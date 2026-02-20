Женские татуировки на Руси: для чего их делали

Сегодня татуировка — это способ самовыражения, дань моде или просто украшение. Но тысячу лет назад для наших предков рисунки на теле были чем-то гораздо большим: оберегом, пропуском в мир духов и видимой защитой от сил зла. И главными хранительницами этих сакральных узоров выступали женщины.

© Unsplash

Зачем славяне «били» на себя рисунки

До крещения Руси языческое мировоззрение пронизывало все сферы жизни. Считалось, что мир населён духами, а граница между реальностью и навью (потусторонним миром) очень тонка. Татуировки в этой картине мира играли роль амулетов, которые невозможно потерять, снять или разбить. Они были с человеком всегда.

Чаще всего рисунки наносили на открытые участки тела — лицо, шею, руки. Считалось, что злые силы проникают к человеку именно через эти зоны, и их нужно было «запечатать» магическим знаком.

Арабский путешественник и дипломат Ахмад ибн-Фадлан, посетивший Волжскую Булгарию в X веке, оставил уникальное свидетельство. Описывая русов (так арабы называли скандинавов и славян), он обратил внимание на их обычай: «От края ногтей до шеи [они] покрыты изображениями деревьев, людей и разных животных». Эти рисунки, по словам путешественника, были буквально «набиты» на теле — вероятно, речь шла о технике, напоминающей древнее татуирование.

Лес, звери и боги на женской коже

Если мужчины покрывали себя татуировками как знаком воинской доблести, то женские рисунки несли иную функцию — охранительную. Женщина считалась хранительницей рода, и её тело нуждалось в особой защите.

Особой популярностью пользовались изображения деревьев. Для славян дерево — это не просто растение, а символ рода, связь с предками и мирозданием. «Посадив» на свою кожу древо жизни, женщина получала его силу и покровительство.

Не менее важны были и звери. Медведь дарил силу, волк — смелость и независимость, рысь — остроту взгляда, сокол — быстроту и волю. Считалось, что дух животного буквально входит в человека через рисунок, наделяя его своими качествами.

Руны и обереги: знаковая система предков

Помимо зверей и деревьев, женщины покрывали предплечья и тыльную сторону ладоней сакральными символами. Это могли быть солярные (солнечные) знаки. Например, сложный символ Боговник, как считают исследователи, означал приверженность светлым богам и защиту от тёмных сил.

Интересно, что славяне активно использовали руны, заимствованные у скандинавов. Однако в славянской среде они обрели собственное звучание и значение. Рунические надписи наносили как обереги на важные события: замужество, рождение ребёнка, начало нового дела. Они были личным посланием богам, выбитым на коже.

Почему татуировки исчезли

С приходом христианства на Русь началась планомерная борьба с языческим наследием. Татуировки попали под запрет как «скверна» и «бесовские знаки». Новая вера требовала не украшать плоть, а смирять её. Яркие рисунки, защищавшие предков от злых духов, ушли в прошлое, уступив место скромным нательным крестам.

Сегодня мы можем судить об искусстве древнеславянской татуировки лишь по отрывочным записям путешественников и археологическим находкам, где сохранились изображения людей. Но даже эти крупицы позволяют понять: наши предки смотрели на своё тело не просто как на оболочку, а как на холст, на котором можно написать историю своей души.