Битва титанов: как Путин с Поддубным боролся

В 1929 году бригадир обрубщиков трубного цеха ленинградского завода «Красный Выборжец» Михаил Путин подал идею, которая через несколько лет охватит всю страну. Он предложил соревноваться — по-настоящему, по-рабочему, с перевыполнением плана и ударным трудом. Так родилось движение социалистического соревнования, подарившее стране стахановцев и тысячников.

Но до того как стать «отцом» соцсоревнований, Михаил Путин успел поработать грузчиком, побороться с самим Иваном Поддубным и прославиться на цирковых аренах.

Силач с Невского

Михаил Путин родился в многодетной семье петербургского рабочего. Трудиться начал рано — с девяти лет мальчиком на побегушках в кофейне на Невском проспекте. Потом стал грузчиком.

Здесь и проявилась его главная физическая черта: недюжинная сила. Как вспоминал сам Михаил Елисеевич, десятипудовые тюки (это больше 160 килограммов) он мог легко оттаскивать на 30–40 метров. Работа грузчика в начале XX века была тяжелой, но и прибыльной. А многие грузчики подрабатывали еще и французской борьбой — популярным тогда цирковым жанром.

Путин тоже вышел на арену. Выступал на летних площадках, в цирке. Деньги платили хорошие. А вскоре пришла и слава: в одном из поединков он победил знаменитого Яна Цыгана (настоящее имя Иван Куксенко) — заслуженного мастера спорта, кавалера ордена Трудового Красного Знамени.

Но главная встреча была впереди. На манеже Путин схлестнулся с легендарным Иваном Поддубным. Исход поединка был предрешен: Поддубный был сильнее. Но Михаил продержался целых семь минут, пытаясь вырваться из «могучих объятий» чемпиона. Сам он потом вспоминал, что сразу почувствовал «неизмеримое превосходство» соперника, но уходить с арены без боя не собирался.

Первый договор о соревновании

В 1929 году в «Правде» опубликовали ленинскую статью «Как организовать соревнование?». К тому времени Михаил Путин уже пять лет работал на «Красном Выборжце», вступил в партию и бригадирствовал в трубном цехе.

Идея родилась быстро: а почему бы не заключить договор с другой бригадой — кто больше сделает, кто лучше сработает?

Начальство идею поддержало. О первом в истории СССР социалистическом соревновании сняли сюжет для киножурнала, который потом показывали во всех кинотеатрах страны. Имя Путина зазвучало.

Правда, историки уточняют: инициатива не была спонтанной. Ленинградский собкор «Правды» получил задание найти подходящую бригаду и «подтолкнуть» рабочих к выступлению. Но это не умаляет заслуг самого Путина — именно он стал тем человеком, который взял на себя ответственность и публично предложил новую форму труда.

На волне славы

После успеха соцсоревнования Михаила Путина стали активно использовать в пропагандистских целях. О нем писали центральные газеты. Он прошел партийную чистку публично — это считалось знаком доверия. На параде физкультурников на Дворцовой площади он возглавлял колонну.

В начале 1930-х его наградили орденом Ленина, а затем присвоили звание Героя Труда.

Партия рекомендовала Путину перейти на руководящую работу. Он не хотел — привык к цеху, к бригаде, к живому делу. Но отказать «рекомендации» было нельзя. Так бывший обрубщик стал начальником стройуправления.

Война и после

Когда началась Великая Отечественная, Михаилу Путину было 47 лет. На фронт его не мобилизовали — возраст и бронь. Он работал управляющим стройтреста. Его люди возводили оборонительные сооружения вокруг Ленинграда. А после войны восстанавливали разрушенный город.

В строительной отрасли Путин проработал до самой пенсии. Умер в 1969 году. Похоронили его на Северном кладбище Ленинграда. Все местные газеты опубликовали некрологи, в которых называли покойного «видным советским деятелем, чье имя известно каждому ленинградцу».

Сегодня это имя вспоминают редко. А зря. В биографии Михаила Путина, как в капле воды, отразилась целая эпоха: цирковая романтика 1910-х, трудовой героизм 1930-х, блокадное строительство 1940-х. И одна громкая инициатива, с которой началось массовое движение, охватившее всю страну.