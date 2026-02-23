Какие древние города находятся на дне Черного моря

Чёрное море никогда не было просто водной гладью между Европой и Азией. Оно — живое хранилище времени. Под его толщей лежат не только тысячи кораблей, но и целые города, которые когда-то стояли на берегу, а потом ушли под воду. Не по воле мифического потопа в библейском смысле, а по вполне земным причинам: постепенному и внезапному подъёму уровня, тектоническим проседаниям побережья, грязевым вулканам и эвстатическим колебаниям после ледникового периода. Эти затонувшие поселения — от доисторических деревень бронзового века до цветущих античных полисов — дают археологам редкую возможность увидеть жизнь, почти не тронутую временем.

Гипотеза потопа и доисторические поселения

Всё началось с гипотезы, которая в конце 1990-х годов взбудоражила научный мир. Океанографы Уильям Райан и Уолтер Питман из Ламонт-Доэрти (США) на основе кернов донных отложений и геофизических данных предложили, что около 7600–8400 лет назад (примерно 5600–6800 лет до н.э.) солёные воды Средиземного моря прорвались через Босфор и затопили пресноводное Чёрное озеро. Уровень поднялся на десятки метров, затопив до 100 000 км² прибрежных земель. Роберт Баллард в 1999–2000 годах на экспедиции у Синопа (Турция) на глубине около 100 метров нашёл следы древней береговой линии, пресноводные ракушки и даже обработанную древесину — возможные остатки человеческих построек.

Прямых доказательств массового затопления крупных поселений катастрофического масштаба археологи не нашли — многие специалисты считают подъём более постепенным. Однако конкретные находки существуют. В 2015–2018 годах международный проект Black Sea MAP (Университет Саутгемптона, болгарский Центр подводной археологии) у устья реки Ропотамо в Болгарии обнаружил и частично раскопал раннебронзовое поселение возрастом около 6000 лет. Под морским дном на глубине 2,5 метра лежали остатки деревянных домов, очагов и керамики. Поселение было оставлено жителями, когда море наступало, и превратилось в защищённую бухту. Это одно из самых древних подтверждённых затонувших человеческих поселений в регионе — старше пирамиды Хеопса.

Акра: почти целиком ушедший под воду боспорский город

В Керченском проливе, у села Набережное в Крыму, лежит Акра — небольшой, но хорошо укреплённый город Боспорского царства. Основан в конце VI — начале V века до н.э. выходцами из Нимфея или Пантикапея, просуществовал до IV века н.э. Почти вся его территория (около 3,5 га) сейчас под водой на глубине от 1,5 до 7,5 метров. Только небольшая западная часть осталась на суше у Янышского озера.

Археологи нашли крепостные стены, две башни, колодец с амфорами Гераклеи Понтийской IV века до н.э., чёрнолаковую керамику, терракоты, монеты, якорные штоки. Сохранность поразительная: ранние слои почти не разрушены волнами. Причина затопления — трансгрессия Чёрного моря, начавшаяся в середине I тысячелетия до н.э. Акра стала одним из самых ценных объектов подводной археологии Северного Причерноморья именно потому, что город ушёл под воду практически целиком, не потеряв целостности культурного слоя.

Фанагория: восточная столица Боспора на дне залива

На Таманском полуострове, в Таманском заливе, лежит Фанагория — один из крупнейших античных городов региона. Основана около 540 года до н.э. ионийскими греками, в IV веке до н.э. стала восточной столицей Боспорского царства. В I тысячелетии н.э. из-за землетрясений, грязевых вулканов и подъёма уровня моря значительная часть города (по разным оценкам, от трети до половины территории — около 20–25 га) ушла под воду.

Найдены остатки портовых сооружений, улицы, фундаменты домов, надгробия (в том числе знаменитая стела Гипсикратии), фрагменты стен. В 2010-х годах удалось поднять уникальные находки эпохи Митридата VI. Фанагория — классический пример сочетания тектонического опускания Таманского полуострова и эвстатического подъёма уровня моря. Сегодня это один из самых изученных подводных археологических комплексов России.

Несебр — подводное продолжение древней Месамбрии

На болгарском берегу, у полуострова Несебр (древняя Месамбрия), значительная часть античного и средневекового города лежит под водой на глубине от 1,5 до 6 метров. Основана фракийцами в бронзовом веке, в VI веке до н.э. стала греческой колонией. Под водой — участки крепостных стен эллинистического периода (массивные блоки), византийские укрепления из камня и раствора, башни (в том числе шестиугольная), лестницы, ворота, остатки гавани и каменной дамбы.

Диоскурия и другие города восточного побережья

В Сухумской бухте (Абхазия) лежит Диоскурия — древняя колония милетских греков, основанная в VI веке до н.э. Позже — римский Севастополис. Руины стен, башен и зданий находятся на дне бухты. Археологические обследования подтверждают значительные затопленные кварталы. Причина — локальное тектоническое опускание кавказского побережья.

Аналогичная картина у Созополя (древняя Аполлония Понтийская) — подводный порт, у Анапы (Горгиппия) — затопленные кварталы. Все они пострадали от той же комбинации факторов: постледникового подъёма уровня (нимфейская трансгрессия) и региональных тектонических движений.

Почему Чёрное море сохранило эти города лучше, чем Средиземное

Анаэробные (бескислородные) слои ниже 150–200 метров идеально консервируют органику — дерево, верёвки, ткани. Поэтому даже деревянные конструкции бронзового века у Ропотамо сохранились. В сочетании с относительно спокойной гидрологией это делает Чёрное море уникальным археологическим музеем под водой.

Сегодня, когда уровень моря продолжает медленно расти, а прибрежные зоны подвергаются всё большему давлению, эти затонувшие города — не только научное богатство, но и напоминание о хрупкости любой цивилизации.