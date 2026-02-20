Почему две трети территории России непригодны для жизни

Посмотрите на карту России: она огромна, раскинулась от Балтики до Тихого океана. Но есть у этого величия обратная сторона: большая часть территории страны — это зона, непригодная для комфортной жизни. Около 70% площади России, по сути, экстремальная среда. И главный виновник этого — вечная мерзлота.

«Земля и среди лета не растаивает»

Понятие «вечная мерзлота» в обиход ввели не ученые, а суровые практики — русские землепроходцы и промышленники XVII века. Отправляясь в Сибирь за пушниной, они столкнулись с феноменом, который переворачивал привычное представление о почве. Земля под ногами была тверда как камень даже в июле. В их отчетах и челобитных встречается удивленное: «земля-де и среди лета вся не растаивает».

Сегодня мы знаем, что зона вечной мерзлоты занимает около 11 миллионов квадратных километров. Это примерно 65% территории страны. Для сравнения: это больше, чем площадь всей Австралии или Канады. И на этих просторах температура грунта годами не поднимается выше нуля.

Ил вместо чернозема: как пытались выжить

Первым поселенцам приходилось несладко. О привычном сельском хозяйстве можно было забыть — в промерзшей земле не всходили ни рожь, ни овощи. Но нужда, как известно, изобретательна. Крестьяне нашли способ обмануть природу: они покрывали мерзлый грунт речным илом. Эта вязкая масса, нагреваясь на солнце быстрее, создавала тонкий плодородный слой.

Процесс был адски трудоемким. Каждый клочок земли приходилось буквально отвоевывать у холода. Но даже эти усилия давали скромный результат. Урожаи были скудными, а вкус выращенных овощей — далеким от идеала. Выжить можно было, но прокормить большой регион — нет.

Стройка на льду

Казалось бы, сегодня, в XXI веке, технологии позволяют построить что угодно где угодно. Нефтяные вышки в Охотском море, города за Полярным кругом — человек доказал, что может комфортно существовать в любых широтах. Но с вечной мерзлотой у инженеров особые отношения. Она коварна и не прощает ошибок.

Главная проблема — пучение грунта. Вода в почве замерзает, расширяется и буквально выталкивает фундамент, разрушая бетонные конструкции. Чтобы этого избежать, здания ставят на сваи. Между грунтом и постройкой остается воздушная прослойка: тепло дома не передается вниз, и мерзлота не тает.

Но есть и другая опасность. Мерзлые породы не впитывают воду, как губка. Во время таяния снегов или затяжных дождей вода скапливается в верхних слоях. Когда это «природное хранилище» переполняется, происходит прорыв — и поток грязи и воды может обрушиться на жилые кварталы.

Выбор в пользу комфорта

Так стоит ли овчинка выделки? Строить в зоне вечной мерзлоты можно. Но дорого, сложно и с оглядкой на природу. Поэтому, несмотря на гигантские пространства на востоке, 70% населения России предпочитает жить в европейской части страны. Здесь климат мягче, земля добрее, а природа реже преподносит сюрпризы в виде прорывов или пучений.

Мы привыкли считать, что человек покорил природу. Вечная мерзлота напоминает: это не совсем так. Скорее, мы просто договорились жить рядом — на тех условиях, которые она нам ставит.