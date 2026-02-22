Приметы и поверья на 22 февраля: что нельзя делать в Лаптев день

По народному календарю 22 февраля — Лаптев день, или день Панкратия-Лапотника. Наши предки в этот день начинали плести лапти. Существовала традиция: первую пару лаптей оставляли себе — на удачу. Православные верующие почитают в этот день память преподобных Никифора Важеозерского и Панкратия Печерского.

На Панкратия-Лапотника занимались ремонтом обуви и починкой домашних вещей.

Также в этот день в старину приводили в порядок домашнюю утварь, наводили порядок в доме и во дворе, проверяли запасы зерна и состояние амбаров. Семена, которые планировали на посев, выносили на холод, чтобы закалить их, а позже возвращали в теплое помещение.

В этот день старались не оставлять книги раскрытыми, чтобы не забыть все прочитанное. А вот для визита врача день считался хорошим — удастся быстро избавиться от болезни.

22 февраля запрещается хвалить детей и говорить женщинам комплименты, иначе они могут утратить свою привлекательность. Также нельзя подбирать найденные на дороге деньги — они могут передать чужие несчастья. Еще один запрет гласит: не выбрасывать на дорогу мусор, иначе можно лишиться денег.

В этот день лучше не оставлять маленьких детей без присмотра одних в комнате, чтобы их не напугала нечистая сила. Не стоит также строить планы на будущее — задуманное, вероятнее всего, не сбудется.

По народным приметам, если на Панкратия-Лапотника холодно, март будет теплым. Темная ночь предвещает раннюю весну. Ветки деревьев сгибаются под тяжестью снега — значит, будет урожайный год. Оттепель 22 февраля сулит похолодание и холодный март. Если запотели стекла — скоро потеплеет.