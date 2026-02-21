Что русские классики говорили о Масленице

"РГ" выбрала самые яркие цитаты русских классиков о Масленице
Сегодня предпоследний день Масленицы - "Золовкины посиделки". В субботу молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников мужа. Интересно, что если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, а если замужем, то в гости приходила замужняя родня. Воскресенье - прощеное, начало поста и конец масленичной недели. Чтобы правильно проводить Масленицу, стоит полистать классиков - почти у всех есть страницы, посвященные проводам зимы.
Александр Пушкин, "Евгений Онегин"
Они хранили в жизни мирной Привычки милой старины; У них на масленице жирной Водились русские блины.
Николай Гоголь, "Мертвые души"
"- Прошу покорно закусить, - сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было".
Александр Островский, фрагмент песни к опере "Вражья сила"
Здравствуйте, православные, здравствуйте! Здравствуйте кругом, на все стороны здравствуйте! Едет-плывет сама масленица, Широкая масленица. С блинами, с снятками, с оладьями, С пивами, с медами сычеными Широкая масленица.
Иван Гончаров, "Фрегат Паллада"
"Нельзя же, однако, чтоб масленица не вызвала у русского человека хоть одной улыбки, будь это и среди знойных зыбей Атлантического океана. Так и тут, задумчиво расхаживая по юту, я вдруг увидел какое-то необыкновенное движение между матросами: это не редкость на судне; я и думал сначала, что они тянут какой-нибудь брас. Но что это? совсем не то: они возят друг друга на плечах около мачт. Празднуя масленицу, они не могли не вспомнить катанья по льду и заменили его ездой друг на друге удачнее, нежели Петр Александрович икру заменил сардинами. Глядя, как забавляются, катаясь друг на друге, и молодые, и усачи с проседью, расхохочешься этому естественному национальному дурачеству: это лучше льняной бороды Нептуна и осыпанных мукой лиц".
Иван Шмелев, "Лето Господне"
"Или с детства осталось во мне чудесное, непохожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело называлось - "масленица"? Она стояла на высоком прилавке в банях. На большом круглом прянике, - на блине? - от которого пахло медом - и клеем пахло! - с золочеными горками по краю, с дремучим лесом, где торчали на колышках медведи, волки и зайчики, - поднимались чудесные пышные цветы, похожие на розы, и все это блистало, обвитое золотою канителью..."
Антон Чехов, "Блины"
"Я не знаю, в чем состоит процесс печения блинов, но таинственность и торжественность, которыми женщина обставила это священнодействие, мне несколько известны… Тут много мистического, фантастического и даже спиритического… Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень…"
Александр Куприн, "Юнкера"
"О, языческое удельное княжество! Она ест блины горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой… с кильками, шпротами, сардинами… А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев".
Иван Бунин, "Чистый понедельник"
"...в трактире Егорова в Охотном ряду было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной, было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским".
Аркадий Аверченко, "Блины Доди"
"Положив подбородок на край стола, Додя надолго застыл в немом восхищении… Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра… Что за поражающая селедка, убранная зеленым луком, свеклой, маслинами. Какая красота - эти плотные, слежавшиеся сардинки. А в развалившуюся на большой тарелке неизвестную нежно-розовую рыбу Додя даже ткнул пальцем, спрятав моментально этот палец в рот с деланно-рассеянным видом. ("Гм!.. Соленое".) А впереди еще блины - это таинственное, странное блюдо, ради которого собираются гости, делается столько приготовлений, вызывается столько хлопот".
Тэффи, "Блины"
"- Блин - это очень вкусно, - объяснила я. Но они не поняли. - С маслом, - сказала я еще точнее. - Со сметаной, - вставил русский из нашей компании. Но вышло еще хуже. Они и блина себе не уяснили, да еще вдобавок и сметану не поняли. - Блины, это - когда масленица! - толково сказала одна из наших дам. - Блины… в них главное - икра, - объяснила другая. - Это рыба! - догадался наконец один из итальянцев. - Какая же рыба, когда их пекут! - рассмеялась дама. - А разве рыбу не пекут? - Пекут-то пекут, да у рыбы совсем другое тело. Рыбное тело. А у блина - мучное. - Со сметаной, - опять вставил русский. - Блинов очень много едят, - продолжала дама. - Съедят штук двадцать. Потом хворают. - Ядовитые? - спросили итальянцы и сделали круглые глаза. - Из растительного царства? - Нет, из муки. Мука ведь не растет? Мука в лавке.
Мы замолчали и чувствовали, как между нами и милыми итальянцами, полчаса назад восторгавшимися нашей родиной, легла глубокая, темная пропасть взаимного недоверия и непонимания".