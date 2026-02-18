Кто живет в подземных реках под Москвой

Москва — город на семи холмах, но под этими холмами скрыта целая сеть рек и ручьёв, закованных в бетонные коллекторы. Когда-то они текли открыто, поили жителей, служили границами и даже оборонительными рвами. Сегодня их около полутора сотен — от знаменитой Неглинной до безымянных ручейков в спальных районах. Длина подземных водотоков превышает 300 километров. Вопрос о том, кто обитает в этой тёмной, часто загрязнённой среде, волнует не только диггеров, но и учёных. Исследования Мосэкомониторинга, МГУ и Росприроднадзора рисуют картину скудной, но устойчивой жизни: в основном беспозвоночные и микроорганизмы, адаптированные к экстремальным условиям. Рыбы и раки — редкие гости, а легенды о гигантских сомах остаются именно легендами.

Скрытая сеть: сколько рек под столицей

История заковывания рек началась в XVIII веке, когда Неглинную убрали под землю после наводнения 1775 года. В XIX–XX веках последовали Пресня, Ольховка, Чечера, Кабанка и десятки других. По данным ГУП «Мосводоканал» и отчётам Мосэкомониторинга, сегодня в коллекторах течёт вода из более чем 150 водотоков. Они собирают дождевые стоки, грунтовые воды и, увы, часть неочищенных сбросов.

Экология этих систем сложная: в верхних участках вода относительно чистая, в нижних — насыщена загрязнителями. Отчёты о состоянии окружающей среды Москвы за 2020–2025 годы фиксируют высокое содержание тяжёлых металлов, нефтепродуктов и нитратов. Жизнь здесь возможна только для самых выносливых организмов.

Неглинная: главная подземная артерия

Неглинная — самая известная. Её коллектор тянется от Манежной площади до устья у Кремля. Длина под землёй — около восьми километров. Когда-то в ней ловили рыбу и раков, как писал Гиляровский, но сегодня вода сильно загрязнена.

Биологи из МГУ и Института проблем экологии и эволюции РАН, проводившие пробы в доступных участках, находят в Неглинной в основном микрофауну: бактерии, простейшие, коловратки. Макробеспозвоночные редки — иногда пиявки или личинки насекомых. Рыбы не выживают постоянно: кислорода мало, токсины высоки. Случайные находки окуней или плотвы объясняются попаданием из ливнёвки во время паводков.

Другие коллекторы: от Пресни до Яузы

Пресня, закованная в XIX веке, течёт под зоопарком и Красной Пресней. В её коллекторе условия чуть лучше — вода частично грунтовая. Здесь фиксируют моллюсков (дрейссену) и ракообразных — бокоплавов, аселлусов.

Меньшие реки — Ольховка в Хамовниках, Чечера на юго-западе — имеют похожую фауну. Исследования городской экологии, опубликованные в журнале «Вестник МГУ. Серия Биология», описывают типичных стигобионтов: организмы, адаптированные к темноте. У них часто редуцированы глаза, усилено обоняние, замедлен метаболизм.

В некоторых коллекторах находят раков — широкопалого или узкопалого, но редко. Популяции раков в Москве-реке надземной восстановились в 2010–2020-х благодаря очистке, и отдельные особи забираются в устья коллекторов. Но постоянного обитания нет: раки требуют чистой воды.

Стигобионты: коренные жители темноты

Биологи объединяют обитателей подземных вод в группу стигобионтов — от греческого «стигос» (темнота) и «биос» (жизнь). В московских коллекторах доминируют беспозвоночные: пиявки, олигохеты (черви), личинки хирономид (комаров-звонцов), коллемболы (ногохвостки).

Эти организмы питаются органикой из стоков — детритом, бактериальными плёнками на стенах. Бактерии и грибы образуют биоплёнку, основу пищевой цепи. Микроорганизмы — экстремофилы, выдерживающие низкий кислород и токсины.

В родниках, связанных с подземными водами (например, в Лосиноостровском парке), фауна богаче: ручейники, подёнки, бокоплавы. Но в закрытых коллекторах биоразнообразие минимально — 10–20 видов против сотен в открытых реках.

Рыбы в подземелье: мифы и реальность

Легенды о сомах-гигантах в Неглинной уходят корнями в XIX век. Гиляровский упоминал рыб в реке до заковывания, но в коллекторах рыбы не живут постоянно. Исследования ихтиофауны Москвы-реки (ВНИРО, МГУ) показывают: в надземных участках — лещ, окунь, щука, судак, даже сом. Но в подземных — только случайные визитёры.

Во время сильных ливней рыба заходит в коллекторы из Москвы-реки и погибает от нехватки кислорода. Диггеры иногда находят мёртвых лещей или плотву. Живых сомов или щук в коллекторах не фиксировали научные экспедиции.

Экология и будущее подземного мира

Загрязнение — главная угроза. Отчёты Mosecom за последние годы отмечают улучшение: после модернизации очистных сооружений содержание загрязнителей снизилось. В некоторых коллекторах кислород вырос, появились новые виды беспозвоночных.

Учёные из МГУ прогнозируют: при дальнейшем очищении стоков фауна может обогатиться. Но пока подземные реки — скорее сточные канавы, чем экосистемы.

Жизнь в московском подземелье существует, но тихая и неприметная. Нет монстров или мутантов — только выносливые стигобионты, цепко держащиеся за существование в темноте. Они напоминают: даже под мегаполисом природа находит лазейки. Главное — не закрывать их загрязнением.