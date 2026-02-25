Полет Гагарина в космос: что в нем пошло не так

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин провел в космосе 108 минут. Для ликующего мира это был триумф, для конструкторов и самого космонавта — полет, который едва не закончился катастрофой. Позже выяснилось: практически всё, что могло пойти не так, пошло не так. Отказали датчики, двигатели отработали с ошибкой, а спускаемый аппарат едва не убил своего пассажира. Но история распорядилась иначе: гений Сергея Королева и ледяное спокойствие Гагарина превратили аварию в легенду.

Последние минуты перед стартом: непослушный контакт

Юрий Гагарин уже занял место в кресле «Востока», когда техники попытались закрыть входной люк. И тут выяснилось: один из трех контрольных контактов не замыкается. Казалось бы, мелочь. Но именно этот контакт должен был запустить таймер катапультирования при спуске. Без него космонавт рисковал остаться внутри капсулы намертво.

Королев, узнав о проблеме, принял волевое решение: люк срочно вскрыли, контакт поправили и снова задраили. Гагарин слышал возню и голос Главного конструктора в динамике: «Не волнуйся, один контакт не прижимается. Сейчас всё будет нормально». Это было первое «нештатное событие» за день.

Взлет: ошибка в 85 километров

В 9:07 по Москве ракета ушла в небо. Но уже на этапе выведения случился сбой: из строя вышел прибор, отвечавший за своевременную команду на выключение двигателей. Сигнал из центра не поступил. Двигатель отключился самостоятельно — так называемый «вариант В» — но на полсекунды позже расчетного времени.

Скорость оказалась выше на 22 м/с. Этого хватило, чтобы «Восток» вышел на орбиту с апогеем на 85 км выше запланированного. Ситуация была опасной: если бы отказала тормозная двигательная установка (а такое исключать было нельзя), корабль остался бы в космосе на 20–30 суток, пока атмосфера не затормозила бы его естественным путем. Запасов кислорода и пищи на «Востоке» было всего на 10 дней.

В ЦУПе поняли: они могут потерять Гагарина. Но сообщать космонавту не стали — берегли нервы. Положились на технику.

На орбите: карандаш и здравый рассудок

Само пребывание в невесомости оказалось на удивление спокойным. Медики боялись, что человек сойдет с ума или впадет в панику. Гагарин же четко докладывал обстановку, наблюдал Землю в иллюминатор и даже пытался делать записи. Единственная потеря — карандаш, который тут же уплыл в невесомость. Больше ничего критичного на этом этапе не случилось.

Торможение: «кордебалет» над планетой

Тормозная часть, как уже было сказано, сработала вовремя, через 67 минут нахождения на орбите. Однако, из-за неполадок тормозная установка не смогла «выдать» полный импульс. В результате орбитальная скорость снизилась на 132 метра в секунду вместо расчетных 136. Корабль пошел на спуск по иной траектории, чем ожидалось. И это стало причиной последовавших за этим неприятных сюрпризов.

Прежде всего, нарушилась стабилизация корабля, поведение которого Гагарин впоследствии описал емким словом «кордебалет» — корабль вращался вокруг своей оси со скоростью не менее 30 градусов в секунду.

«Голова-ноги, голова-ноги, то Африку вижу, то горизонт, то небо» — описывал свои ощущения первый космонавт.

Впрочем, он и тут не потерял присутствия духа. В отчете Гагарина есть такие строки:

«Я поставил ноги к иллюминатору, но не закрывал шторки. Мне было интересно самому, что происходит. Я ждал разделения».

Разделение

Разделение корабля на приборный отсек и спускаемый аппарат с космонавтом должно было произойти через 10 секунд после выключения тормозной установки. Но поскольку полного тормозного импульса не случилось, разделение пошло не по плану.

Гагарин терпел «кордебалет» и страшные перегрузки, из-за которых едва не лишился сознания, и длилось это почти 10 минут.

Сам он, вспоминая эту ситуацию уже на земле, буднично рассказывал, что не стал поднимать «шума», поскольку решил: страна большая, и уж где-нибудь он да сядет.

Разделение произошло на высоте 100 километров. Из-за трения об атмосферу и нагрева сработали термодатчики резервной системы, и приборный отсек отделился. Капсула с космонавтом начала самостоятельный спуск.

Посадка

Несмотря на все нештатные ситуации, имевшие место во время полета корабля «Восток», Гагарин все же приземлился почти в расчетной точке – в Саратовской области, но в 200 километрах от места, где его ожидали поисковики и спасатели. Это, с учетом всех проблем, возникших при торможении и вхождении в атмосферу, практически «в яблочко».

Катапультировался Гагарин благополучно, но спускался на двух парашютах вместо запланированных трех. Приземлился он мягко, однако, и тут не обошлось без приключений: в складках одежды запутался тросик клапана, дающего возможность дышать атмосферным воздухом. Первый космонавт потратил на открывание клапана более 5 минут, и, несмотря на громоздкий скафандр, все же справился с задачей. Иначе он мог бы попросту задохнуться, находясь уже на родной земле.

Гагарин смог дышать, смог самостоятельно справиться со стропами парашютов и сам вышел к людям. Носимый аварийный запас (НАЗ), содержащий все необходимое для выживания, которым его снабдили перед полетом, ему не понадобился. И это очень хорошо, поскольку НАЗ был потерян еще при спуске.

В целом, первый полет человека в космос прошел по плану – благодаря техническому гению Королева и его команды, и мужеству Гагарина. Все недочеты и непредвиденные случайности были учтены при подготовке следующих полетов.