«Безжалостное уничтожение, которым славились британцы»: как европейцы осваивали Австралию

420 лет назад голландский путешественник Виллем Янсзон совершил первую задокументированную высадку европейцев в Австралии. А после посещения континента британской экспедицией под руководством Джеймса Кука в Лондоне задумались о колонизации Австралии. В итоге её превратили в огромную каторжную тюрьму для английских заключённых. Покорение континента британцами стало трагедией для коренных австралийцев. По словам историков, англичане подвергли аборигенов самому настоящему геноциду, уничтожив сотни тысяч людей и их уникальную культуру.

Открытие Австралии

Вопрос об открытии Австралии европейцами вызывает споры среди историков. Существуют версии, что в XVI веке берега континента могли посещать португальские мореплаватели, но эти предположения не подкреплены доказательствами.

Первый задокументированный визит европейцев в Австралию произошёл 26 февраля 1606 года, когда берегов континента достиг мореплаватель Виллем Янсзон, находившийся на службе Голландской Ост-Индской компании. Австралию он посчитал единым массивом суши с Новой Гвинеей. Десять лет спустя континент посетил голландец Дерек Хартог, а ещё один выходец из Нидерландов — Абел Тасман — вскоре доказал, что Австралия — это отдельный материк, и открыл у её берегов остров, названный в его честь.

«Основным стимулом для первых посещений Австралии европейцами была погоня за богатствами. XVII век — это золотой век Голландии. Голландцы контролировали значительную часть потока пряностей в Европу, получая на этом баснословные доходы. И они активно искали новые земли, в которых можно было заработать ещё», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Однако, по его словам, голландцы не стали осваивать Австралию, так как материк показался им недостаточно интересным. Более 100 лет европейцы Австралию не колонизовали. Всё изменилось после плаваний знаменитого британского путешественника Джеймса Кука.

В 1770 году Кук исследовал восточное побережье Австралии и после сообщил в Лондон о благоприятных условиях для создания колонии. Проект заселения Австралии подготовил один из бывших младших офицеров Кука Джеймс Матра. Он хотел предоставить австралийские земли американским лоялистам, не желающим оставаться в США. Однако после беседы с министром внутренних дел Томасом Таунсендом он скорректировал свои планы, предложив заселить Австралию каторжниками.

В мае 1787 года из Портсмута в направлении Австралии вышел Первый флот под командованием капитана Артура Филлипа. 11 парусников везли свыше 1,5 тыс. человек. Более половины из них были каторжниками и членами их семей, а остальные — бойцами морской пехоты, офицерами и чиновниками новой колонии.

26 января 1788 года в бухте Сидней-коув было основано первое британское поселение, названное в честь министра внутренних дел Великобритании Томаса Таунсенда, первого виконта Сиднея. Новые земли объявили владениями британской короны. Свободные переселенцы стали прибывать в колонию только пять лет спустя.

За 80 лет британские власти отправили в Австралию около 162 тыс. каторжников. Большинство из них были осуждены за воровство. Однако за океан ссылали и политических заключённых.

«Австралия изначально стала даже не колонией в традиционном смысле слова, а гигантской каторжной тюрьмой», — подчеркнул в разговоре с RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Геноцид австралийцев

Перед европейским вторжением в Австралии жили от 250 до 500 племён, общая численность которых оценивается, согласно различным источникам, от 300 тыс. до 3 млн человек. У австралийцев существовала наскальная живопись, которая считается старейшей продолжающейся традицией искусства в мире. Также местные аборигены создали уникальную мифологию.

Осваивая новую колонию, британцы не желали считаться с тем, что у Австралии уже были законные владельцы. Свободные фермеры и каторжники убивали коренных жителей континента, освобождая для себя землю.

© Наскальная живопись аборигенов на мысе Йорк, Австралия

Уже в начале XIX века уничтожение аборигенов приобрело тотальный характер на Тасмании. Из-за благоприятных климатических условий остров представлял большой интерес для британских поселенцев.

По словам историков, убийства тасманийцев воспринимались белыми поселенцами как охота. До наших дней дошли описания, как пастух расстрелял 19 местных жителей из фальконета, заряженного гвоздями. Британские колонисты собирали коллекции отрезанных частей тела местных жителей, хвастаясь ими друг перед другом. Местных женщин они насиловали, а мужчин кастрировали ради развлечения. Было распространено насилие над детьми. Захваченных в плен тасманийцев продавали за небольшие деньги в рабство.

В новую стадию уничтожение коренных жителей Тасмании вступило в 1828 году. Губернатор под страхом смерти запретил им появляться на землях, обжитых европейцами. Через два года остров перевели на военное положение. Белые колонисты выстраивались в цепи и загоняли аборигенов в ловушки, как диких зверей. Из нескольких тысяч коренных тасманийцев выжили всего около 200 человек, которых в дальнейшем выселили с острова.

В XIX веке последние чистокровные тасманийцы умерли. Сохранилось лишь небольшое количество их потомков от смешанных браков с европейцами.

«Это было безжалостное уничтожение, которым всегда в особенности «славились» британцы: захват земель, массовые убийства и изнасилования», — подчеркнул Егор Лидовской.

Практику массовых убийств белые поселенцы распространили и на территорию континентальной Австралии.

«Открытие Австралии европейцами стало поворотным пунктом в истории континента, сыграв важнейшую роль в уничтожении сформировавшихся там уникальных культур. Они создавались десятки тысяч лет, но были уничтожены европейцами за два с половиной столетия. В отношении австралийских аборигенов практиковались как насильственные переселения, так и прямой геноцид. Ситуация усугублялась распространением завезённых европейцами болезней, от которых у местного населения не было иммунитета», — заявил в разговоре с RT директор Института Китая и современной Азии РАН доктор филологических наук Кирилл Бабаев.

Власти британских колоний в Австралии создавали отряды конной полиции, которая сгоняла аборигенов с их земель или уничтожала. Стоянки коренных австралийцев окружали ночью, а потом людей расстреливали.

«Поселенцы и представители колониальной администрации аборигенов за людей не считали», — подчеркнул Виталий Захаров.

В 1830-е годы бесчинства колонистов привлекли внимание гуманистов в Лондоне. Там появилось Общество защиты аборигенов. Но это принципиально не изменило позицию колонистов и исполнительной власти на местах.

В 1838 году произошло уникальное событие — за массовое убийство аборигенов на Майелл-Крик были осуждены несколько белых. Преступники без каких-либо причин порубили саблями десятки женщин, детей и пожилых людей из племени вираджури, живших при сельскохозяйственной станции. Общественники, сочувствующие аборигенам, довели дело до суда. Подсудимые были удивлены, что их пытаются привлечь к ответственности, и объяснили, что они поступили так, как поступают все колонисты. Суд изначально оправдал убийц. Но решение было оспорено генеральным прокурором. В итоге к смертной казни приговорили семерых фигурантов дела из числа каторжников. Ещё четверо были оправданы, так как без вести пропал основной свидетель по делу — подросток-абориген. Организатор нападения Джон Генри Флеминг избежал ответственности. Он был состоятельным скотоводом и в дальнейшем стал мировым судьёй и церковным старостой.

Практика террора при изгнании аборигенов с их земель в отдельных регионах Австралии была закреплена законодательно вплоть до 1868 года. Однако даже после внесения изменений в нормативные акты уничтожение коренных австралийцев продолжалось. В частности, в 1880-е годы белые поселенцы травили аборигенов едой со стрихнином и развлекались, загоняя женщин и детей в воду к крокодилам. В конце XIX столетия среди фермеров всё ещё была распространена практика захвата коренных австралиек в сексуальное рабство.

Один из последних случаев массовых убийств был зафиксирован миссионером в 1928 году в резервации в Форест-Ривер, когда полицейские расстреляли целое племя. Трёх женщин подвергли групповому изнасилованию, а затем убили и сожгли.

В 1920-е годы в Австралии осталось около 60 тыс. аборигенов. Даже когда убийства прекратились, власти приступили к насильственной ассимиляции коренного населения: детей массово изымали из семей, давали им начальное образование и направляли на работы, не требующие высокой квалификации. Приравнены в правах к белым коренные австралийцы были только во второй половине XX века.

«Многие верования, языки, традиции коренных австралийцев полностью утрачены, уникальные культуры погибли. Мы их уже никогда не вернём и не узнаем», — подчеркнул Кирилл Бабаев.

По словам историков, деструктивное влияние европейских поселенцев в Австралии не ограничивается геноцидом аборигенов. Огромный ущерб был нанесён природе континента: полностью уничтожены некоторые виды животных и растений, а из-за вырубки лесов климат стал более засушливым.