Судмедэксперт рассказал, как раньше относились к смерти

Судмедэксперт Ольга Фатеева заявила, что каждый человек имеет свое представление о «правильной» и «красивой» смерти. На эту тему она высказалась во время интервью для YouTube-канала предпринимателя Кирилла Фомина.

По словам Фатеевой, в настоящее время оптимальной смертью большинство людей считают уход из жизни во сне. Дело в том, что это происходит быстро, а человек не ощущает страданий. Однако так было не всегда, подчеркнула специалистка.

«Еще несколько веков назад скоропостижная и быстрая смерть не считалась желанной, поскольку у человека были обязательства перед собой, перед окружающими, перед Богом. Он должен был подготовиться к наступлению смерти, отдать последние какие-то распоряжения, поэтому скоропостижно умирать никто не хотел. Все хотели, чтобы было время дано», — пояснила судмедэксперт.

