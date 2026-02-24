Почему русские отдали Гавайи американцам

В истории русских колониальных предприятий был эпизод, когда Гавайские острова едва не стали владением Российской империи. Для этого потребовалось бы совсем немного — чуть больше смелости от императорского правительства и чуть меньше самоуправства от одного деятельного немца на русской службе. Но история распорядилась иначе, и сегодня о «русских Гавайях» напоминают лишь руины старых крепостей да записи в архивах.

Роковое открытие

Гавайские острова были открыты европейцами в 1778 году во время третьей экспедиции Джеймса Кука. Для самого капитана это открытие оказалось последним — через год он погиб от рук аборигенов, разочарованных его поведением, не подобающим, по их мнению, божеству. К началу XIX века местные жители, родственные полинезийцам, достигли уже довольно высокого уровня общественного развития. Шла борьба за создание централизованной монархии, и с появлением европейцев, привозивших огнестрельное оружие, этот процесс ускорился.

К 1810 году вождь Камеамеа I сумел покорить все крупные острова архипелага и основал Гавайское королевство. Лишь два острова — Кауаи и Ниихау — оставались под властью местного правителя Каумуалии, который признал себя вассалом Камеамеа, но в душе мечтал о независимости.

Русские впервые появились у Гавайев в 1805 году. Корабли первой русской кругосветной экспедиции под командованием Крузенштерна и Лисянского открыли несколько необитаемых островов архипелага, названных в честь членов экспедиции. Но настоящее знакомство с Гавайями началось чуть позже, когда Российско-Американская компания (РАК), осваивавшая Аляску, заинтересовалась островами как источником продовольствия.

Кораблекрушение

В январе 1815 года у острова Кауаи потерпел крушение корабль РАК «Беринг» с грузом на 100 тысяч рублей. Каумуалии, правитель острова, конфисковал и судно, и груз. Для разрешения щекотливой ситуации главный правитель Русской Америки Александр Баранов отправил на Гавайи человека необычного — доктора Георга Шеффера, немца, эмигрировавшего в Россию в 1808 году.

Шеффер был личностью яркой и авантюрной. В Германии он получил степень доктора медицины, в России успел отметиться в масонской ложе, помогал соотечественнику в неудачной попытке создать боевой аэростат для войны с Наполеоном, а теперь решил испытать себя на колониальном поприще.

Сначала Шеффер отправился к верховному королю Камеамеа. Ему удалось завоевать расположение монарха, вылечив его и его жену. Камеамеа даровал русскому доктору землю, скот и рыболовные угодья. Но переговоры о возврате груза расстроились — поговаривали, что не обошлось без влияния американских торговцев, видевших в русских опасных конкурентов.

Тогда Шеффер отплыл на Кауаи, к тому самому Каумуалии, который захватил груз. И здесь произошло неожиданное: доктор снова блестяще проявил свои врачебные таланты, вылечив больного короля и его супругу. Каумуалии, мечтавший освободиться от власти Камеамеа, увидел в русских идеальных союзников.

Русские Гавайи

21 мая 1816 года Каумуалии подписал прошение о российском протекторате над своими островами. Он клялся в верности российскому скипетру, обещал вернуть «Беринг» с грузом и предоставить РАК монополию на торговлю сандаловым деревом.

Шеффер развил бурную деятельность. С помощью местных жителей на Кауаи были построены три крепости: каменная Елизаветинская (названная в честь жены Александра I), а также земляные Александровская и Барклая-де-Толли. Там разместились гарнизоны из солдат РАК и воинов-гавайцев.

Энтузиазм доктора не знал границ. Долину Ханалеи он назвал Шефферталь, реку Ханапепе переименовал в Дон, местным вождям раздавал русские фамилии — Платов, Воронцов. На территории Елизаветинской крепости построили первую на Гавайях православную церковь.

Шеффер купил для Каумуалии шхуну «Лидия» и договорился о покупке вооруженного корабля «Авон», а Каумуалии выделил 500 человек для завоевания других островов архипелага.

Заговор американцев

Американские торговцы, наблюдая за этой активностью, пришли в ужас. Если Шеффера не остановить, рассуждали они, через десять лет все гавайцы будут говорить по-русски. Они начали активно настраивать Камеамеа против русских, убеждая его, что Шеффер на самом деле военный разведчик.

В сентябре 1816 года Шеффер отправил подлинники соглашений в Ново-Архангельск и депешу в Петербург с просьбой прислать два военных корабля. Но время работало против него.

Американцы объявили гавайцам, что между Россией и США идет война, и если русские не будут изгнаны, остров атакует эскадра из пяти военных кораблей. Это была чистая дезинформация, но она сработала. Из отряда Шеффера ретировались все нанятые американцы и англичане.

В декабре 1816 года на Гавайях побывал российский мореплаватель Отто Коцебу на бриге «Рюрик». В беседе с королем Камеамеа он не подтвердил полномочий Шеффера действовать от имени императора. Это стало еще одним ударом по позициям русского доктора.

17 июня 1817 года произошло вооруженное столкновение, в котором погибли трое русских и несколько поддерживавших их гавайцев. Шеффер понял: с имеющимися силами ему не удержаться. Он отправил часть людей на Аляску за помощью, а сам отплыл в Гонолулу, откуда через Китай добрался до Петербурга.

Петербургское вето

В феврале 1818 года, когда Шеффера на Гавайях уже не было, в Петербурге наконец рассмотрели его донесения. Министр иностранных дел граф Карл Нессельроде доложил императору Александру I, и тот наложил резолюцию:

«Приобретение сих островов и добровольное их поступление в его покровительство не только не может принесть России никакой существенной пользы, но, напротив, во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами».

Император опасался осложнений в отношениях с Англией и США. К тому же Россия и так владела огромными пространствами за Уралом, требовавшими не меньших усилий для освоения.

В 1819 году, уже после смерти Камеамеа I, его сын Камеамеа II, столкнувшийся с восстаниями на островах, снова просил русских о помощи и протекторате. Российский консул на Филиппинах Петр Добелль горячо убеждал императора принять предложение, «поелику присоединение Гавайев потребно даже для сохранения имеющихся у России владений». Но Александр I даже не удостоил его ответом.

Так закончилась история русских Гавайев. От построенных крепостей до наших дней сохранились лишь руины Елизаветинской, которые сегодня являются историческим парком и напоминанием о том, как близки были «русские Гавайи» к тому, чтобы стать реальностью