Как нью-йоркская студия создавала звезд шоу уродов в конце 19 века

Мы привыкли понимать, как судьбу человека формируют тяжелые внешние обстоятельства, будь то война или каторжный труд. Однако представьте себе иную реальность – Америку конца 19-го века. В ту эпоху человек с необычной внешностью чаще всего стоял перед тяжелым выбором. Он мог навсегда остаться изгоем либо превратить свою особенность в капитал и стать настоящей звездой.

По сложившейся в литературе версии, именно таких звезд создавал в своей нью-йоркской студии фотограф Чарльз Эйзенманн. Принято считать, что он начал в 1870-х годах уникальный проект по съемке артистов знаменитых шоу уродов.

Это были не простые снимки

Эйзенманн подходил к делу как настоящий художник и режиссер. Он тщательно выстраивал свет, выбирал фон и реквизит, работал над костюмами, создавая не просто карточку для рекламы, а запоминающийся портрет.

Гном-толстушка

София Шульц однажды решила просто начать отращивать себе бороду, посчитав, наверное, это крайне привлекательным. Ну маленький рост, ну слегка полненькая, но зачем борода?

Девушка с огромными ногами

Огромные ноги Фанни Миллс, достигшие из-за болезни, вероятно лимфедемы, размера обуви в 17 или даже 19 единиц, стали главным элементом ее сценической легенды. Важно понимать, что американская система размеров конца XIX века кардинально отличалась от современной. Для сравнения, тогдашний размер 7 примерно соотносился с сегодняшним 37–38-м. Поэтому ее гигантские 17–19-й размеры в современном эквиваленте кажутся невероятными. Сегодня даже самая большая обувь в обычных американских магазинах редко превышает 13-й или 14-й размер.

В рекламе шоу Фанни фигурировало крупное приданое в несколько тысяч долларов и процветающая ферма в Огайо, что впоследствии стало считаться легендой. Трогательные или сенсационные биографии часто создавались для артистов того времени с целью привлечения публики. Хотя, конечно, нельзя полностью исключать, что даже в самой невероятной истории могут скрываться подлинные факты. Согласно этой легенде, несмотря на мнимое богатство, девушка не могла найти мужа из-за своей внешности, что должно было вызывать у зрителей смесь жалости и любопытства.

По некоторым данным, в реальности Фанни Миллс происходила из семьи английских иммигрантов, и сцена с фермой была вымыслом. Она выступала в шоу для заработка. Даже знаменитые портреты у фотографа Эйзенманна, особенно те, где Фанни позировала в контрастных туфлях, подчеркивающих размер ее ног, служили частью продуманной рекламной стратегии

Четыре ноги и много детей

Но иногда вымысел был совершенно невероятным. Ходили слухи, что четвероногая Миртл Корбин родила детей от двух разных органов. На деле все было иначе, но публика жаждала чуда. Это была эпоха парадоксов, когда физическая особенность, считавшаяся пожизненным крестом, могла неожиданно открыть дорогу к иной жизни. Для многих такие шоу становились единственной возможностью. Они давали шанс не просто выжить, но и добиться достатка, известности и найти свое сообщество.

Особенно преуспел в этом наш соотечественник, русский мальчик Федор, «человек-лев». Его образ идеально ложился на сказку о «Красавице и Чудовище», а фотографии у Эйзенманна расходились, как горячие пирожки, принося ему известность и доход.

Конечно, для современного человека такие фотографии могут показаться неприятными, но история Эйзенманна и его моделей напоминает нам о том, что истинное величие и слава часто рождаются не вопреки обстоятельствам, а именно из них. В те времена действительно была распространена практика так называемой «антропологической съемки», которая с современной точки зрения считается неэтичной и дискриминационной.

Вот на этом фото мы видим совсем молодого парня, вполне себе привлекательного, однако страдающего очень редким заболеванием. И скорее всего, именно этот недуг помог ему неплохо заработать. Внешнее сходство кистей или стоп с клешнями может быть следствием ряда врожденных аномалий или заболеваний.

Одной из таких редких патологий является эктродактилия, также известная как расщепление кисти или стопы. Это врожденный порок развития, характеризующийся отсутствием одного или нескольких центральных пальцев. Образующаяся при этом глубокая V-образная расщелина разделяет кисть или стопу на две части, что и создает характерный вид клешни.

Весь приведенный исторический материал мы предлагаем вашему вниманию исключительно в познавательных целях.