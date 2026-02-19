Иван Покровский: почему его считали настоящим отцом Ленина

Личность Владимира Ильича Ленина давно обросла мифами и легендами. Наряду с серьезными историческими исследованиями существуют теории, которые ставят под сомнение даже официальные данные о его происхождении. Одна из самых живучих версий гласит, что биологическим отцом вождя мирового пролетариата был вовсе не Илья Николаевич Ульянов, а симбирский врач Иван Сидорович Покровский. Насколько состоятельна эта гипотеза?

Откуда взялся слух

Согласно общепринятой биографии, Владимир Ильич Ульянов родился 22 апреля 1870 года в семье инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова. Однако еще при жизни революционера в народе циркулировали упорные слухи о том, что настоящим отцом ребенка был семейный доктор Ульяновых.

В наши дни эту версию активно поддерживает публицист Аким Арутюнов, автор ряда книг о Ленине. По его утверждению, связь Марии Александровны с доктором Покровским не была секретом для старожилов Симбирска. Более того, Арутюнов выдвигает смелое предположение, что именно Иван Сидорович, движимый ревностью, мог быть косвенно причастен к преждевременной смерти Ильи Николаевича в 1886 году.

Свидетели и улики: на чем держится теория

Сторонники гипотезы оперируют несколькими фактами, которые кажутся им неопровержимыми.

Во-первых, Иван Покровский действительно был близок к семье Ульяновых. Он не просто лечил их, но, по некоторым данным, являлся близким другом дома и даже снабжал детей литературой. Как отмечается в работе Л.И. Боговой «Жизнь В.И. Ленина», именно от Покровского юный Володя получил томики революционного демократа Дмитрия Писарева.

Во-вторых, главным «доказательством» часто служит курьезный случай с дипломом. В 1891 году, сдавая экстерном экзамены в Петербургском университете, Владимир Ульянов получил документ, где в графе «отчество» было ошибочно указано «Иванович». Ленин не стал обращаться к чиновникам за исправлением, а собственноручно зачеркнул «Иванович» и написал «Ильич», фактически сделав диплом недействительным. Для конспирологов этот поступок — знак того, что Ленин знал семейную тайну и не удивился ошибке секретаря, которая оказалась правдой.

Взгляд профессионалов: аргументы против

Однако профессиональные историки относятся к этой версии с большим скептицизмом. Доктор исторических наук Михаил Штейн, автор фундаментального исследования «Ульяновы и Ленины: семейные тайны», провел тщательную работу с архивами и воспоминаниями современников.

Выводы Штейна однозначны: Иван Покровский никогда не жил в доме Ульяновых. Он не был холостяком, как утверждают сторонники теории, а имел законную семью. Эти данные подтверждаются как архивными документами, так и рассказами внука доктора — Алексея Покровского.

Кроме того, антропологическое сходство между Владимиром Ильичом и Ильей Николаевичем отрицать трудно. Раннее облысение, черты лица — здесь генетическая связь прослеживается гораздо отчетливее, чем с Иваном Покровским, который, судя по сохранившимся фотографиям, до глубокой старости сохранял густую шевелюру.

Не выдерживает критики и тезис о том, что Покровский выжил после революции благодаря своему тайному отцовству. Исследователи напоминают: к 1917 году Иван Сидорович был глубоким стариком, практически ослепшим. Вряд ли пожилой врач представлял интерес для карательных органов, даже если бы они были в курсе старых симбирских сплетен. Он умер своей смертью в 1922 году.