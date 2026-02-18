Где донские казаки брали себе жен

Кто такие казаки — отдельный народ или особое военное сословие? Споры об этом не утихают до сих пор. Этнографы чаще склоняются к версии о социальной группе внутри русского этноса. Сами казаки, естественно, придерживаются противоположного мнения, указывая на уникальность своей культуры, обычаев и, что немаловажно, — происхождения.

Одной из ключевых особенностей формирования казачьей нации стало массовое смешение кровей. Особенно ярко этот процесс проявился на Дону в XVI–XVIII веках, когда в казачьи станицы хлынул поток пленных женщин — турчанок, персиянок, черкешенок, калмычек.

Вольница без женщин

Слово «казак» тюркского происхождения и означает «свободный, вольный человек». Пять-шесть веков назад так называли людей, которые не желали жить по указке государства, предпочитая личную свободу любым благам оседлой жизни.

Начиная с XV века на берега Дона потянулись беглые. Крестьяне, не желавшие гнуть спину на помещика, преступники, искатели приключений, авантюристы — всех их объединяло одно: стремление к независимости. Они создали свою форму самоуправления — Казачий круг, где решались все вопросы: от хозяйственных споров до объявления войны.

Но была одна серьезная проблема. Среди беглецов почти не было женщин. Мужское сообщество, заточенное на войну и выживание, столкнулось с естественной потребностью в семье и продолжении рода.

Выход нашли быстро и просто — в походах. Казаки начали привозить из набегов пленниц: турчанок, персиянок, черкешенок, ногаек, калмычек. Похищение невест стало обычным делом.

Ясырки и болдыри

Особенно часто Россия воевала с Турцией. С 1568 по 1878 год произошло семь русско-турецких войн и два крупных военных конфликта. Донские казаки были самыми активными участниками этих кампаний. И каждый раз возвращались домой с добычей, среди которой были и женщины.

Цифры поражают. Известно, например, что в 1635 году после столкновения с турками на побережье Таганрогского залива казаки захватили в плен 1735 (!) женщин.

Пленных называли «ясырками». Выходить замуж за пленницу не считалось зазорным. Напротив, казаки относились к этому серьезно. В отличие от восточных правителей, они не заводили гаремов и не держали наложниц. Общинный уклад, строгие нравы и контроль Казачьего круга не допускали разврата. Если привез девушку — женись по закону. Тем более что везли тех, кто приглянулся. Так и появились легенды о красоте пленных турчанок и черкешенок.

Детей, рожденных в таких смешанных браках, на Дону называли «болдырями». Фамилии Болдырев, Турчанинов, Татаркин до сих пор распространены среди казаков и прямо указывают на происхождение предков.

Михаил Шолохов в «Тихом Доне» не случайно сделал бабушку Григория Мелехова турчанкой. Это не художественный вымысел, а отражение реальной исторической практики.

Тумины и возвращенцы

Бывало и наоборот. Казачки тоже попадали в плен к иноверцам. Становились женами, рожали детей. Некоторым удавалось вернуться в родные станицы, иногда с детьми. Принимали их без осуждения. Чужих детей на Дону не бывало — усыновленных потомков татар или турок называли «туминами». Отсюда фамилии Туминов, Туминкин.

Вернувшаяся женщина могла снова выйти замуж. Жить матери-одиночке без поддержки мужчины было не принято, да и просто сложно.

Отдельный народ

Как ни странно, казаки редко женились на русских девушках и украинках. Даже в XVIII веке, когда поселенцы из северных регионов начали заселять донские земли, не примыкая при этом к местной вольнице, свободолюбивые люди желали максимально дистанцироваться от пришлых русских. Казаки хотели сохранить собственный уклад жизни и, вероятно, видели в чужаках угрозу своей самобытности. Тем более что к тому времени демографическая проблема была решена, и в донских станицах было много красавиц. Жениться не на казачке стало предосудительным.

Песни и стихи воспевают красоту, стать и свободолюбивый нрав жительниц донских станиц. Так, историк Василий Сухоруков (1795-1841 гг.) писал, что на происхождение казаков существенное влияние оказало смешение славянской и турецкой кровей, и поэтому на Дону женщины имеют «пламенные черные глаза» и здоровый румянец на щечках, а также любят яркие наряды. Одежда полонянок наложила большой отпечаток на традиционный костюм казачек.

Постоянные войны, на которые уходили мужчины, приучили женщин из донских станиц быть самостоятельными. Они растили детей и ловко управлялись не только с хозяйством, но и с оружием и не позволяли себе раскисать, опасаясь за ушедших на фронт сыновей, братьев и мужей.