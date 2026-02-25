«Главный бутлегер»: как тбилисский делец построил в СССР теневую империю

В начале пятидесятых годов в Куйбышеве развернулась деятельность, о которой в советских газетах не писали, но которая по масштабам могла соперничать с самыми громкими уголовными делами той эпохи. Тенгиз Алабидзе, выходец из Грузии, сумел организовать настолько масштабное производство фальсифицированного спиртного, что его называли не иначе как «главным бутлегером СССР». История его взлета и падения — классический сюжет о том, как жадность, связи и самоуверенность приводят к краху даже самую хитроумную схему.

© Соцсети

Московский покровитель

В основе всего предприятия лежала коррупционная связь с высокопоставленным чиновником из Москвы. Николай Мирзоянц, заместитель начальника Главвина СССР, в начале пятидесятых годов обладал поистине огромной властью в своей отрасли. Он мог единолично назначать руководителей любых винодельческих предприятий по всей стране. Естественно, такие назначения не происходили бескорыстно: претенденты на хлебные места отстегивали чиновнику солидные суммы.

Чаще всего деньгами располагали выходцы из Грузии, и одним из самых щедрых оказался Тенгиз Алабидзе. По данным издания «КГБ-Информ», учрежденного ветеранами госбезопасности, к тому моменту Алабидзе уже имел опыт теневого предпринимательства — в Тбилиси он руководил банно-прачечным комбинатом, а под крышей одной из бань умудрился организовать публичный дом, исправно платя за «крышу». За назначение директором только что отстроенного куйбышевского винзавода он выложил Мирзоянцу 170 тысяч рублей — сумму по тем временам астрономическую.

Схема, приносившая миллионы

Получив завод в свое распоряжение, Алабидзе развернулся на полную катушку. Схема была отлажена до мелочей. Виноматериал в бочках поступал из Грузии, но с одним секретом: содержание сахара и спирта в концентрате было в несколько раз выше положенных норм. На месте сырье разбавляли, и количество готовой продукции возрастало в полтора раза против плановых объемов.

Возникла даже неожиданная проблема — не хватало бутылок. При заводе открыли специальный тароприемный пункт, где за каждую сданную бутылку платили на пятак больше, чем в других местах. Со всего Куйбышева потянулись люди с авоськами, полными пустой стеклопосуды, выстраивались длинные очереди.

Сбыт тоже был поставлен на широкую ногу. В столовых, ресторанах и магазинах, куда поступала продукция, работали «свои» люди, получавшие процент с выручки. Только за один год завод ухитрился выпустить 35 тысяч неучтенных бутылок, причем каждая из них недоливалась. Этикетки печатали на ворованном типографском станке. Ежемесячная прибыль от махинаций исчислялась десятками тысяч рублей.

Как их нашли

Парадокс в том, что раскрыть преступную сеть помогла обычная человеческая неосторожность и жадность. В начале 1950 года оперативники ОБХСС обратили внимание на странных гостей столицы — приезжих из разных регионов, которые тратили в ресторанах огромные суммы и подолгу жили в гостиницах. Информаторы донесли, что эти люди имеют отношение к винодельческой промышленности.

Офицер МУРа Федор Невзоров начал распутывать клубок. Очень быстро выяснилось, что ниточки тянутся к Мирзоянцу, а масштаб махинаций охватывает не только Куйбышев, но и Грузию, Молдавию и Узбекистан, откуда поступало сырье.

Решающую зацепку дал случай. На куйбышевском заводе грузчик, куривший возле емкостей с виноматериалом, случайно уронил в стакан с жидкостью зажженную спичку. Жидкость вспыхнула. Рабочий рассказал об этом Невзорову. Проверка показала, что концентрация спирта в сырье была двойной, запредельной.

Финал

Самое удивительное, что руководитель преступной группы сам себя выдал. После очередного визита в Москву с денежным «траншем» для покровителя Алабидзе устроил пьяный дебош в ресторане, подрался с посетителями и попал в поле зрения милиции. За ним установили слежку.

Всего в группировку входило шестнадцать человек, и все они были арестованы. Один из подельников, поставщик виноматериала из Грузии, вовремя скрылся с деньгами, но в его совхозе инвентаризация выявила огромную недостачу концентрата.

О дальнейшей судьбе самого Алабидзе известно немного — в открытых источниках нет даже упоминаний о сроках, которые получили члены банды. А вот его высокопоставленный покровитель Николай Мирзоянц отправился в тюрьму на десять лет — при обыске в его квартире нашли миллион рублей.