Сколько детей на самом деле было у Лаврентия Берии

Официальная биография Лаврентия Берии выглядит прилично: одна жена, один сын. Но историки и очевидцы рисуют другую картину. По их словам, у всесильного наркома было как минимум двое внебрачных детей. И их судьба сложилась совсем не так, как у законного наследника.

Первая любовь и первая потеря

С будущей женой Нино Гегечкори Лаврентий познакомился при необычных обстоятельствах. В 1920 году он сидел в тюрьме в Кутаиси вместе с Алексеем Гегечкори, которого навещала племянница. Девушка запала в душу молодому революционеру. Позже они встретились на конспиративной квартире — и Берия, не знавший нот, выучил вальс Шопена, чтобы играть для Нино. Сработало: девушка уехала с ним в Баку по собственной воле.

В 1924 году у них родился сын Серго. Но, как выяснилось на допросе Нино в 1953 году, Серго был вторым ребенком. Первый умер во младенчестве. Так что официально — да, Серго единственный сын. Но не единственный ребенок Берии вообще.

Любовь по списку

Современники утверждали: супружеской верностью Лаврентий Павлович не отличался. Серго Берия в своих мемуарах пытался обелить отца, но признавал: причиной крупных ссор между родителями были именно «любовные похождения» главы семьи.

После ареста Берии в его сейфе нашли странные вещи: женские колготки, комбинации, кофточки. А главное — список. Полковник Рафаэль Саркисов, прослуживший в охране Берии 18 лет, показал на допросе: это был список любовниц.

Впрочем, есть версия, что там значились агенты. Но письма интимного содержания, найденные там же, наводят на другие мысли. Вряд ли агенты писали нежные послания своему куратору.

Максимишвили и Дроздова

Стоит отметить, что про пресловутый список поведал на допросе в 1953 году полковник Рафаэль Саркисов, который работал в охране Лаврентия Берии на протяжении 18 лет. Как пишет Олег Смыслов в своей книге «Любви все звания покорны», Саркисов, охарактеризовавший Берию как человека «развратного и нечестного», называл среди любовниц своего начальника студентку Майю Малочшеву, которая в результате отношений с Лаврентием Павловичем сделала аборт. Аналогичным образом закончилась связь Берии с женой Героя Советского Союза, фамилию которого Саркисов так и не вспомнил. В Тбилиси Берия сожительствовал с некоей Максимишвили, которая впоследствии родила ребенка. Саркисов по поручению министра сдал младенца в детский дом.

Упоминал Саркисов и Лялю Дроздову. Если верить Антону Антонову-Овсеенко, автору книги «Берия», Дроздова была вызвана на заседание суда, где рассматривалось дело Берии, и начала свой рассказ с того момента, как Лаврентий Павлович ее изнасиловал. Мало того, по показаниям Рафаэля Саркисова Дроздова родила от наркома ребенка, с которым проживала в то время, когда шел судебный процесс, на даче. Дочь Дроздовой знала, кем был ее биологический отец. Знали об этом и окружающие. Тем не менее подробности дальнейшей судьбы Марты Лаврентьевны неизвестны. По данным историка Николая Зеньковича, она вышла замуж за сына члена Политбюро Александра Гришина, но брак быстро распался.