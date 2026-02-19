Какие права были у пленных немцев в СССР

Вопрос о том, как в Советском Союзе обращались с пленными солдатами и офицерами вермахта, до сих пор вызывает споры. Одни говорят о почти курортных условиях, другие — о нечеловеческом отношении. Документы военных лет показывают, что реальность была сложнее и определялась не только ситуацией на фронте, но и строгой правовой базой.

Два Положения о военнопленных

Отношение к пленным в СССР регулировалось двумя разными документами. Первое «Положение о военнопленных» приняли еще в 1931 году, и оно было на удивление либеральным. В нем отсутствовали офицерские привилегии, труд для всех был добровольным, а жалование полагалось каждому пленному. Более того, выходцам из рабочих и крестьян предоставлялись те же политические права, что и иностранцам в СССР.

Однако с началом Великой Отечественной войны ситуация изменилась. 23 июня 1941 года появилась секретная телеграмма за подписями Жукова и Хрулева, которая запрещала лишать пленных еды — это считалось политически вредным.

1 июля 1941 года Совнарком утвердил новое, более жесткое положение, которое вводило строгую иерархию и ужесточало правила содержания, но, кроме этого, наделило пленных достаточно широкими правами.

Красноармейцам запрещалось оскорблять пленных, применять к ним угрозы на допросах, отбирать личные вещи и документы. Все ценное можно было изъять только под расписку.

Офицеров и приравненных к ним лиц предписывалось размещать отдельно от рядовых и обеспечивать по особым нормам. Им разрешалось носить форму и знаки различия. Но главная привилегия заключалась в другом: офицеров нельзя было заставлять работать — только с их личного согласия.

Зарплата для пленных

И положение 1941 года, и лагерные инструкции гарантировали пленным право сообщать родным о своем местонахождении, получать посылки с продуктами и одеждой, а также денежные переводы. Почта для них была бесплатной. Рядовые и унтер-офицеры, в отличие от офицеров, обязаны были работать, но труд оплачивался. За перевыполнение норм полагались премии, а питание для работающих было полноценным.

Чудовищный контраст

Разговоры о привилегиях для немцев в СССР приобретают совсем иной смысл, если сравнить их с тем, что происходило с нашими солдатами в немецком плену. Секретные распоряжения вермахта предписывали считать советских военнопленных врагами, не имеющими права на гуманное обращение. При малейшем неподчинении разрешалось стрелять без предупреждения, а «политически неблагонадежные» подлежали передаче СС для ликвидации.

Итог этого подхода известен: из 5,7 миллиона советских пленных погибло около 3,3 миллиона человек. В то время, как в советском плену, по разным данным, умерло от 350 до 500 тысяч солдат противника.

Немецкие пленные в СССР находились в суровых, но регламентированных законом условиях. Их положение было далеко от привилегированного, однако оно принципиально отличалось от того, что нацисты уготовили нашим солдатам. Пока СССР показывал свою цивилизованность, немцы демонстрировали свои людоедские замашки.