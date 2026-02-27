27 февраля: почему в день Кирилла Весноуказчика нельзя брать в руки монеты

Православная церковь вспоминает сейчас святого Кирилла, в миру его звали Константин Философ из Константинополя. Вместе с братом Мефодием он создал первую славянскую азбуку. В народном календаре - день Кирилла Весноуказчика, или "Бабьи взбрыксы".

© Российская Газета

В древности в этот день мужчины приносили в поле хлеб и молоко, считалось, что принять его должен дух поля. Взамен просили у духа помощи в посеве пшеницы и сборе урожая. Женщины в огороде топтали снег, чтобы он дольше оставался на грядках.

В этот день принято было благодарить повитух. Им дарили выпечку и сладости. А в их честь праздник называли "Бабьи взбрыксы". Женщин, которые готовились к появлению детей, поили водой из семи источников, чтобы роды прошли легко.

Нельзя делать покупки, так как они будут неудачными. Не сидели в углу стола или за столом в одиночестве, все это могло способствовать ухудшению самочувствия. Нельзя было укорачивать косы или стричь ногти - судьбу укоротишь. Не брали в руки монеты, чтобы не обеднеть и последнее не потерять. Плохой день был и для одалживания чего-либо, считалось, что так в семью можно привлечь неприятности.

Если в этот день мороз усилился, будет жаркое лето. Солнце целый день светит - жди скорую оттепель. Ночью ясное небо - весенняя погода задержится. А потеплело в этот день, жди бурную весну.