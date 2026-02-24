Гибель Михаила Евдокимова: что осталось «за кадром»

7 августа 2005 года на 308-м километре Чуйского тракта, в тридцати километрах от Бийска, произошло дорожно-транспортное происшествие, которое вышло далеко за рамки сводок региональной хроники. Около 11 часов утра служебный автомобиль Mercedes-Benz, в котором находился губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, его супруга Галина и водитель с охранником, на высокой скорости вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

Участок трассы в районе нерегулируемого перекрестка всегда считался аварийным из-за особенностей рельефа: небольшой пригорок перед поворотом серьезно ограничивает обзор. Однако обстоятельства этой аварии заставили говорить о ней не только с точки зрения нарушения правил дорожного движения, но и в контексте большой политики и возможного заговора.

Официальная версия следствия: превышение скорости и нарушение правил обгона

Согласно материалам дела, колонна губернатора двигалась без сопровождения. «Mercedes» под управлением водителя Ивана Зуева шел на высокой скорости (по разным оценкам, от 150 до 200 км/ч). Впереди попутно следовал автомобиль Toyota под управлением Олега Щербинского. На участке дороги с двухполосным движением, игнорируя сплошную линию разметки, водитель губернатора начал маневр обгона. В этот момент водитель «Тойоты» приступил к повороту налево.

Чтобы избежать лобового столкновения, Зуев резко вывернул руль вправо. Машину занесло, после чего она покинула трассу и врезалась в придорожное дерево. От полученных травм на месте скончались водитель, охранник Александр Устинов и сам Михаил Евдокимов (у губернатора была диагностирована травма шейного отдела позвоночника). Галина Евдокимова с множественными переломами выжила. Никто из находившихся в «Тойоте» не пострадал.

Версии альтернативные и зона умолчания

Тот факт, что Евдокимов, будучи народным артистом, пришел в большую политику всего за 16 месяцев до гибели и сразу же столкнулся с жесткой оппозицией в лице местных элит, породил множество конспирологических теорий.

Основная гласит, что в ДТП участвовал еще и третий автомобиль, который вылетел на «встречку», спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия.

Две другие версии выглядят уж совсем фантастично. Согласно одной из них, после аварии Евдокимов был еще жив, но ему, якобы, сломали шею недоброжелатели, подоспевшие к месту аварии раньше всех. Согласно другой, в деле замешан снайпер, выстреливший в колесо губернаторского автомобиля.

Следствие, тем не менее, установило, что водитель «Тойоты» Олег Щербинский не отреагировал вовремя на проблесковые маячки губернаторского «Мерседеса», имевшего приоритет на дороге, что и привело к аварии. Адвокаты Щербинского настаивали на том, что «Мерседес» ехал слишком быстро, что не дало «Тойоте» возможности уйти от удара. Тем не менее Олег Щербинский был осужден, но вскоре, под напором общественности, оправдан.

Что осталось «за кадром»

После следствия, суда и вынесения приговора, осталось множество вопросов, вызванных, во многом, и тем, что судебные слушания велись в закрытом режиме.

Главный вопрос: почему руководство Алтайского МВД оставило машину губернатора без автомобилей сопровождения? Такое решение было принято начальником ГУ МВД Вальковым за несколько дней до роковой аварии.

Есть и другие странности. «Мерседес» главы региона накануне поездки побывал на техобслуживании. Тем не менее, почему-то не сработали подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов.

Рядом с местом аварии имеется вышка мобильной связи. Да и вообще, это довольно людный участок. Однако, связи почему-то не было, и ДТП наблюдал всего один свидетель.

И, наконец, многим показался странным тот факт, что на место аварии раньше милиции, «Скорой» и даже журналистов прибыл главный политический противник Евдокимова – бывший губернатор Алтайского края.

Было множество слухов о том, что в соседней Новосибирской области, якобы, милиция ищет иномарку с алтайскими номерами, ту самую, которая и стала причиной аварии. Говорили также, что таинственным образом исчез дипломат с компроматом на всех алтайских чиновников, который Евдокимов всегда носил с собой.

Можно отмахнуться от этих разговоров, в конце концов, «Мерседес» губернатора действительно на большой скорости вылетел на «встречку», в такой ситуации авария более чем вероятна.

Однако, супруга Евдокимова и близкие ему люди настаивают на том, что он предчувствовал беду и не раз говорил о том, что на него устроена охота.