Зачем Дзержинский убил свою любимую сестру

В биографии «Железного Феликса» есть страница, которую долгие годы старались не афишировать. Речь идёт о трагической гибели его младшей сестры Ванды — событии, которое, по мнению многих историков, навсегда изменило будущего основателя ВЧК. Обстоятельства той давней смерти до сих пор вызывают споры: был ли это несчастный случай, следствие ревности или роковое стечение обстоятельств?

© РИА Новости

«Счастливчик» из неблагополучной семьи

Феликс Дзержинский появился на свет в 1877 году в польской дворянской семье, став шестым ребёнком из девяти. Само его появление на свет было окутано драматизмом: беременная мать упала в погреб, и мальчик родился недоношенным. Возможно, именно поэтому родители дали ему двойное имя — Феликс Шченсны (и латинское, и польское означают «счастливый»).

Однако счастье оказалось недолгим. Когда Феликсу исполнилось пять лет, отец умер от туберкулёза, оставив 32-летнюю вдову с восемью детьми на руках. Среди них была и младшая — Ванда. Она стала настоящей любимицей семьи, но особенно сильная связь возникла у неё с Феликсом. Как отмечает Сильвия Фролова в книге «Дзержинский. Любовь и революция», влияние старшего брата на девочку было настолько велико, что она буквально ходила за ним по пятам и беспрекословно выполняла любые его просьбы.

Слухи о «запретной любви»

Вокруг этих отношений впоследствии возникло множество домыслов. Леонид Млечин в своей работе «Стальной оратор, дремлющий в кобуре» упоминает о ходивших в своё время слухах: поговаривали, что юный Феликс, отличавшийся страстным и импульсивным характером, застрелил Ванду из отцовского ружья, приревновав к кому-то.

Похожую историю излагал в мемуарах, изданных в 1930-х годах в Лондоне, белогвардейский контрразведчик Владимир Орлов. Как отмечает автор книги «Феликс Дзержинский. Вся правда о первом чекисте» Сергей Кредов, Орлов мог слышать эту легенду в своих кругах, однако документальных подтверждений ей нет. Более того, следствие по факту гибели Ванды вообще не проводилось.

Загадочное исчезновение из переписки

Косвенные обстоятельства, однако, заставляют задуматься. Тот же Кредов обращает внимание на странную деталь: в какой-то момент имя Ванды исчезает из семейной переписки Дзержинских. Её просто перестали упоминать. Не сохранилось и фотографий девочки — словно семья сознательно вычеркнула её из памяти. Возможно, трагедия была настолько чудовищной, что родные предпочли забыть о ней навсегда.

Многие историки связывают с гибелью сестры и резкое охлаждение Дзержинского к религии. Прежде Феликс был глубоко верующим и даже собирался поступать в семинарию. Брату он говорил:

«Если я узнаю, что Бога нет, я пущу себе пулю в лоб».

После смерти Ванды он действительно потерял веру.

Версия охоты: кто держал ружьё?

Наиболее детально проработанная версия трагедии связана с охотой. Предположительно, событие произошло в 1892 году. Согласно одной из версий, изложенной Ильёй Ратьковским в книге «Дзержинский. От "Астронома" до "Железного Феликса"», старший брат Феликса Станислав, уже гимназист, и сам Феликс упражнялись в стрельбе по мишеням. На линии огня случайно оказалась Ванда, которую сразила пуля. Свидетелей не было, но исследователи склоняются к тому, что ружьё держал Станислав — он увлекался охотой. Сам же Феликс, по свидетельству другого брата, Игнатия, в охоте никогда не участвовал, поскольку «любил свободу лесных жителей».

Однако существует и иная версия, изложенная Сильвией Фроловой. Ядвига Соснковская (урождённая Дзержинская), жившая в тех краях, рассказывала иную историю. По её словам, Феликс всё же ходил на охоту, и в тот роковой день именно он держал в руках ружьё. Ванда, узнав, что брат собирается стрелять куропаток, решила подшутить над ним — спряталась в кустах, чтобы неожиданно выскочить и напугать. Но девочка запуталась в зарослях. Феликс, заметив шевеление, выстрелил, приняв сестру за дичь.

«Все домашние тогда набросились на и без того подавленного произошедшим Феликса, — вспоминала Ядвига. — Что за горе для молодого человека».

Роковая случайность

Какая из версий ближе к истине — сегодня уже не установить. Ясно одно: трагическая гибель любимой сестры стала для Феликса Дзержинского тяжёлым ударом, во многом определившим его дальнейшую жизнь и мировоззрение. Потеря веры в Бога, уход в революционную деятельность, железная решимость бороться со «старым миром» — возможно, всё это имело истоком один роковой выстрел в лесу.

А имя Ванды Дзержинской так и осталось навсегда вычеркнутым из семейной хроники, став одной из самых трагических и малоизвестных страниц биографии «Железного Феликса».