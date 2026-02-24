25 февраля: почему в день Алексея Рыбного не надевали старые вещи

В церковном календаре в этот день почитают Иверскую икону Божией Матери, а среди святых - Алексия, митрополита Московского и всея Руси. Он был государственным деятелем и дипломатом в XIV веке. В народном календаре день этот прозвали Алексеем Рыбным.

© Российская Газета

Для привлечения удачи в этот день была традиция есть рыбные пироги расстегаи. А перед этим рыбаки шли на промысел и приносили улов. В этот день запрещено было оставлять кусок хлеба на столе, иначе не миновать финансовых проблем. Нельзя ломать хлеб руками - притянешь проблемы, можно было лишь отрезать его или откусывать. Считалось, что на Алексеев день снятся вещие сны.

Плохой приметой было в этот день носить обноски или старые вещи, считалось, что так можно в жизнь приманить нищету. Не разрешалось делать подарки - это сулило беду. А вот понравившиеся подарки можно было выкупить за несколько монет.

По этому дню судили о первом месяце весны: если 25 февраля было холодно - март будет теплым, если снег идет - март будет сухим. Если в этот день птицы клювы под крылья прячут - скоро нагрянет стужа. Сильный ветер в этот день предвещал перемену погоды.