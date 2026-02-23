Как клан ассасинов готовил покушение на Сталина

В начале 1950-х годов подчиненные Лаврентия Берии наткнулись на след заговора, который грозил уничтожить высшее руководство Советского Союза. По сведениям, поступившим из одного из лагерей ГУЛАГа, войну Кремлю объявил клан, наводивший ужас на правителей еще в эпоху крестовых походов — легендарные ассасины. История эта, однако, оказалась куда более странной и запутанной, чем можно было предположить.

Древний орден и его секреты

Чтобы понять всю абсурдность ситуации, нужно вспомнить, кем были эти самые ассасины. Их секта уходит корнями в XI век, когда в Египте выделилось религиозное течение низаритов, отколовшееся от исмаилизма. Столкнувшись с преследованием со стороны сельджукских султанов, они избрали тактику точечных убийств высокопоставленных лиц. Именно эта сторона их деятельности принесла им громкую славу, а сами сектанты-убийцы стали именоваться ассасинами.

В разное время жертвами специально подготовленных диверсантов становились лидеры европейских крестоносцев, мусульманские эмиры, визири и даже султаны. Интересно, что ассасинов называют в числе первых предшественников коммунизма: на раннем этапе они установили жесткую диктатуру в нескольких иранских городах, запретив роскошь и фактически уничтожив различия между богатыми и бедными. Их «коммуна» была разрушена во время нашествия монголов в XIII веке.

Таинственный узник

В 1952 году в одном из лагерей ГУЛАГа надзиратели обратили внимание на подозрительного заключенного с экзотической внешностью. Мужчина рассказывал сокамерникам удивительные вещи: он якобы прибыл с Ближнего Востока как посланник ассасинов, и древняя секта заочно приговорила к смерти пятьдесят высших чиновников Советского Союза.

Для следователей НКВД, привыкших разоблачать иностранных агентов, подобное признание не показалось полной фантастикой. После войны СССР поддержал создание государства Израиль, нажив тем самым множество врагов в мусульманском мире. К тому же у ассасинов мог быть повод мстить за религиозное притеснение своих единоверцев — шиитов-исмаилитов, составлявших основное население Горно-Бадахшанской автономной области в Таджикистане.

Писатель-бухгалтер из Египта

Когда чекисты всерьез занялись личностью предполагаемого убийцы, картина начала проясняться, но становилась от этого только нелепее. Григор Акопович Мамур-Фатими приехал в Советский Союз из Египта в 1947 году в возрасте 53 лет. По национальности он был армянином и воспользовался правом на репатриацию.

Вместо того чтобы изыскивать лазейки и подбираться к высшим чиновникам, иммигрант занялся совсем иным. Столкнувшись с социалистической действительностью, он принялся публично критиковать советскую власть, а в 1948 году во время визита в египетское посольство передал дипломатам «клеветническую информацию о положении в Советской Армении». Именно антисоветская агитация привела его в 1949 году на скамью подсудимых, а затем и в лагерь.

Дальнейшее расследование окончательно разрушило образ опасного террориста. На родине, помимо работы бухгалтером, Мамур-Фатими зарабатывал на жизнь написанием эротических романов. С фантазией у него действительно все было в порядке. Более того, некоторые его речи заставляли сомневаться в психическом здоровье: доходило до того, что он называл себя «халифом всех мусульман» из династии Фатимидов. Эксперты-психиатры в итоге признали несостоявшегося убийцу симулянтом и вернули обратно в лагерь.

Переполох в Кремле

Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Однако в 1954 году о случае с Мамуром-Фатими узнали Хрущев и Маленков. Реакция новых руководителей страны была неожиданной: они всерьез перепугались. Настолько, что заставили председателя КГБ Ивана Серова собрать всю доступную информацию об ассасинах.

Тому удалось выяснить, что «организация "Ассасин" была разгромлена еще в XIX веке, и с тех пор ее существование находится под вопросом». После этого в Москве о заговоре ближневосточных убийц больше не вспоминали.