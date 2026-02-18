Почему русские женщины никогда не пили

Интернет пестрит мемами о «вечно пьяных русских», но исторические документы рисуют иную картину. Наши предки не только не злоупотребляли, но и сознательно ограничивали себя, а на женщин и вовсе существовало строжайшее алкогольное табу.

Что пили до водки

Вопреки расхожему мнению, Древняя Русь не знала крепкого алкоголя. Как отмечает историк Александр Буганов, до X века понятия «виноградное вино» здесь просто не существовало. Основу питья составляли натуральные слабоалкогольные напитки: пиво, брага, медовуха и, конечно, квас.

Эти напитки выполняли скорее ритуальную и социальную функцию. Их подавали на братчинах (общинных пирах) и княжеских застольях для создания веселого настроения. О тяжелом опьянении речи не шло. Показательно, что в берестяных грамотах вплоть до XIII века нет ни слова о вине или систематическом пьянстве — просто не существовало такого явления.

Иван Грозный, кабаки и первые ограничения

Ситуация начала меняться в XV веке с появлением корчем — первых питейных заведений. Но они были редкостью и открывались только в крупных торговых центрах вроде Новгорода или Пскова.

Настоящий перелом наступил при Иване Грозном в середине XVI века. Вместе с европейскими веяниями на Руси появилась водка и первые кабаки. Но важно понимать: питие тогда жестко регламентировалось. Знаменитый кабак в Москве был открыт исключительно для опричников — царской гвардии. Простым смертным вход туда с целью выпивки был заказан.

Уже тогда государство, получая монопольную прибыль от торговли спиртным, вынуждено было вводить драконовские меры контроля: алкоголь нельзя было продавать во время постов, а также по средам, пятницам и воскресеньям. В остальные же дни торговля вином разрешалась лишь после обедни и продолжалась не более трёх часов.

Кроме того, покупатель имел право приобрести лишь одну чарку вина, не более. Уже тогда пьянство не считалось социально приемлемым, несмотря на то, что торговля спиртными напитками приносила существенные доходы казне.

Между тем многие иностранцы, побывавшие в России, отмечают «пьянство русских». Так, посланник голштинского князя Фридриха III Адам Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно» пишет, что русские «более привержены к пьянству, чем любой другой народ мира».

И это притом, что в Западной Европе многие мужчины и женщины ежедневно проводили время в трактирах, где пили дешёвое спиртное без всякого ограничения. В России, по крайней мере, водка была дорогой, и не все могли её себе позволить.

Стоит также вспомнить, что почти за сто лет до Олеария другой иностранный посол, Сигизмунд Герберштейн, в своих «Записках о московитских делах» даже не упоминает о пьянстве среди русских. По-видимому, всё-таки речь идет о каких-то субъективных наблюдениях, например, связанных с посещением кабаков.

«До конца XIX века водку и другие спиртные напитки в России можно было купить только в питейных домах, - сообщает этнограф Оплетин в статье “Миф о русском пьянстве”. - И пьянствовала лишь весьма узкая прослойка населения, так как употреблять спиртное разрешалось только в самом кабаке, а ходить туда было неприлично».

Алкогольное табу для женщин

Как бы то ни было, женщин в русские кабаки не пускали. Для них во многих случаях употребление алкоголя вообще являлось табуированным. Даже на свадьбе молодые не должны были употреблять алкоголь.

Почему? Потому что за этим следовала брачная ночь, и супруги могли зачать ребенка. А какой ребёнок мог появиться у пьяных родителей? Наши предки не были дураками и уже тогда знали о воздействии спиртного на гены.

Подметили, вероятно, и особенности воздействия этилового спирта на женский организм. Как известно, последствия приёма спиртного для женщин являются куда более пагубными, чем для мужчин, вплоть до утраты детородной функции.

Даже в знаменитом средневековом «Домострое» было сказано: «У жены решительным никогда никоим образом хмельного питья бы не было: ни вина, ни мёда, ни пива, ни угощений. Питье находилось бы в погребе на леднике, а пила бы жена бесхмельную брагу и квас - и дома, и на людях. Если придут откуда женщины справиться о здоровье, им тоже хмельного питья не давать...»

Женщина на Руси была хранительницей семейного очага, на ней держалось всё хозяйство, она должна была воспитывать детей. Как бы она стала это делать, будучи нетрезвой? Она бы просто утратила свою роль как жены и матери.

Традиция трезвости

«Вино раньше пили только по большим праздникам, - свидетельствовал в 1917 году исследователь Чарушников. - Людей, которые любили выпить, в деревне называли пьяницами. К ним не было уважения, над ними смеялись».

Бердинских в книге «Крестьянская цивилизация в России» констатирует: «Многие помнят, что их отцы (женщинам вообще пить вино не полагалось) употребляли спиртное воистину в гомеопатических дозах».

«В России всего 100 лет назад… 90% женщин и 43% мужчин были абсолютными трезвенниками (т.е. вообще ни разу в жизни не пробовали алкоголь!)», - свидетельствует Оплетин.

Так что, основываясь на многих источниках, можно сделать вывод, что даже мужчины в дореволюционной России употребляли спиртное в весьма умеренных количествах, а женщины его вообще практически не употребляли – это запрещали и закон, и традиция.