«Такая выпала судьба». Первые дни битвы за Сталинград

Первые дни битвы за Сталинград, неизвестные страницы истории и скорбь солдатской души выходит книга Владимира Леванова «Терентий Данилов. Такая выпала судьба, основанная на рукописи его дедушки Терентия Николаевича Данилова. Это история 20-летнего парня из Благовещенска, волею судьбы оказавшегося на переднем крае поворотного сражения Великой Отечественной войны Битвы за Сталинград.

Вопреки распространненой версии, бои на территории Сталинграда начались не в сентябре 1942 года, а уже 23 августа 1942 года тогда к Волге сумели прорваться танковые и механизированные части 16-й танковой дивизии армии Паулюса. На их пути, помимо сил самобороны города, оказалась 124-я отдельная стрелковая бригада полковника Сергея Горохова. Бойцы бригады на протяжении пяти месяцев вели ожесточенные оборонительные бои на северной окраине Сталинграда, в том числе, 40 суток почти в полном окружении.

Наша бригада выезжает на фронт…

«…В бой наш батальон вступил прямо с марша. Фашисты прорвались к Тракторному заводу. Где фронт, где тыл, никто из прибывших на позиции не знал. Фашисты, казалось, лезли отовсюду. Наши окопы проходили по северной окраине Тракторного вдоль балки Мокрая Мечетка. Оборону в них держали до прибытия нашего батальона отряды рабочих-ополченцев завода. Настал момент, когда мы должны показать то, чему нас учили командиры в течение шести месяцев на Башкирской и Рязанской землях. Бои шли жестокие, задача была одна — остановить фашистов, - так описывает Терентий Данилов начало сражения за Сталинград.

С кинематографической яркостью автор рассказывает о наступлении немцев.

«Слышу голос наблюдателя: «Танки!. Сквозь кустарник мы видим только их башни. До них примерно километра два. Пошли секунды ожи дания. На открытом поле выползло восемь вражеских танков. Вслед за ними, поблескивая касками, бежали автоматчики. Танки двигались медленно, они приближались, угрожающе увеличиваясь в размерах. Казалось, их ничем нельзя остановить

«Дым, пыль, смрад заволокли небо. Инстинктивно закрыл уши руками. Замерло сердце, ли хорадочно путались мысли. Свист бомб, грохот — всё смешалось в единый гул. При очередном взрыве меня швыряет на дно траншеи и засыпает землей. Сколько пролежал так, трудно сказать. Очнулся — в ушах глухота, дышать нечем, хватаю воздух ртом вместе с землей. И эти вздохи глухой болью отдавались в голове, груди. Потом меня откопали…

Сейчас сложно представить, что переживал молодой человек, с первых минут оказавшийся в сталинградской «мясорубке - из его батальона по итогам пяти месяцев боев в живых осталось всего несколько человек. Терентию Николаевичу повезло - бывшему пулеметчику довелось, впоследствии, стать бригадным разведчиком. И не просто разведчиком, а политруком отдельной разведроты 124-й бригады и закончить войну в Берлине.

Я иду в атаку, в меня стреляют, а я продолжаю идти…

«Из боев я вынес твердое убеждение, что жизнь счастливой бывает только у тех, кто живет на предельной отдаче отпущенных ему добрых человеческих качеств. Только так и стоит жить: на пределе, не половиня ни любви, ни ненависти, ни правды, ни чести. До сих пор случается, что во сне я иду в атаку, в меня стреляют, а я продолжаю идти…, - такими словами Терентий Данилов напутствует будущие поколения.

Его воспоминания это попытка осмыслить опыт тех дней, сохранить память о героях, передать новому поколению знание о цене мира, добытого кровью советских солдат. «Мы хорошо знаем цену войне и жизни. Воспитали троих детей. Сын Владимир — полковник, окончил академию им. В. И. Ленина и продолжает службу в пограничных войсках (Владимир Терентьевич Данилов скончался в 1996 году). Две дочери: Ирина — инженер-экономист, Лариса - преподаватель математики. У всех свои семьи, растут внуки. Да разве дело в том, кто кем стал? Главное — каким ты остался, сколько доброты несешь людям, - пишет Терентий Данилов.

Впрочем, книги могло и не быть, если бы не внук Терентия Ланилова Владимир Леванов, случайно обнаруживший записки своего деда на даче. Он систематизировал разрозненные записи и письма Терентия Данилова, ездил в Волгоград, где встречался с друзьями деда, по крупицам собирал информацию в музеях. Рукопись Терентия Николаевича Данилова дополнена информацией из архива генерал-полковника В.А. Грекова, который был военным комиссаром 124-й стрелковой бригады и группы Сергея Горохова.

Сталинградская битва, продолжавшаяся 200 суток на территории свыше 100 000 кв. км при протяженности фронта до 850 км, стала крупнейшим сухопутным сражением в истории. В ней участвовали около 2,5 млн человек с обеих сторон, общие потери приблизились к 2 млн. Оборона города развернулась перед Волгой, практически без мостов и переправ.

Особый героизм проявил 1-й отдельный стрелковый батальон под командованием капитана Степана Петровича Цыбулина, в котором и служил Терентий Данилов. В ночь с 7 на 8 сентября батальон был переброшен под Городище и в течение сорока суток вел маневренную оборону, сдерживая натиск противника.

По оценке Маршала Советского Союза А.М. Василевского, заслугой бригады Сергея Горохова стало то, что она на весь период обороны приковала к себе части 16-й танковой дивизии, не дав противнику перебросить их для удара по советским частям.