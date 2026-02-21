Как Ялта стала местом притяжения русской аристократии

Помните фильм «Джентльмены удачи»? «Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом — и в Ялту!» А дальше что? Гулять в Ялте нужно правильно — будь то в костюме с отливом или в шортах и майке. Как? Ответ на этот вопрос знает лауреат Государственной премии Республики Крым за 2025 год историк-краевед Лариса Лысова — автор уникального путеводителя «Пешком по Ялте. От Набережной до Загородной». 21 февраля, во Всемирный день экскурсовода, прогуляемся вместе с ней по знаменитой ялтинской набережной.

И не думайте без галстуха!

История главного курортного променада России началась в XVIII веке, когда на этом месте, между речками Ялтой и Ауткой, вилась неудобная гужевая дорожка в Севастополь, рассказывает Лариса Лысова. Четвертого апреля (по старому стилю — 23 марта) 1838 года император Николай Первый подписал указ о присвоении деревушке Ялта статуса уездного города. После этого за развитие будущего курорта взялся генерал-губернатор Новороссии Михаил Воронцов. В 1840 году «для производства работ по устройству в Ялте набережной» был командирован из Санкт-Петербурга молодой, 21 года от роду, инженер Константин Гоняев. Первая ялтинская набережная была готова «с совершенным успехом и с соблюдением большой экономии» через два года. Это была приподнятая над морем на полтора метра, укрепленная каменными блоками, широкая и тщательно шоссированная круглой морской галькой набережная длиною около километра. От береговой полосы ее отделяли каменные столбики в треть человеческого роста, сбегавшие с гор мелкие ручьи были забраны в мощеные каменные желоба, вдоль дороги стояли незамысловатые деревянные скамьи. За постройку набережной инженер Гоняев был награжден орденом Святого Станислава III степени.

Следующий мощный толчок развитию Ялты дал визит в город в 1861 году императора Александра Второго. Вслед за царской семьей в Крым потянулись аристократы всех мастей. Постепенно расположившаяся между Полицейским и Ливадийским мостами ялтинская набережная превратилась в одну из красивейших улиц империи.

«Здесь постоянная езда, толкотня, блеск всевозможных мужских и женских костюмов. И не думайте в простом летнем платье, в сереньком пиджаке без галстуха или в батистовой блузе пройтись здесь после обеда! Вы ведь на "морских купаньях"! Изысканность сюртучков, кителей и платьев, генеральские погоны, необычайные трены, золотые пенсне, монокли, хлысты с серебряными ручками, безукоризненной чистоты перчатки — и всюду французский жаргон с чистейшим прононсом и нижегородской конструкцией», — описывал ялтинскую набережную в 1881 году драматург Петр Гнедич.

Русская Ницца

Очередная реконструкция набережной началась в 1886 году — курировать работы было поручено новому городскому архитектору, 24-летнему Николаю Краснову, который войдет в историю как архитектор Ливадийского дворца, Юсуповского дворца в Кореизе, дворцов «Дюльбер» и «Харакс». Набережную оградили чугунными перилами-леерами, создававшими иллюзию нахождения на борту корабля. Вдоль домов устроили основательный тротуар шириною в сажень, покрыли его асфальтом и бетоном, рядом проложили дорогу для езды верхом и в экипажах, у берегового края сделали панель в полсажени, а между нею и дорогой устроили цветник в форме морской волны, в каждом промежутке «волн» поставили скамейки с видом на море.

В 1892 году в память об императоре Александре Втором набережная получила название Александровской. До начала 1897 года главная улица Ялты освещалась газом, а после того, как сгорел городской газовый завод, — керосином. Примерно тогда, в 1898 году, «на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете: за нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой».

Тогда, на рубеже XIX-XX веков, ялтинскую набережную считали главным променадом полуострова, а сам город называли Русской Ниццей. В годы революции и Гражданской войны набережная несколько раз становилась одним из главных объектов обстрелов с моря и пострадала больше других улиц города. После установления советской власти бывшая Александровская набережная получила имя Ленина, которое носит и до сих пор. В годы Великой Отечественной войны она вновь пострадала от обстрелов. Сразу после освобождения города в апреле 1944 года было принято решение о ее восстановлении. В 1961 году для защиты от штормов построили нижнюю набережную — так называемую рисберму. В центре ее устроили «стадион» из скамеек, на котором в вечернее время бесплатно показывали фильмы.

Чем владел в Ялте отец русской демократии

«Елка вместо арбузов», «Швейцария» в русской Ницце», «Ялтинские путешествия вождя», «Графский сквер имени писателя-демократа», «Исчезнувшая часовня», «На ровном месте рядом с морем», «Песнь про купца Калашникова и куафера Агадышева», «Покупайте у Верне пирожные», «Полуостров Крым» на «Черном море» в Голливуде», «Французская мечта на ялтинской земле», «Небольшой флигель для великих дел», «Меркурий и Мельпомена» — вот лишь несколько названий главок из того раздела книги Ларисы Лысовой, который рассказывает о ялтинской набережной. Едва ли не о каждом здании здесь можно написать даже не рассказ, а роман. Вот лишь одна такая история — что называется, для затравки. Знаете ли вы, что недвижимостью в Ялте владел гигант мысли и отец русской демократии Ипполит Матвеевич Воробьянинов, или попросту Киса? Ну или, точнее, не он сам, а его прототип Николай Дмитриевич Стахеев.

В 1901 году купец первой гильдии Стахеев купил на ялтинской набережной дачу «Вира» и открыл рядом торговые ряды. Автором проекта стал уже упоминавшийся выше архитектор Николай Краснов. Здание было построено в стиле эпохи Возрождения, украшено колоннами с коническими капителями и массивными сандриками. Позже, в середине 1900-х годов, торговые ряды перешли в собственность Ялтинской городской управы, которая сдавала их в аренду. Перед Первой мировой войной Стахеев уехал во Францию. После революции его состояние было национализировано. Рассказывают, что якобы в 1925 году Стахеев тайно вернулся в Москву, чтобы забрать из тайника в своем доме ценности, но был задержан. И будто бы тогда он предложил Дзержинскому сделку и за возможность уехать из страны показал, где спрятаны ценности. На часть «найденных» сокровищ, как говорят, был построен Дом культуры железнодорожников на нынешней Комсомольской площади в Москве, а Стахеев стал прототипом героя «Двенадцати стульев». Что касается ялтинской собственности Стахеева, то в советские годы в бывших стахеевских торговых рядах был открыт центральный городской гастроном. В 1950-1960-е годы над ним надстроили второй этаж из легких конструкций для диетической столовой. Сегодня это магазины и бутики, а на втором этаже работают столовая и ресторан.

Главные достопримечательности ялтинской набережной:

Часовня в честь собора новомучеников и исповедников российских. Купальни Роффе. Нижняя станция канатной дороги на холм Дарсан. Историческое здание гостиницы «Таврида». Платан Айседоры Дункан. Памятник Михаилу Пуговкину в образе режиссера Якина из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Скульптура «Чехов и дама с собачкой».

Справка

Первые экскурсоводы и проводники появились в Крыму в конце XIX века. Тогда в Ялте была открыта первая в России туристическая фирма «Крымский горный клуб», и приезжие отдыхающие, устав от променада по набережной и принятия морских ванн, начали интересоваться конными прогулками по окрестностям. Проводники катали отдыхающих на лошадях по маршрутам, которые интересны и сейчас: на водопад Учан-Су, на гору Ай-Петри, во дворцы Ливадии и Ореанду, в Бахчисарай и Севастополь, в Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент.