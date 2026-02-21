Что русские классики говорили о Масленице

Сегодня предпоследний день Масленицы - "Золовкины посиделки". В субботу молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников мужа. Интересно, что если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, а если замужем, то в гости приходила замужняя родня. Воскресенье - прощеное, начало поста и конец масленичной недели. Чтобы правильно проводить Масленицу, стоит полистать классиков - почти у всех есть страницы, посвященные проводам зимы.

Александр Пушкин, "Евгений Онегин"

Они хранили в жизни мирной Привычки милой старины; У них на масленице жирной Водились русские блины.

"- Прошу покорно закусить, - сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было".

Александр Островский, фрагмент песни к опере "Вражья сила"

Здравствуйте, православные, здравствуйте! Здравствуйте кругом, на все стороны здравствуйте! Едет-плывет сама масленица, Широкая масленица. С блинами, с снятками, с оладьями, С пивами, с медами сычеными Широкая масленица.

"Нельзя же, однако, чтоб масленица не вызвала у русского человека хоть одной улыбки, будь это и среди знойных зыбей Атлантического океана. Так и тут, задумчиво расхаживая по юту, я вдруг увидел какое-то необыкновенное движение между матросами: это не редкость на судне; я и думал сначала, что они тянут какой-нибудь брас. Но что это? совсем не то: они возят друг друга на плечах около мачт. Празднуя масленицу, они не могли не вспомнить катанья по льду и заменили его ездой друг на друге удачнее, нежели Петр Александрович икру заменил сардинами. Глядя, как забавляются, катаясь друг на друге, и молодые, и усачи с проседью, расхохочешься этому естественному национальному дурачеству: это лучше льняной бороды Нептуна и осыпанных мукой лиц".

"Или с детства осталось во мне чудесное, непохожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело называлось - "масленица"? Она стояла на высоком прилавке в банях. На большом круглом прянике, - на блине? - от которого пахло медом - и клеем пахло! - с золочеными горками по краю, с дремучим лесом, где торчали на колышках медведи, волки и зайчики, - поднимались чудесные пышные цветы, похожие на розы, и все это блистало, обвитое золотою канителью..."

"Я не знаю, в чем состоит процесс печения блинов, но таинственность и торжественность, которыми женщина обставила это священнодействие, мне несколько известны… Тут много мистического, фантастического и даже спиритического… Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень…"

"О, языческое удельное княжество! Она ест блины горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой… с кильками, шпротами, сардинами… А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев".

"...в трактире Егорова в Охотном ряду было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной, было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским".

"Положив подбородок на край стола, Додя надолго застыл в немом восхищении… Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра… Что за поражающая селедка, убранная зеленым луком, свеклой, маслинами. Какая красота - эти плотные, слежавшиеся сардинки. А в развалившуюся на большой тарелке неизвестную нежно-розовую рыбу Додя даже ткнул пальцем, спрятав моментально этот палец в рот с деланно-рассеянным видом. ("Гм!.. Соленое".) А впереди еще блины - это таинственное, странное блюдо, ради которого собираются гости, делается столько приготовлений, вызывается столько хлопот".

Тэффи, "Блины"

"- Блин - это очень вкусно, - объяснила я. Но они не поняли. - С маслом, - сказала я еще точнее. - Со сметаной, - вставил русский из нашей компании. Но вышло еще хуже. Они и блина себе не уяснили, да еще вдобавок и сметану не поняли. - Блины, это - когда масленица! - толково сказала одна из наших дам. - Блины… в них главное - икра, - объяснила другая. - Это рыба! - догадался наконец один из итальянцев. - Какая же рыба, когда их пекут! - рассмеялась дама. - А разве рыбу не пекут? - Пекут-то пекут, да у рыбы совсем другое тело. Рыбное тело. А у блина - мучное. - Со сметаной, - опять вставил русский. - Блинов очень много едят, - продолжала дама. - Съедят штук двадцать. Потом хворают. - Ядовитые? - спросили итальянцы и сделали круглые глаза. - Из растительного царства? - Нет, из муки. Мука ведь не растет? Мука в лавке.