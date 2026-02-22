Когда Советский Союз был богаче всего в своей истории

В конце семидесятых годов прошлого века советский человек мог позволить себе то, о чём ещё недавно не смел мечтать его отец. Средняя зарплата перевалила за 160 рублей, в магазинах появились импортные товары, а по телевизору крутили цветные фильмы про сытую жизнь. Нефть текла рекой, и страна казалась неуязвимой. Именно тогда, по данным самых строгих подсчётов, Советский Союз достиг вершины своего экономического могущества. Не в смысле самых больших цифр ВВП — они ещё немного подросли к 1990-му, — а в смысле реальной силы, относительного веса в мире и того, что можно назвать достатком для большинства граждан.

Богатство: как его мерить

Экономисты спорят до сих пор: что считать богатством государства — валовой продукт в абсолюте или на душу населения, долю в мировой экономике или уровень потребления обычных людей? Для СССР вопрос особенно сложен. Официальная советская статистика завышала темпы, западные оценки — занижали качество. Самые авторитетные цифры сегодня дают база Ангуса Мэддисона (Maddison Project Database, обновление 2020) и рассекреченные оценки ЦРУ 1970–1980-х годов.

По данным Мэддисона в международных долларах 1990 года, ВВП на душу населения в СССР вырос с 2834 долларов в 1950-м до 6871 доллара в 1990-м. Абсолютный максимум пришёлся именно на конец существования Союза. Однако относительный пик — когда страна была ближе всего к Америке и сильнее всего в мире — наступил раньше. В 1973 году СССР достигал 36 % американского уровня на душу, в 1975-м, по расчётам на основе той же базы, — максимума относительно США и большинства стран мира. ЦРУ в своих закрытых отчётах фиксировало: в 1977 году советский ВНП составлял около 60 % американского — рекорд за всю историю.

От разрухи к сверхдержаве

В 1945 году страна лежала в руинах. Восстановление шло стремительно: уже к 1948-му промышленность превысила довоенный уровень. Пятидесятые стали временем настоящего чуда. Среднегодовой рост ВНП, по пересмотренным оценкам ЦРУ, — 5,7 %. К 1965 году экономика СССР достигла половины американской по объёму. Люди впервые почувствовали вкус настоящего достатка: массовое жилищное строительство, рост зарплат, появление холодильников и телевизоров в квартирах.

Шестидесятые добавили реформы Косыгина — попытку дать предприятиям хоть какую-то самостоятельность. Темпы немного замедлились, но оставались впечатляющими: 5,2 % в среднем за десятилетие. К 1970 году Советский Союз производил больше стали, нефти, тракторов и танков, чем любая другая страна, кроме США.

Нефтяной золотой век

Настоящий расцвет пришёлся на 1973–1982 годы. Мировой нефтяной кризис 1973-го превратился для СССР в золотой дождь. Цена барреля подскочила в четыре раза. Страна, уже ставшая крупнейшим производителем нефти, получала валюту, которую раньше и представить не могла. Импорт колбасы, одежды, мебели, даже легковых автомобилей из соцлагеря и капиталистических стран вырос многократно.

Средняя зарплата с 122 рублей в 1970 году поднялась до 168–170 рублей к 1980-му. В реальном выражении — с учётом цен — покупательная способность выросла примерно на треть. В 1975 году, по данным Мэддисона и ЦРУ, советский гражданин по уровню потребления обгонял жителей Мексики, всей Латинской Америки, Южной Кореи и Тайваня того времени. В городах строились новые микрорайоны, росло число личных автомобилей (хотя и «Жигули», и «Москвичи» оставались дефицитом), появлялись дачи-«шестисотки».

Именно в эти годы СССР достиг максимальной доли в мировой экономике — около 14 % по некоторым расчётам на основе данных Мэддисона. Вторая экономика планеты, военный паритет с США, космос, балет, Олимпиада-80 — всё это создавало ощущение, что страна наконец-то «догнала и перегнала».

Вершина и первые трещины

К началу восьмидесятых абсолютные цифры продолжали расти, но темпы упали до 2–3 % в год. Нефтяные деньги маскировали проблемы: экстенсивный рост исчерпал себя, производительность труда стагнировала, сельское хозяйство требовало всё больше импорта зерна. Тем не менее 1980–1985 годы многие историки экономики (Роберт Аллен, Марк Харрисон) считают временем наивысшего материального достатка для большинства населения. Зарплата достигла 190 рублей, дефицит ещё не был тотальным, а пенсии и социальные гарантии работали как часы.

По потреблению мяса, молока, сахара, бытовой техники на душу населения вторая половина семидесятых — начало восьмидесятых остаётся пиком за всю советскую историю. Именно тогда среднестатистическая семья могла позволить себе холодильник «ЗИЛ», цветной телевизор и даже поездку в Болгарию или ГДР.

Почему богатство не удержалось

Причины известны и подтверждены десятками исследований. Во-первых, исчерпание экстенсивных факторов: рабочих рук больше не было, целина и новые месторождения уже освоены. Во-вторых, жёсткая централизация и отсутствие стимулов к инновациям. В-третьих, огромные военные расходы — по оценкам ЦРУ, до 15–17 % ВВП в 1980-е. В-четвёртых, падение цен на нефть после 1985 года ударило сильнее, чем любой кризис.

К 1990 году ВВП на душу по номиналу достиг 9355 долларов, но реальные полки магазинов уже пустели, а внешний долг рос. Формально цифры были выше, чем в 1977-м, но ощущение богатства исчезло.