Сколько раз должен был отжаться «идеальный красноармеец»

Физическая подготовка бойца на войне значит не меньше, чем умение стрелять. Сила, выносливость, владение штыком и прикладом часто решали исход рукопашной схватки. В предвоенные годы и в СССР, и в Германии разрабатывали системы физподготовки, но подходы к воспитанию солдата оказались разными. И итог войны показал, чей метод оказался эффективнее.

Система Ощепкова: самбо для красноармейца

В 1931 году в СССР вышла брошюра, определившая развитие армейского рукопашного боя на годы вперед. Называлась она скромно — «Физические упражнения в РККА». Автором был Василий Ощепков — человек-легенда, «гений российского дзюдо» и один из основоположников борьбы самбо.

Ощепков не просто переписал нормативы БГТО (будь готов к труду и обороне) для армии. Он создал систему, где главный упор делался на прикладные навыки. Красноармеец должен был пробежать стометровку за 13 секунд, километр — за 3 минуты 10 секунд. Подтянуться — 11–13 раз в зависимости от веса. Отжиманий от пола в нормативах не было — их заменяли упражнения со штангой или на перекладине.

Но главное — рукопашный бой. Ощепков подробно расписал приемы с использованием винтовки Мосина с примкнутым штыком. Брошюра содержала рисунки, на которых поэтапно показывалось, как отразить атаку, нанести удар прикладом, выбить оружие из рук противника. Это было не просто физкультурное пособие — это был учебник выживания.

Гимнастика для командиров

В 1939 году Наркомат обороны выпустил еще одно наставление — «Индивидуальная гимнастика на каждый день». На этот раз — для командного состава. Половину брошюры занимали идеологические установки: командир должен быть примером для подчиненных, а здоровое тело — основа здорового духа.

Система упражнений делилась на два комплекса. Второй, усложненный, включал сгибание и разгибание рук (до 10 раз), в том числе с опорой на стул. Классических отжиманий от пола снова не было. Важно другое: эта гимнастика не была обязательной, зачеты по ней не сдавали. Командирам предлагали заниматься в добровольном порядке, осознанно.

Немецкий подход

В вермахте к физической подготовке подходили иначе. Нормативы утвердили в 1936 году, и они были жесткими. Четыре месяца новобранец с утра до вечера рыл траншеи, ползал по-пластунски, бегал кроссы и осваивал рукопашный бой. Лозунг был прост и циничен: «Пот бережет кровь».

Никакой осознанности. Никакой добровольности. Только муштра и доведение навыков до автоматизма. Как отмечал историк Герман Гончаров, немцев гоняли «до седьмого пота», не оставляя времени на размышления.

В частях СС подготовка была еще жестче. Ветеран дивизии СС Гюнтер Фляйшман вспоминал: эсэсовцев тренировали минимум полгода. Ежедневные марш-броски в полной выкладке, плавание в ледяной воде, прыжки с высоты. Все это должно было превратить человека в идеальную боевую машину.

Сравнение: кто был сильнее?

Курс молодого бойца в РККА занимал 8–10 недель. В вермахте — 16. Казалось бы, немцы подготовлены лучше. Но у советской системы было важное преимущество: осмысленность. Красноармейцу объясняли, зачем он делает то или иное упражнение. В его подготовке делали упор на прикладные навыки, особенно рукопашный бой, где русский солдат традиционно был силен.

Когда в 1943 году наступил перелом в войне, выявилась и слабость немецкой системы. Гонка за количеством привела к снижению качества. На фронт начали отправлять недоученных новобранцев, которые физически и морально уступали не только своим предшественникам из 1941-го, но и красноармейцам, прошедшим школу войны.

Немецкие мемуаристы с горечью признавали: к концу войны русские солдаты стали сильнее, выносливее и опытнее. Их подготовка, основанная не на слепой муштре, а на развитии физических качеств и боевых навыков, дала результат.

Системы физической подготовки РККА и вермахта отражали сам дух двух армий. Немцы делали ставку на дисциплину и механистичность, превращая солдата в винтик военной машины. Советская система, при всей своей идеологизированности, оставляла место для инициативы и осознанного отношения к делу.

И когда машина вермахта дала сбой, выяснилось, что винтики легко ломаются. А люди, умеющие драться, бегать, ползать и владеть штыком, продолжают воевать. И побеждать.