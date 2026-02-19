Четвертый день Масленицы, Разгуляй: традиции и приметы

Разгуляй, или Широкий четверг — первый день Широкой Масленицы. На Руси люди завершали домашние хлопоты и шли в «разгул» — устраивали кулачные бои, катались с горок и ходили в гости. О традициях и приметах четвертого дня Масленицы — в материале «Парламентской газеты».

Традиции четвертого дня Масленицы

В период Узкой Масленицы — с понедельника по среду включительно — разрешалось делать работу по дому. С четверга же на Руси было принято присоединяться к народным гуляниям. Считалось, что тот, кто проигнорирует веселье и предпочтет провести остаток недели дома, обречет себя на горечи и печали в наступившем году.

Главная традиция Разгуляя — кулачные бои с последующей пирушкой. Участники делились на «зиму» и «весну» — победить обязательно должна последняя.

Еще одна народная забава на четвертый день Масленицы — взятие снежного городка. В начале недели мужчины строили из снега и льда крепость, а на Разгуляй ее брали штурмом.

На каждой улице в этот день стояла ледяная горка, также сооружались ледяные качели, разводились костры, вокруг которых водили хороводы. В центральной части России было принято и колядовать.

Народные приметы

Хорошей приметой считалось освобождение дома от старого хлама — быстро найдутся новые и хорошие вещи взамен.

Обращали внимание на направление ветра — южный и юго-западный считался предвестником скорой оттепели.

Люди верили, что обилие сосулек на крышах домов сулит урожайный год. А если в Разгуляй пошел снег, то лето будет дождливым и холодным.