Главные традиции Прощеного воскресенья

В 2026 году Прощеное воскресенье выпадает на 22 февраля – это заключительный день Масленой недели и последний перед Великим постом. Об истории и традициях православного праздника – в материале Москвы 24.

История и традиции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощеное воскресенье оказалось на стыке языческой и православной традиций, объединяя в себе древние обряды проводов зимы и христианские обычаи покаяния.

Существует версия, что язычники примерно в это время отмечали день весеннего равноденствия: провожали зиму, встречали весну и готовились к полевым работам. В честь богов Ярила и Велеса устраивали народные гулянья, которые продолжались целых две недели.

Само название "Прощеное воскресенье" – обиходное. В церковной традиции этот день именуют Неделя сыропустная (последний, когда разрешены молочные продукты и яйца) или Воспоминание Адамова изгнания, поскольку христиане вспоминают библейский сюжет об изгнании из рая Адама и Евы. Считается, что раз Бог простил их, то и люди должны найти в себе силы для примирения.

Обиходное название связано с особым чином прощения, который совершается в храмах после вечернего богослужения. Духовенство и прихожане просят прощения друг у друга, чтобы войти в Великий пост с чистой душой. Эта традиция берет начало в древних палестинских и египетских монастырях: монахи накануне поста уходили в пустыню на 40 дней, зная, что не все вернутся, и перед разлукой просили прощения друг у друга.

В этот день верующие поступают схожим образом – приносят извинения тем, кого вольно или невольно обидели. На слова "прости меня" принято отвечать: "Бог простит, и я прощаю". Но главное – не форма, а искренность. Просить прощения можно своими словами, но обязательно от всего сердца.

Народные приметы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощеное воскресенье на Руси всегда было наполнено народными обрядами, ведь этот день завершал масленичные гулянья. Главным действом считались проводы зимы: на площадях торжественно сжигали чучело, символизирующее уходящие холода. Предки верили, что вместе с дымом и огнем исчезают старые обиды и неприятности, уступая место обновлению. В некоторых местностях в этот день устраивали и кулачные бои – не столько ради забавы, сколько для выплеска накопившейся за зиму удали.

Хозяйки задолго готовились к воскресенью: дом должен был сиять чистотой, а посуда – тщательно вымыта. Особое внимание уделяли пище: остатки отдавали домашним животным, что считалось знаком готовности к новому жизненному этапу. Также существовало поверье, что, если в этот день уснуть до полуночи, весь следующий год просыпаться будет легко и радостно.

Главным блюдом, конечно, были и остаются блины – символ солнца и скорого прихода весны. Чем больше их съедали, тем быстрее, по поверьям, должны были отступить холода. С блюдом связана и особая примета для девушек на выданье: если у молодой хозяйки блины получаются румяными, кружевными и с ровными краями, значит, скоро ее ждет счастливое замужество.

Еще одной важной традицией считался поход в баню. Многие верили, что тщательное очищение тела так же необходимо перед постом, как и очищение души через прощение.

Кроме того, в Прощеное воскресенье существует ряд запретов, которые помогают правильно настроиться на Великий пост. Главное правило дня – нельзя отказывать в прощении или просить его неискренне. Если извинить по-настоящему пока трудно, лучше хотя бы честно признаться в этом и постараться отпустить обиду. Формальные слова без души не годятся: просить прощения "для галочки" хуже, чем вовсе этого не делать.

В этот день также важно сохранять мир с окружающими. Ссоры, ругань и даже мысленные пожелания зла особенно тяжело сказываются на душе, поэтому конфликтов стоит избегать. Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом: генеральную уборку, стирку или ремонт лучше отложить, хотя готовить еду и заботиться о близких можно.

Несмотря на богатый стол, переедать не стоит опять же из-за предстоящего поста. Мясо в этот день под запретом, как и всю Масленую неделю, а вот молочные продукты, рыба и яйца разрешены.

С наступлением ночи веселье стоит прекратить: гулянья и шумные забавы после заката неуместны, ведь начинается время, требующее тишины и молитвенного настроя. Наконец, нельзя думать о плохом, жаловаться на жизнь или завидовать – мысли должны быть чистыми.