Кладбище кораблей: какие тайны хранят глубины Черного моря

Чёрное море у берегов Крыма хранит больше тайн, чем может показаться на первый взгляд. По оценкам специалистов, на его дне покоится более двух тысяч затонувших объектов — кораблей, подводных лодок и самолётов, начиная с античных времён и заканчивая периодом Великой Отечественной войны . И это только то, что удалось обнаружить. Сколько ещё лежит в сероводородной толще, недоступное для исследователей, не знает никто.

Судьбы этих кораблей сложились по-разному. Одни стали объектами подводных экскурсий, другие найдены на большой глубине и ждут своего часа, третьи мелькают в сводках новостей как свежие открытия подводных экспедиций. В 2016 году, например, обнаружили пароход «Веста», который во время Русско-турецкой войны 1877 года отважно сражался с турецким броненосцем и вышел из этого боя победителем . Но есть корабли и самолёты, о которых по сей день нет достоверной информации. Иногда известны координаты гибели, сохранились свидетельства очевидцев и рапорты, а годы поисков не дают результата.

Ищут больше ста лет

Самый яркий пример такой загадки — пассажирско-грузовой теплоход «Армения». Утром 7 ноября 1941 года он вышел из Ялты, увозя раненых бойцов и эвакуирующихся людей. Через три с половиной часа в него попала торпеда с немецкого самолёта. Теплоход затонул за три-четыре минуты, унеся с собой, по разным оценкам, около пяти тысяч человек. Спаслись только восемь .

«Армению» искали упорно и долго. Двенадцать лет назад на предполагаемое место гибели опускался сам Роберт Баллард, тот самый американец, который нашёл «Титаник». Его судно, нафаршированное самой чувствительной техникой, не нащупало погибший пароход. Ничего — даже обломков. Специалисты считают, что место гибели указано неверно, и «Армения» лежит где-то совсем в другом районе, ожидая, когда её наконец обнаружат.

Вокруг пропавших во время войны судов сложилось немало легенд. Одна из самых живучих — про немецкий транспорт «Кларисон», который не дошёл до румынских берегов. По слухам, он должен лежать на дне где-то недалеко от мыса Тарханкут, перевозя в трюмах сокровища, награбленные в музеях Крыма и Краснодарского края. Дайверы рассказывают, что после войны жители окрестных сёл находили после штормов обрывки расшитых золотом тканей. Возможно, это следы какого-то затонувшего судна, на котором везли коллекцию традиционной крымской одежды или церковные ризы из ограбленных храмов.

В прошлом году одна из таких легенд развеялась: нашли транспорт «Boy Feddersen». До войны он носил имя «Харьков» и вообще обладал удивительной судьбой — дважды погибал и дважды восстанавливался. В 1932 году во время шторма его буквально разорвало грузом разбухших в трюме бобов, и корму с носом растащило по разные стороны пролива . Моряки тогда шутили, что это самый длинный корабль, у которого корма в Севастополе, а нос у Турции . Носовую часть удалось спасти, и севастопольские судостроители корабль восстановили. В 1941 году судно снова ушло под воду после бомбёжки в Николаеве, и снова его восстановили, но на этот раз немцы. А в 1944 году его потопила советская авиация уже у мыса Тарханкут. Экспедиция Черноморского центра подводных исследований обследовала находку на глубине 95 метров и никаких золотых слитков, антиквариата или секретного оружия не обнаружила .

Исчезновения нового времени

Таинственные исчезновения случались и в новейшей истории Крыма. В ночь с 27 на 28 сентября 1996 года перестал выходить на связь небольшой рыболовецкий сейнер «САОР-3», отправившийся из Севастополя. Корабль просто исчез, не оставив ни масляных пятен, ни обломков. Неделя активного поиска ничего не дала. Известно было только, что когда прервалась связь, судно находилось у мыса Лукулл.

СМИ тут же принялись строить самые невероятные версии: судно угнали пираты, его арестовали за контрабанду в Стамбуле, экипаж подался к берегам Болгарии или Румынии. Проверялось даже предположение о попадании ракеты — в день исчезновения проходили учения Черноморского флота РФ. Но эта версия сразу отпала: учения шли в 80 милях от мыса Лукулл, и их территория была оцеплена военными кораблями.

Более-менее правдоподобное объяснение появилось через два года, когда неподалёку от того же мыса Лукулл погиб сейнер-траулер «Шторм». Он мог бы точно так же пропасть без вести, если бы не два обстоятельства. Во-первых, уцелел кок, который рассказал, что когда корабль поднял трал, в ячеях оказалась большая чёрная бочка. Капитан успел сказать, что такие бочки тут поднимали и раньше. А потом прогремел взрыв. Во-вторых, дело было в июле, вода тёплая и не штормило, поэтому спасшиеся дождались подхода идущего к месту катастрофы судна.

Тот же 1996 год запомнился ещё одной трагедией. 31 октября с военного аэродрома в посёлке Кировское взлетел МиГ-29 ВВС Украины. Связь прервалась где-то над морем. Больше трёх недель о судьбе самолёта ничего не знали, предполагали даже, что пилот мог податься в Турцию. Но затем в районе Евпатории отыскали обломки. Что случилось на самом деле, так и осталось неизвестным. Доставать чёрный ящик даже не пытались — слишком большая глубина, около 800 метров.

Катастрофы XXI века

4 октября 2001 года Чёрное море стало местом ещё одной страшной трагедии. Самолёт Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший из Тель-Авива в Новосибирск, взорвался на высоте 11 тысяч метров и рухнул в воду примерно в 200 километрах юго-западнее Сочи . Погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа .

Сначала заговорили о теракте — меньше месяца назад прогремели взрывы в Нью-Йорке. Но версия не подтвердилась. Американские телекомпании CBS и CNN сообщили, что имеются убедительные доказательства того, что самолёт сбила украинская ракета С-200, выпущенная во время военных учений в Крыму . На обломках нашли характерные круглые отверстия от поражающих элементов. Математическое моделирование показало, что ракета достигла цели за 220 секунд.

Украина сначала всё отрицала, потом признала, но уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления . Выплаты родственникам погибших растянулись на годы, а виновные так и не понесли наказания. На Заельцовском кладбище в Новосибирске стоит памятник жертвам этой катастрофы с фамилиями всех погибших. Многие из них так и не были найдены.

Груз, убивающий экипаж

Иногда опасность исходит не от шторма или войны, а от самого груза. В январе 2007 года на рейд Ялты зашло судно «ODISK» под флагом Сьерра-Леоне с русско-украинским экипажем и подало сигнал бедствия . У членов команды были симптомы тяжёлого отравления. Одному моряку помощь уже не требовалась — он умер, второй не дожил до доставки на берег. Остальных врачи спасли.

Причина оказалась в грузе — две тонны ферросиликомарганца. Сырьё для металлургии грузили под дождём, и запустившаяся химическая реакция начала выделять ядовитый газ фосфин. В конце того же года похожая история случилась с турецким сухогрузом «Билгили-Бирадерлер» — трое моряков отравились тем же ферросилицием. На этот раз обошлось без жертв.

Жадность

В истории кораблекрушений Чёрного моря немало случаев, когда причиной становилась обычная человеческая жадность. В октябре 2010 года старое судно «Василий» под монгольским флагом вышло в рейс с тремя тысячами тонн металлолома в штормовую погоду . Хозяева приказали, и судно пошло ко дну в районе мыса Кыз-Аул. Девятерых спасли, один погиб, двое пропали без вести.

Та же печальная закономерность проявилась и в истории с паромом «Память Меркурия». В январе 2001 года он отправился из Евпатории в свой последний рейс, имея на борту почти на 130 тонн груза больше допустимой нормы . В открытом море судно накренилось, вода хлынула в иллюминаторы, и через три часа парома не стало. Люди оказались в зимнем море в шлюпках. Шестнадцать погибли, четверо пропали без вести.

За последние годы у берегов Крыма нашли немало кораблей, самолётов и подводных лодок, которые долгое время считались пропавшими. И те, чьи координаты гибели были известны, и те, что стали жертвами стихии от античных времён до начала XX века. Но сколько ещё загадок хранит сероводородная толща Чёрного моря — об этом остаётся только гадать.