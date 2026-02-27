Город, который убила «синяя смерть»

Сегодня Виттенум в Западной Австралии называют городом-призраком. Однако еще во второй половине XX века здесь кипела жизнь, работали предприятия, росли дети и строились дома. О том, что случилось с поселением, читайте в материале «‎Рамблера».

© Edward Haylan/iStock.com

Поселок в регионе Пилбара, в горах Хамерсли, появился как жилой пункт при горнодобывающем предприятии: рядом работали шахта и обогатительная фабрика, а в самом Виттенуме жили рабочие и их семьи. Занимались там в основном добычей и переработкой крокидолита, разновидности амфиболового асбеста, который в быту часто называют голубым асбестом или «синей смертью». Залежи минерала в горах Хамерсли обнаружили еще в 1930-е, а в 1943 году компания Australian Blue Asbestos Ltd начала промышленную разработку минерала и в итоге открыла в районе три рудника.

Революционный материал послевоенной эпохи

Асбест долго считался почти идеальным промышленным материалом: он был дешевым, огнестойким, удобным в производстве, подходил для кровли, стеновых материалов, фасадных плит, труб, теплоизоляции. В послевоенный период строительный бум подталкивал спрос на простые и экономичные решения, и асбест был одним из них.

Параллельно постепенно выяснялось и другое: волокна асбеста опасны при вдыхании и связаны с тяжелыми заболеваниями, включая мезотелиому и рак. Для крокидолита, «синего убийцы», риски считаются особенно высокими: его тонкие волокна задерживаются в легких и могут долго раздражать ткани.

Города без рекламы: где запрещены наружные вывески

Расцвет и упадок Виттенума

Виттенум стал одним из ключевых центров добычи голубого асбеста в Австралии. В поселке была вся необходимая инфраструктура для рабочего класса: дома, кафе, почта, гостиница, АЗС, две школы, банк, кинотеатр. Средняя численность населения составляла около 800–900 человек. В энциклопедических сводках встречается конкретная цифра переписного пика начала 1960-х: 881 человек (с заметным перекосом в сторону мужчин).

Виттенум в 1950-е переживал свой подъем. Именно в эти годы (и в начале 1960-х) он был важной точкой на карте Пилбары, а добыча крокидолита — экономической основой местной жизни. Однако уже в этот период в медицинской среде начали появляться данные о потенциальной опасности асбестовой пыли. Все больше и больше исследований связывали вдыхание волокон с развитием тяжелых заболеваний легких, включая мезотелиому и рак.

В 1960-е добыча начала снижаться, и к 1966 году предприятие прекратило работу. С исчезновением рабочих мест поселок начал вымирать: жители покидали дома, инфраструктура приходила в упадок. А к началу 1980-х, когда в мире укоренилось понимание опасности асбеста, в Виттенуме оставалось около 50 человек.

Со временем выяснилось, что проблема не ограничивается только производством. Асбестовая пыль оказалась широко распространена по всей территории поселения. В 1980-е власти предприняли первые практические меры по снижению угрозы: опасный материал убирали с дорог и оставшихся домов; людей переселяли из строений, при возведении которых использовали асбест, в более «чистые» постройки. Но полностью ликвидировать риск не получилось: вокруг оставались огромные объемы крокидолита — в материале Onlíner фигурирует оценка три миллиона тонн.

Снятие статуса города

В 2007 году власти лишили Виттенум городского статуса, прекратили финансирование социальных учреждений, убрали его с официальных карт и сняли дорожные указатели, заменив их предупреждениями об опасности асбеста.

Одновременно государство запускало программы переселения, выкупая недвижимость у тех, кто оставался жить на территории бывшего поселка. Большинство жителей уехали, но Виттенум не исчез мгновенно: часть людей продолжала жить там еще на протяжении лет.

Однако парадокс в том, что удаление с карт не сделало Виттенум невидимым. Наоборот, статус запретного места превратил его в приманку для любителей экстремального туризма. Путешественники приезжали десятками автомобилей»— на пикники и ради впечатлений, несмотря на предупреждения. Однако в итоге государство выкупило оставшиеся частные владения, демонтировало инфраструктуру и фактически ликвидировало населенный пункт как жилую территорию.

Ранее мы рассказывали про шесть городов, где запрещены автомобили.