. По одной из версий, таким образом он хотел предотвратить возможное бегство Марии за границу, но подарил ей при этом хорошо укреплённые замки и дополнительных сторонников.

9 июля 1553 года члены Тайного совета — особого совещательного органа при английских монархах — вызвали Джейн Грей и сообщили, что она должна принять корону. Уже на следующий день глашатаи объявили лондонцам о личности новой повелительницы. Горожане восприняли новость равнодушно, чего нельзя было сказать о Марии. Накануне смерти брата она в сопровождении вооружённого отряда покинула свою резиденцию в Хансдоне, а когда узнала, что Эдуард мёртв, прибыла в поместье Кеннингхолл, разослав оттуда по стране воззвания с призывом поддержать её кандидатуру на престол. Со всей Англии в Кеннингхолл стали стекаться её сторонники. Помимо католиков, под знамёна Марии становились протестанты, которые по разным причинам затаили обиду на Дадли.

Бывший регент отправил своего сына Роберта, чтобы тот арестовал Марию, но её охраняли уже сотни воинов, поэтому пресечь восстание на корню не удалось. В конце концов Джон Дадли решил лично возглавить карательную экспедицию, усилив верные ему войска спешно завербованными наёмниками. Однако у него в тылу подняли мятеж несколько поддерживавших Марию крупных феодалов. Это деморализовало Тайный совет. По Лондону поползли слухи, что на штурм города движутся тысячи мятежников. Получив известия из столицы, Дадли отказался от дальнейшего наступления. Единого мнения относительно того, почему он так поступил, у историков нет — то ли из-за массового дезертирства воинов из его отряда, то ли из-за численного превосходства войск Марии. В любом случае 19 июля Тайный совет низложил Джейн Грей и признал королевой Англии Марию. В народе это решение восприняли с восторгом. Дадли объявил о своей капитуляции.

Принцесса Елизавета во главе личного войска поспешила навстречу сестре, чтобы заверить её в верноподданнических чувствах. 3 августа 1553 года Мария торжественно въехала в Лондон и сразу же выпустила из тюрем политических противников своего умершего брата, часть из которых сразу назначила на высокие государственные должности. Ещё до её прибытия в столицу Тайный совет поспешил арестовать противников новой королевы, включая Джейн Грей. Вскоре под замок отправили и доставленного в Лондон Джона Дадли вместе с его соратниками. Также агенты Марии разыскивали людей, позволивших себе публичные оскорбления дочери Генриха VIII во время борьбы за власть. Всего аресту подверглись около 150 человек.

Джон Дадли вскоре был казнён вместе с двумя соратниками, несмотря на то что пытался избежать смерти, заявив о принятии католической веры. Многие из противников Марии были приговорены к смертной казни, но сразу же помилованы.

Мария долго оттягивала момент принятия окончательного решения относительно судьбы Джейн Грей и её мужа, но всё же приказала казнить их в начале 1554 года — во время восстания Томаса Уайатта, направленного против новой королевы. Сам мятеж был быстро подавлен, и это убедило английскую знать, что Мария крепко сидит на своём троне.

После этого внутренняя политика Марии I стала гораздо более жёсткой. Королева приказала отправить на костёр около трёхсот оппонентов, включая духовных лидеров протестантов. Мария не щадила даже тех, кто соглашался стать католиками.

«Мария пыталась вернуть Англию в лоно католической церкви, при этом действовала с позиции силы и принуждения», — подчеркнул Виталий Захаров.

Уже летом 1554 года Мария вышла замуж за сына императора Священной Римской империи — Филиппа, который, согласно брачному договору, не имел права вмешиваться во внутренние дела Англии. В народе супруга королевы не любили. Его свита вела себя высокомерно и постоянно провоцировала конфликты с англичанами. Парламент так и не дал согласия на признание Филиппа королём.

В 1558 году Марию поразило вирусное заболевание, с последствиями которого она не справилась. Объявив своей наследницей сестру Елизавету, Мария умерла 17 ноября. Внутренняя политика государства сразу круто изменилась — новая правительница объявила о полной поддержке англиканской церкви.

В историографии за Марией закрепилось прозвище Кровавая Мэри. По словам историков, оно, скорее всего, получило распространение уже после смерти королевы и родилось не в народе, а среди протестантских элит, которые пытались дискредитировать правительницу-католичку. Впрочем, повод для этого королева дала сама, устроив всплеск террора в 1555 году.

«Мария Тюдор считается очень противоречивой фигурой из-за своей попытки провести в Англии контрреформацию. В то же самое время она покровительствовала мореплаванию и искусствам, активно искала способы поддержать экономику», — резюмировала Наталья Ерёмина.

Кстати, в XX веке мировую популярность завоевал алкогольный коктейль «Кровавая Мэри», состоящий из водки и томатного сока. Согласно одной из версий, своё название он получил как раз в честь королевы Марии I.