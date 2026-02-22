Нинель Кулагина: как советские ученые разоблачали «девушку-телекинетика»

Вера в сверхъестественное неискоренима. Шаманы, колдуны, медиумы, экстрасенсы — человечество веками ищет тех, кто умеет больше, чем обычные люди. И порой кажется, что такие люди действительно существуют.

© скриншот из фильма «Человек есть тайна»

В Советском Союзе, стране «профессиональных атеистов», к экстрасенсам относились… научно. Не мистика, а непознанные феномены, которые следует изучать. И одним из главных объектов изучения стала женщина по имени Нинель Кулагина. Она двигала предметы силой мысли, читала затылком и останавливала сердце лягушки. Или только делала вид?

От спекулянтки до феномена

Нинель Кулагина родилась в 1926 году. Воевала, была ранена, демобилизовалась. А потом… покатилась по наклонной. Спекуляция, мелкое мошенничество, обещания достать дефицит. Холодильник за скромный гонорар — классика жанра. Деньги брала, обещаний не выполняла, исчезала в лабиринтах ленинградских коммуналок.

Милиция интересовалась ею регулярно. И вот однажды, в ходе очередной проверки, Кулагину отправили на экспертизу к психотерапевту. И тут выяснилось нечто неожиданное.

Женщина обладает удивительными способностями.

Телекинез по-советски

Кулагина передвигала небольшие предметы, не касаясь их. Вращала стрелку компаса усилием мысли. Читала текст, написанный у нее за спиной. Могла разделить в сыром яйце белок и желток, не разбивая скорлупы. А однажды, говорят, остановила сердце лягушки — просто посмотрев на нее.

Сама она объясняла дар наследственно: мать была такой же. В детстве, когда Нинель злилась, мелкие вещицы разлетались от нее в стороны. Потом научилась контролировать эмоции, медитировать — и способности стали управляемыми.

В 1968 году черно-белые записи экспериментов с Кулагиной показали на Западе. Эффект был ошеломляющий. Советской домохозяйкой заинтересовались лучшие парапсихологи мира.

Скептики вступают в игру

Но чем громче слава, тем пристальнее внимание. И тут в дело вступили те, кого обмануть сложнее всего.

Фокусники — профессиональные обманщики, знающие цену ловкости рук, — первыми выразили сомнения. За ними подтянулись ученые, не склонные к сенсациям.

Эксперименты ужесточили. Кулагину стали обследовать досконально, перед каждым опытом. И ниточка потянулась… буквально.

Разоблачение

Выяснилось, что для передвижения предметов Кулагина использовала тончайшие капроновые нити. Она выдергивала их из косынок, незаметно накидывала на предметы и, отвлекая внимание зрителей напряженным лицом и «мученическим» выражением, манипулировала ими.

Стрелка компаса вращалась благодаря крошечному магниту, спрятанному в ладони.

«Чтение затылком» оказалось еще проще: в пальцах руки, поднесенной к лицу, был зажат осколок зеркальца.

С яйцом и лягушкой — отдельная история, но суть та же: ловкость, подготовка, умение отвлечь внимание.

Академик РАН Евгений Александров, лично наблюдавший «феномены», был краток: «Кулагина — это обыкновенная авантюристка и аферистка».

Нинель Кулагина умерла в 1990 году. До конца жизни у нее находились сторонники, уверенные, что разоблачение было подстроено спецслужбами, а способности — настоящие. Но наука, как известно, любит факты.