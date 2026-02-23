Там даже Пушкин парился: история Сандуновских бань

В феврале 1896 года в Москве открылось новое здание Сандуновских бань. «Вечерняя Москва» пообщалась с историком, москвоведом и писателем Александром Васькиным и узнала интересные факты о культовом банном комплексе.

Сандуновские бани легендарны для Москвы. Трудно представить столицу без Царь-пушки, Царь-колокола и Сандуновских бань. Интересно, что сам Сила Сандунов был актером, но остался в памяти горожан как хозяин бань. С его женой Елизаветой тоже связана интересная история. Она обратилась к Екатерине II, чтобы та помогла ей отвадить вельможу, настойчиво претендовавшего на ее руку и пытавшегося помешать ее браку с Сандуновым. Екатерина II в итоге помогла Елизавете, да еще подарила Сандуновым на свадьбу бриллианты, на которые и были построены бани.

Москвичи очень любили бани, потому что в 19 веке еще не было городского водопровода в современном понимании и мыться можно было только там. Кстати, в Сандунах изначально был очень, как сказали бы сей час, высокого уровня сервис. В банях были два отделения: мужское и женское, очень красивая раздевалка, а еще выдавали простыни.... Обслуживание хвалили даже иностранцы, приезжавшие из Европы. По сути, это была уже не баня, а клуб, где проводились деловые встречи и заключались договоры. Был там и свой прекрасный буфет, где можно было попробовать традиционные русские напитки. Позже баням было суждено пережить французскую оккупацию. Следующей владелицей стала предпринимательница Вера Кирсанова — богатейшая женщина своего времени. Бани постепенно перестраивались: уровень запросов москвичей рос, требовалось больше помещений.

Сегодня Сандуновские бани — место поистине удивительное. В декоре смешано много стилей: рококо, готика, классицизм.... Это не просто бани, а дворец, где можно отдохнуть и душой, и телом. Все наши писатели там побывали: Пушкин, Толстой, Чехов и многие другие. Сегодня пойти в Сандуны — значит не просто помыться, а сходить еще и в культурное учреждение и посмотреть на его богатый интерьер.

Посещали космонавты и актеры

Многие видели надпись «Бани» на красивом здании с вертикальными оконными проемами. Это Усачевские бани, которые открылись в 1934 году и были построены в Хамовниках для обслуживания сотрудников завода, располагавшегося напротив. Однако комплекс полюбили посещать профессора, военные и творческая элита. Интересно, что его гостями были даже Юрий Гагарин и Юрий Никулин. Здесь есть отдельные парные для мужчин и женщин, а также дополнительные услуги в виде массажа и спа-ухода. Стоимость в будни около 5,5 тысячи рублей, а в выходные — 6 тысяч рублей.

С китайской кухней

Сандуновские бани, или Сандуны — публичные бани в центре Москвы, памятник архитектуры. Открытие комплекса состоялось 8 сентября 1808 года. Бани получили название по имени своего первого владельца и основателя — Силы Сандунова, известного актера екатерининских времен. Сегодня в Сандунах есть три мужских и два женских отделения с залами отдыха, бассейнами и русскими парными. Можно также заказать китайскую, русскую или узбекскую кухню в местном ресторане. Цены на посещение начинаются от 3300 рублей.

Почти элитный клуб

Воронцовские бани построили в 1938 году, и они сразу стали популярны среди москвичей. В этих банях есть две русские парные, сделанные по канонам банного мастерства, хаммам, ледяная купель. Изюминкой этого места стал мужской клуб, где можно провести деловую встречу, и женский оздоровительный спа-центр. Еще можно забронировать зал с бассейном. Стоит такой отдых от 3,5 тысячи рублей.

Оздоровление

В 1958 году были основаны Коптевские бани. В женской парной там можно подышать целебными травами, окунуться в холодную купель, выпить травяной чай. В мужской части есть керамическая парная с особым способом прогрева. После реконструкции здесь появились и вип-кабинеты. Посещение обойдется в 2,4 тысячи рублей и больше.

Обновим прическу

Астраханские бани быстро обрели популярность благодаря ценам и вежливому персоналу. Здесь есть буфет и даже парикмахерская. В будни посещение стоит 800 рублей, в выходные — 1,6 тысячи рублей.

Для любителей сытно поесть

Ржевские бани — одноэтажные кирпичные здания — были построены в 1888 году и славятся своей популярностью у семей с детьми. Здесь можно попариться старорусским способом, поплавать в бассейне, а после воспользоваться спа-процедурами, чтобы улучшить самочувствие и кровообращение: сделать помывку, массаж и пилинг. Еще в Ржевских банях можно насладиться большим разнообразием закусок, горячих блюд, гарниров, выпечки и даже десертов. Стоимость одной помывки — около 1,8 тысячи рублей, однако сейчас эти бани временно закрыты на реконструкцию.

Отдых на любой вкус

Селезневские бани были перестроены архитектором Александром Поповым в 1888 году. Здесь можно забронировать номер с джакузи и гидромассажем, трехуровневой парной, душевой, кроватью и другими удобствами. Цена зависит от дня недели и времени посещения: около 3,7 тысячи рублей в будни и 4,1 тысячи рублей в выходные и праздники.

Можно купить

В основном в банях используют березовые и дубовые веники. Лучше покупать те, которые сделаны специально для парения в бане, а не пытаться собрать их самостоятельно из веточек. Цена веника в Сандуновских банях — 440 рублей.

Полезные гаджеты

Аромакуб. По заявлению производителей, аромачаши из можжевельника с гималайской солью очищают организм и расслабляют мышцы;Паровая пушка. Гаджет создает мелкодисперсный пар, усиливающий ингаляционный эффект. Пол-литра воды хватит для непрерывной подачи пара в течение 5–7 минут;Термометр с гигрометром. Этот прибор измеряет температуру и влажность, позволяя найти идеальное соотношение для комфортного отдыха. Есть с песочными часами в комплекте, которые контролируют безопасное время пребывания в парной;Пульт. Если вы еще только едете к месту отдыха, но нужно, чтобы к приезду парная была прогрета, этот гаджет для умной бани точно вам подойдет;Травяной матрас. Этот аксессуар, принимающий форму тела, не только облегчит нахождение в парилке, но и распространит аромат трав.

Искусство веником махать

Прогрев

Мягкие движения веником вдоль туловища посетителя, от ступней до шеи. Этот прием банщики используют в самом начале сеанса.

Разогнать кровь

Активная работа веником позволяет разогнать кровообращение. Мастер пара поднимает веник вверх, затем захватывает им горячий воздух и делает два-три похлестывания.

Расслабиться

Это движение применяется в завершение сеанса парения, чтобы расслабить человека. Банщик берет веник и начинает медленно проводить им по телу, несильно нажимая на листву.

Быть в тонусе

Банщик берет веник и встряхивает его под потолком, где собрался самый горячий пар, а потом прикладывает его к телу человека.

Компресс

Банщик нагревает веник, прикладывает его к проблемным зонам, например к больным ногам, пояснице, на пару секунд, или к лицу для большего расслабления.

Сауна — не только место для расслабления и отдыха, но и источник множества полезных для здоровья эффектов. Благодаря высокой температуре она активизирует важные процессы в организме. По словам эксперта по биохакингу Марии Молостовой, время, проведенное в сауне, напрямую влияет на здоровье.