536-й: самый страшный год в истории человечества

Какое время было наихудшим для жизни? Историки любят задавать этот риторический вопрос. Обычно в списке претендентов фигурируют 1349-й (год «Черной смерти»), 1918-й (разгул «испанки») или мрачное Средневековье в целом. Но профессор Гарвардского университета Майкл Маккормик уверен: все они меркнут на фоне 536 года от Рождества Христова.

По мнению ученого, именно этот год стал настоящей точкой невозврата, запустившей цепную реакцию катастроф, которые перекроили карту Евразии и погрузили континенты во мрак на целое столетие.

Когда солнце погасло

В 536 году случилось нечто, повергшее в ужас современников от Британии до Китая. На полтора года небо затянуло плотной пеленой.

«Солнце светило подобно луне, без лучей, весь год, как будто оно потеряло свою силу», — записал византийский историк Прокопий Кесарийский.

Летописи Ирландии сообщали о «неурожае хлеба», а китайские хроники фиксировали снегопады летом и гибель урожаев.

Европа, Азия и Ближний Восток погрузились в сумерки. Температура упала на несколько градусов. Наступил голод. Но это было только начало.

Вулкан, запустивший Тёмные века

Долгое время природа «великой мглы» оставалась загадкой. Группа Маккормика нашла ответ в швейцарских ледниках. Анализ ледяных кернов показал: в слоях, датируемых 536 годом, содержится аномально высокий уровень вулканического пепла.

Оказалось, что в Исландии произошло мощнейшее извержение (а точнее, серия извержений в 536, 540 и 547 годах). Вулканический аэрозоль накрыл Северное полушарие непроницаемым экраном. Это запустило так называемый Позднеантичный малый ледниковый период, который продлился более ста лет — до 660 года.

Цепная реакция: голод, война и чума

Катастрофическое похолодание привело к неурожаям по всей Европе. Ослабленные голодом народы стали легкой добычей для новой напасти. В 541 году из балканских портов в Византию пришла Юстинианова чума — первая пандемия в истории человечества, которая выкосила миллионы людей.

Но климат и болезни были лишь частью трагедии. Империи, лишенные ресурсов, начали разваливаться под ударами внешних врагов. Началось Великое переселение народов, которое историки раньше ошибочно относили к более раннему периоду. Теперь ясно: именно климатический коллапс VI века стал его катализатором.

Англосаксы перебрались из Северной Германии на Британские острова. Славяне — из предполагаемой прародины между Вислой, Днепром и Карпатами двинулись сразу в трех направлениях — на юг, запад и восток, вплоть до Пелопоннеса, Эльбы и озера Ильмень. Арабы же вторглись на территорию Византии и начали завоевание земель Сасанидов, «прихватив» Месопотамию, Иран, Палестину, Сирию и Египет.

Впрочем, историки уверены, что объяснять все события только климатическими изменениями не стоит — тогда «работало» куда больше факторов…