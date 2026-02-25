Как закончилась Крымская война

170 лет назад начался Парижский конгресс, на котором Россия и западные державы обсуждали условия завершения Крымской войны. Российская империя в Крыму понесла ряд поражений и готова была договариваться о мире. Однако успехи западной коалиции были весьма ограниченными, а потери — значительными. Кроме того, французские власти осознали, что Лондон пытается их использовать и начали договариваться о компромиссе с российскими дипломатами. В итоге, хотя России пришлось пойти на отдельные уступки, условия мира оказались гораздо лучшем, чем могли быть при других обстоятельствах.

© RT на русском

Начало войны

В первой половине XIX века Османская империя столкнулась с серьёзными трудностями, которые могли привести к её краху. Греция стала независимой, Дунайские княжества оставались под протекторатом России, а Франция оккупировала Алжир. Было очевидно, что развал Османской империи близок, и это вызывало напряжённость среди других стран из-за возможного раздела её территорий.

«Причины Крымской войны связаны с так называемым восточным вопросом — комплексом противоречий между Англией, Францией и Россией по разделу наследства распадающейся Османской империи. У каждой из стран были в нём принципиальные позиции. Для Николая I таким принципиальным вопросом был статус черноморских проливов — чтобы Россия стала единственной, кроме Турции, страной, которая могла бы беспрепятственно, как в мирное, так и в военное время, проводить свои корабли между Чёрным и Средиземным морями», — поделился в разговоре с RT доцент Севастопольского государственного университета историк Вадим Хапаев.

По его словам, непосредственным поводом для войны стал статус святых мест. Согласно прежним договорённостям между Россией и Османской империей, святыни Иерусалима и Вифлеема находились под контролем Православной церкви и под покровительством русских монархов.

«Но амбициозный французский император Наполеон III хотел, чтобы святые места были переданы Католической церкви под патронажем Парижа», — подчеркнул Вадим Хапаев.

Впрочем, как отмечают историки, важную «теневую» роль в разжигании конфликта сыграл официальный Лондон, претендовавший на усилие своих позиций на мировой арене, и опасавшийся перспективы блокирования русскими монархами коммуникаций между Великобританией и её колониями в Индии.

«Великобритания формально не была стороной конфликта вокруг контроля над святыми местами, но именно она разжигала противоречия. Она претендовала на статус доминатора в международной политике, а основным препятствием на её пути была Россия, которая ранее сыграла главную роль в обуздании французских претензий на мировое господство», — отметил в разговоре с RT профессор Крымского федерального университета Анатолий Филатов.

Император Николай I не верил в возможность союза Англии и Франции, а также рассчитывал на поддержку со стороны Пруссии и Австрии, входивших вместе с Россией в Священный союз. Причём незадолго до этого Николай I помог австрийской монархии подавить революцию в Венгрии. Поэтому он уверенно отправил к турецкому султану посольство с требованием официально признать права Православной церкви на святые места и протекцию России над всеми христианами Османской империи.

Франция отправила эскадру в Эгейское море, а английские дипломаты убедили султана признать права Православной церкви, но отказать России в заключении договора о протекции.

«Наполеону III нужна была «маленькая победоносная война» для укрепления своего режима и он договорился о союзе с англичанами», — рассказал в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

В ответ на отказ султана выполнить его условия Николай I демонстративно ввёл войска в Дунайские княжества. Турция в свою очередь 16 октября 1853 года объявила войну России. Уже 30 ноября российская эскадра под командованием Павла Нахимова в Синопском сражении уничтожила силы османского флота на Чёрном море.

«Россия получила господство на море. Это заставило Лондон и Париж действовать быстрее», — заявил в разговоре с RT научный директор РВИО Михаил Мягков.

В начале 1854 года Англия и Франция ввели свои эскадры в Чёрное море, а в марте — объявили России войну. Вскоре после этого они подвергли бомбардировке Одессу.

© «Синопский бой 18 ноября 1853 года (Ночь после боя)». Художник Иван Айвазовский

Российская армия перешла Дунай и осадила Силистрию. Но угрозы со стороны Австрии вынудили Николая I отвести войска. По мере отступления российской армии, вслед за ней продвигались турецкие части, которые в дальнейшем передали эти территории под контроль вторгшимся в Валахию австрийским войскам. При этом Вена формально не находилась в состоянии войны с Россией.

Летом 1854 года силы западной коалиции высадились в Варне. Но эпидемия холеры помешала их наступлению в Северо-западном Причерноморье. Поэтому было принято решение действовать по другому плану.

«Главные события войны развернулись в Крыму, после того как англо-франко-турецкие войска высадились в Евпатории в сентябре 1854 года», — подчеркнул Вадим Хапаев.

Война и мир

Россия была плохо подготовлена к масштабной войне. Транспортная инфраструктура не позволяла быстро перебрасывать войска на значительные расстояния, стрелковое оружие уступало в дальности стрельбы английскому и французскому, а флот был преимущественно парусным.

В сентябре 1854 года высадившиеся в Крыму англо-франко-турецкие силы нанесли поражение русским войскам в сражении на Альме и захватили Балаклаву. Вскоре после этого была заблокирована со стороны суши южная часть Севастополя. Однако благодаря героизму русских воинов прорваться в город противник не смог. Незадолго до этого выдающийся военный инженер Эдуард Тотлебен выстроил вокруг Севастополя систему мощных укреплений, а местный гарнизон был усилен флотскими экипажами.

В октябре подразделения западной коалиции подвергли Севастополь первой масштабной бомбардировке и не допустили попытки основных сил русской армии в Крыму деблокировать город. При этом Николай I не мог перебросить значительные подкрепления на полуостров, так как вынужден был держать войска на других участках — в частности, на Днестре из-за угрозы австрийской агрессии.

В ноябре русская армия в Инкерманском сражении снова попыталась прорваться к Севастополю и добилась частичного успеха, но из-за прихода французских подкреплений вынуждена была отступить.

В первой половине 1855 года англо-франко-турецкие силы подвергали Севастополь жестоким бомбардировкам. 18 июня защитники Севастополя блестяще отбили общий штурм города. Однако они несли огромные потери из-за постоянных артобстрелов.

© Репродукция картины Иллариона Прянишникова «Адмирал Нахимов на севастопольском бастионе»

В сентябре французские войска смогли захватить одну из ключевых русских позиций — на Малаховом кургане. Российское командование приняло решение о выводе защитников города на северную сторону Севастополя.

«Взятие противником Малахова кургана и отступление русских войск из южной части Севастополя не означало, что мы сдались. Но война перешла на новый этап», — рассказал Вадим Хапаев.

В то время как Севастополь находился под осадой, бои велись и на других фронтах. Российские войска отразили турецкое наступление и заняли Карс. Антироссийская коалиция заняла и разграбила Керчь, а также захватила Кинбурн, но не смогла подойти к хорошо укреплённому Николаеву. Английский флот разрушил несколько российских укреплений на Балтийском море и обстрелял Соловецкий монастырь на севере. В Тихом океане гарнизон Петропавловска-Камчатского отразил атаку англо-французской эскадры.

«Россия фактически оказалась в изоляции. Большинство ведущих держав Европы или воевали с ней, или придерживались недружественного нейтралитета», — подчеркнул Сергей Перелыгин.

В начале 1855 года к антироссийскому союзу официально присоединилось Сардинское королевство. Пруссия угрожала Александру II, сменившему на троне умершего Николая I, что может поддержать коалицию западных стран, если Россия не пойдёт на уступки противнику. Австрия под угрозой присоединения к Англии и Франции требовала от Александра отказаться от единоличного протектората над Дунайскими княжествами и от идеи протекции над христианами Османской империи. А также — обеспечить свободное судоходство по Дунаю, демилитаризовать Чёрное море, передать Молдавии часть Бессарабии. После совещаний со своим окружением Александр II решил вступить в переговоры с противниками.

25 февраля 1856 года начался Парижский конгресс. По словам историков, Наполеон III к тому времени осознал, что британцы пытались его использовать, поэтому не хотел продолжать боевые действия или добиваться полного «расчленения» России.

«Наполеон III дирижировал Парижским конгрессом. Хотя Россия понесла определённый репутационный и геополитический ущерб, если бы не переговоры с Францией, потери могли быть больше», — отметил Вадим Хапаев.

Россия вернула Турции Карс, признала демилитаризацию Чёрного моря, передала Молдавии часть Южной Бессарабии, а Турции — дельту Дуная, отказалась от протектората над Дунайскими княжествами. Западные державы не смогли добиться разрушения Николаева и изъятия у России всей Бессарабии. Условия мира были закреплены в договоре, подписанном 30 марта. В дальнейшем большинство ограничений были отменены благодаря усилиям российских дипломатов.

По словам историков, на Парижском конгрессе перестала существовать система международных отношений, сложившаяся в Европе после Наполеоновских войн, и стала очевидна бессмысленность для России Священного союза.