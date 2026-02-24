«День не пришел»: пять климатических катастроф, изменивших историю

19 февраля 1855 года директор Парижской обсерватории Урбен Леверье представил первую в мире синоптическую карту. Это событие считается началом современной метеорологии. Погодные катаклизмы не раз приводили к тяжёлым последствиям для человечества: голоду, массовым переселениям, пандемиям и кризисам цивилизаций. Пять масштабных катастроф прошлого — в подборке RT.

Извержение вулкана Тоба

Около 74 тыс. лет назад произошло извержение супервулкана Тоба, который находится на острове Суматра (Индонезия). Оно продолжалось несколько недель и привело к наступлению вулканической зимы. Попавшие в атмосферу соединения серы образовали взвесь, отражающую солнечные лучи и препятствующую полноценному нагреву Земли.

По одной из гипотез, в тот момент человечество оказалось на грани вымирания. В суровых условиях, когда на несколько лет пришли холода, генофонд сократился, а люди вообще могли исчезнуть.

Однако существует и альтернативная версия масштабов происходившего: некоторые учёные утверждают, что последствия извержения почти не затронули, например, южную часть Африки и человечество оставалось в относительной безопасности.

Похолодание и цивилизационный кризис VI века

В 535—536 годах нашей эры произошло самое резкое понижение среднегодовой температуры в Северном полушарии за последние 2 тыс. лет. После мощного извержения вулкана в Исландии небо над Европой и значительной частью Азии закрыла завеса из сернистых газов и других веществ. Солнце светило тускло. Летописцы разных стран сообщали о холоде, засухе и неурожае. На территории Китая летом выпал снег, из-за заморозков установился двухлетний голод. В северной части страны погибло до 80% населения.

Чуть позже, в 542 году, началась Юстинианова чума, названная по имени правившего в то время императора Византии. Это первый задокументированный случай пандемии: она унесла жизни десятков миллионов человек. Прямая связь между начавшимся незадолго до этого похолоданием и Юстиниановой чумой не доказана, однако для современников эти и другие события эпохи слились в череду бедствий.

Учёные также установили, что в 540 и 547 годах произошло ещё два масштабных извержения вулканов. С этих событий начался так называемый позднеантичный малый ледниковый период, который продлился до 660 года. Изменение климата оказало значительное влияние на историю. Византийская империя была ослаблена, начался расцвет арабских государств, в это же время по соседству с Китаем образовался Тюркский каганат.

Гибель цивилизации майя из-за засухи

В X веке нашей эры в Центральной Америке началось быстрое исчезновение цивилизации майя. Население резко сокращалось, в городах не оставалось жителей. Учёным удалось установить, что в этих местах была жестокая засуха. В особо неудачные годы выпадало только 30% осадков.

Цивилизация майя использовала сложные технологии и продвинутую систему каналов, но без достаточного количества воды поддерживать сельское хозяйство оказалось невозможно. По некоторым оценкам, в результате катаклизма выжило лишь 10% населения, и их сил не хватило для сохранения культуры.

Великий голод в Европе

1315—1317 годы вошли в историю Европы как время Великого голода. В летописях сообщалось о плохой погоде, а современные учёные подтвердили, что то время было аномально дождливым. Почти на всей территории Европы выпадало слишком много осадков, что приводило к гибели урожая.

Тысячи людей умирали ежедневно, известны случаи каннибализма, усилилось распространение болезней. Специалисты полагают, что в том числе из-за последствий этого голода европейцы так тяжело перенесли пандемию чумы в 1346—1353 году, получившую название «чёрная смерть».

Пыльные бури в США и Великая депрессия

В 1930-е годы пыльные бури разрушили сельскохозяйственные угодья в центральной части США — на территориях Центральных и Великих равнин. До этого плодородные земли десятилетиями разрабатывали бездумно, почва истощалась. После длительной засухи в долине Миссисипи стали возникать пыльные бури. На территории Канзаса, Нью-Мексико, Колорадо, Техаса и Оклахомы образовался «пыльный котёл», где бури были наиболее интенсивными.

Одна из самых масштабных была зафиксирована 9—10 мая 1933 года, когда пыль донесло не только до Восточного побережья, но и на 500 км от берега в Атлантический океан. А 14 апреля 1935 года вошло в историю как «чёрное воскресенье». По оценке экспертов, в тот день ветер поднял в воздух 300 млн тонн почвы.

«Наступило время рассвета, но день не пришёл. В сером небе появилось солнце — мутно-красный круг, излучающий слабый, похожий на сумерки свет; к вечеру сумерки снова слились с темнотой, и в темноте над повалившейся кукурузой завывал и плакал ветер», — описывал события в «пыльном котле» Джон Стейнбек в романе «Гроздья гнева».

За годы бедствия пострадало около 70 млн гектаров пахотных земель. Более 2,5 млн человек стали вынужденными переселенцами. Катастрофа сказалась и на здоровье людей: многие страдали от пневмонии. Климатические условия усугубили экономический кризис, известный как Великая депрессия.