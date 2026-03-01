Когда и как отмечают еврейский праздник Пурим в 2026 году

Пурим — один из самых радостных и светлых праздников еврейского календаря, напоминающий о том, что даже в тяжелые времена возможны помощь и чудесное спасение. Это не только время шумных карнавалов, веселья и подарков, но и повод вспомнить уроки прошлого и задуматься о силе личности, мужестве и вере. Подробнее об истории, традициях и смысле праздника Пурим — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Пурим в 2026 году

Ежегодно даты иудейских праздников сдвигаются, поскольку они определяются по лунно-солнечному календарю. Традиционно Пурим приходится на 14-й день месяца адар, который соответствует февралю-марту. В Иерусалиме праздник отмечают на день позже — 15 адара.

В 2026 году Пурим начинается вечером 2 марта и продолжается до вечера 3 марта. Согласно еврейской традиции новый день ведет отсчет с захода солнца, поэтому праздничные ритуалы и торжества начинаются после наступления сумерек. Основное празднование, обмен подарками и традиционные угощения приходятся на светлое время суток 3-го числа.

История праздника Пурим

История Пурима раскрывается в Книге Эстер (иначе именуемой Мегилат Эстер — «Свиток Эстер»), которая входит в состав еврейского канона Писания. События разворачиваются в эпоху, когда евреи жили в рассеянии — галуте — на территории огромной Персидской империи, рассказал «Газете.Ru» раввин московской еврейской религиозной общины в Отрадном «Даркей Шалом» Довид Карпов. Это пришлось, предположительно, на времена царя, которого библейский текст называет Ахашверошем (многие историки соотносят это имя с Ксерксом I, жившим в V веке до нашей эры).

Сюжет Книги Эстер начинается с масштабного пира Ахашвероша, демонстрирующего величие его власти. В ходе торжества возник конфликт: супруга царя по имени Вашти отказалась выйти к гостям по приказу мужа, желавшего похвастаться ее красотой. Посчитав такое поведение вызовом, царь лишил Вашти титула, что открыло ему путь к поиску новой правительницы.

Приближенные посоветовали Ахашверошу собрать во дворце самых прекрасных девушек, чтобы среди них найти новую жену. В числе претенденток оказалась юная еврейка по имени Эстер (на иврите ее имя перекликается со словом הסתר, означающим «сокрытие» или «тайну»). Воспитанием девушки, которая рано осиротела, занимался ее двоюродный брат Мордехай.

Он попросил Эстер не раскрывать своего еврейского происхождения, предвидя возможные неприятности. Когда девушка оказалась во дворце, она очаровала Ахашвероша и заняла место новой царицы.

Спустя время у царя появился новый советник — Аман, человек властолюбивый и жестокий. Как подчеркнул раввин, некоторые толкователи считают, что его предки были потомками царя Агага из народа амалекитян — извечных врагов евреев. Все подданные должны были кланяться Аману в знак почтения. Но Мордехай, служивший при воротах царского дворца, отказался делать это, считая, что такое почитание положено только Всевышнему или государю. Из-за этого Аман затаил злобу.

Выяснив, что Мордехай — еврей, он решил уничтожить всех евреев в провинциях, которыми правил Ахашверош. Аман бросил жребий, чтобы выбрать дату погрома. Жребий пал на 13-й день месяца адар. После этого он убедил Ахашвероша подписать указ о тотальном истреблении евреев, представив их как опасных для царской власти смутьянов.

Мордехай пришел в отчаяние. Единственным шансом на спасение было заступничество Эстер.

Но в то время даже царица не могла просто так прийти к царю: за такую вольность грозила смертная казнь. Эстер попросила всех евреев поститься и молиться о помощи три дня и отправилась к супругу. Она решила действовать хитростью и устроила пир. Во время празднества Ахашверош пришел в хорошее расположение духа, и тогда царица раскрыла карты. Она призналась, что принадлежит к народу, который обречен на истребление по указу царя. Ахашверош осознал, что его вовлекли в заговор. Амана казнили на виселице, которую он уже приготовил для своего врага Мордехая.

Отменить царский указ в то время было неслыханным делом, поэтому Ахашверош издал новое распоряжение, разрешив евреям защищаться от нападений. Когда наступил день «Х», враги получили отпор, а еврейские общины во всем царстве с ликованием праздновали чудесное спасение.

Чем отличается Пурим от Шушан-Пурим?

В большинстве городов Израиля и еврейских общинах по всему миру Пурим отмечают 14 адара, а в високосный год — 14 числа второго адара. Однако в Иерусалиме, а также в тех населенных пунктах, которые в древности были окружены крепостной стеной, праздник переносят на 15 адара. Эта дата получила название Шушан-Пурим — по названию города, где сопротивление евреев продолжалось дольше.

Согласно Книге Эстер, в большинстве городов евреи сражались со своими врагами 13 адара и уже 14-го праздновали победу — именно этот день и стал Пуримом. В Шушане они продолжили борьбу и 14 адара, поэтому торжество там пришлось на 15-е число. В результате мудрецы постановили, что Шушан-Пурим будут отмечать и те города Израиля, которые во времена Йегошуа бин Нуна имели городские стены.

Нет сомнений, что Иерусалим был укреплен стенами в ту эпоху, поэтому чтение Книги Эстер и исполнение всех ритуалов Пурима совершается здесь именно 15 адара.

Нужно ли держать пост перед праздником Пурим

Согласно преданию, прежде чем предстать перед царем, Эстер вместе с народом три дня молилась и постилась. В память об этом установлен пост Эстер, предшествующий празднику. Таким образом, дни разделяются: сначала — сосредоточенность и молитва (13 адара), затем — радость и благодарность (14 адара).

Пост воспринимается не просто как ограничение в пище, а как время внутреннего осмысления: возможность задуматься о своих поступках и ответственности за них. Перед наступлением Пурима в синагогах проходят богослужения, во время которых обязательно читается отрывок из Писания о спасении еврейского народа. Свиток Эстер оглашается при большом собрании людей.

Традиции и обычаи праздника Пурим

Празднование Пурима напоминает карнавал: люди надевают маскарадные костюмы, организуют красочные шествия, разыгрывают исторические сценки. Это время шуток, песен, веселья, которые подчеркивают радость момента. Корни этих обычаев — не просто в человеческой тяге к развлечениям, а в заповедях и традициях, укоренившихся много веков назад.

Чтение Свитка Эстер (Мегилы)

Это центральная часть праздника. Вечером 13-го числа и утром 14-го числа адара во всех синагогах читают вслух Книгу Эстер, сопровождая повествование специальными эффектами: каждый раз, когда в тексте упоминается имя Амана, присутствующие громко шумят, топают ногами и используют специальные трещотки (грэгеры), чтобы символически «заглушить» это имя. Считается, что такая практика помогает изгнать зло и лишний раз напоминает о том, как важно сопротивляться несправедливости и насилию.

Шалахмонес — традиция дарить подарки друзьям

Важная заповедь Пурима — «мишлоах манот» (или «шалахмонес») — отправка минимального набора угощений хотя бы двум друзьям и близким. Чаще всего в подарки включают что-то сладкое и сытное: например, печенье, фрукты, шоколад, бутылку вина или сок. Смысл этого обычая — укрепить связи между людьми, принести радость и продемонстрировать повсеместное проявление доброты.

Помощь нуждающимся (маатанот ла-эвьоним)

Помимо подарков друзьям, Пурим предписывает оказывать материальную помощь как минимум двум людям, находящимся в сложном положении. Это могут быть пожертвования, одежда, продукты — любая реальная поддержка, которая идет от сердца. Дух праздника состоит не только в веселье и пиршестве, но и в заботе о тех, кто менее обеспечен. В иудаизме подчеркивается, что ничто так не приближает человека к подлинной радости, как способность разделить эту радость с теми, кто нуждается в помощи.

Застолье и праздничная трапеза

Вкусные блюда, напитки и дружеские беседы — неотъемлемые элементы Пурима. Традиция предписывает устроить особое застолье, чтобы с благодарностью отметить чудесное спасение предков и обновить связи внутри сообщества. На стол подаются разнообразные кушанья: от традиционной выпечки до мяса и овощей. Особого свода «строгих» рецептов, как на некоторые другие еврейские праздники, не существует, поэтому каждая семья может импровизировать и приносить на общее застолье любые кулинарные изыски.

Маскарады и карнавалы

В дни Пурима во многих местах проходят костюмированные шествия и домашние спектакли, на которых разыгрываются сюжеты из Свитка Эстер и библейских историй. Дети и взрослые переодеваются в разных героев: от Эстер и Мордехая до современных персонажей. Смысл этого переодевания объясняется по-разному: некоторые видят в нем отсылку к «тайной» еврейке Эстер, которая долго скрывала свое происхождение; другие полагают, что костюмы — способ показать, что в Пурим все может перевернуться с ног на голову, ведь судьба часто играет с нами.

Особые радость и веселье

По мнению многих раввинов, Пурим — это праздник «раскрытия сути»: когда вино и веселье помогают человеку раскрепоститься, а маскарад подчеркивает многогранность бытия. Праздничная атмосфера включает музыку, танцы, уличные гуляния. Иногда проводятся конкурсы на лучший костюм, юмористические постановки и даже «пуримшпили» — своеобразные шуточные представления, где высмеивают пороки и недостатки общества в легкой, игровой форме.

Что нельзя делать в Пурим

Поститься. В сам день Пурима пост запрещен, предписано устраивать праздничную трапезу.

В сам день Пурима пост запрещен, предписано устраивать праздничную трапезу. Браться за сложную работу. Эти дни не считаются официальными выходными, и запрета на труд нет. Однако мудрецы отмечают, что работа в Пурим «не приносит благословения», поэтому стоит заниматься лишь действительно необходимыми делами.

Эти дни не считаются официальными выходными, и запрета на труд нет. Однако мудрецы отмечают, что работа в Пурим «не приносит благословения», поэтому стоит заниматься лишь действительно необходимыми делами. Предаваться унынию, грустить. Печаль и плохое настроение 14 и 15 адара недопустимы.

Печаль и плохое настроение 14 и 15 адара недопустимы. Подавать мясные блюда вместе с молочными. Традиционный стол — мясной, с вином и сытными угощениями. Законы кашрута запрещают употреблять молочные продукты в течение шести часов после мяса, поэтому их не включают в праздничное меню. Допустима рыба, но без сочетания с молочными ингредиентами.

Как празднуют Пурим в Израиле

По атмосфере Пурим напоминает карнавал в Европе или гуляния на новогодние праздники в России. После семейного застолья люди выходят на улицы, чтобы присоединиться к шествиям и костюмированным представлениям. Повсюду звучат поздравления «Хаг Пурим самеах» — «Веселого Пурима», а празднование продолжается до поздней ночи.

Это один из немногих праздников в иудейской традиции, когда употребление вина не только допустимо, но и поощряется. Существует даже выражение:

«Следует выпить столько, чтобы перестать различать, произносишь ты проклятия Аману или благословения Мордехаю».

Однако смысл не в количестве, а в способности взглянуть на привычный мир иначе и ощутить благодарность за спасение.

Столетиями Пурим отмечали скрытно, опасаясь преследований. Сегодня праздник проходит открыто и громко. Люди радуются жизни, забывают о повседневных заботах и вспоминают о тех, кому необходима помощь, ведь именно солидарность и вера однажды изменили ход истории.

Традиционные блюда в Пурим

Пища в Пурим — часть ритуала, выражающего радость и единство. Еда, которую принято дарить, готовить и подавать к столу, отражает символику праздника. Хотя строгих ограничений нет, существует несколько традиционных блюд, которые тесно связаны именно с Пуримом.

Хаменташен (уши Амана). Сладкие пирожки треугольной формы с разной начинкой: маковой, фруктовой, джемом, шоколадом и т.д. В русскоязычной традиции их часто называют «уши Амана» (на идише — «хаменташен»). По легенде, эта форма и название обыгрывают ненавистного персонажа Амана. Символические «уши» злодея стали своеобразным трофеем, который можно съесть в виде праздничного пирога.

Во многих еврейских семьях хаменташен — это обязательное печенье на праздничном столе. Дети часто сами участвуют в процессе выпечки, выбирая начинку по вкусу. Получается не только вкусно, но и весело: тесто раскатывают, вырезают кружочки, аккуратно заворачивают начинку и придают угощению треугольную форму.

Пуримский кекс и прочая выпечка. Кроме «ушей Амана», есть и другие варианты выпечки, которые стали ассоциироваться с этим днем. В разных странах еврейские общины следуют своим кулинарным традициям. Например, пуримский кекс может готовиться с орехами, сухофруктами, пряностями. Иногда его пропитывают сладким сиропом или украшают глазурью, напоминая, что Пурим — праздник сладких побед и счастливых финалов.

Мясные блюда и вино. В Пурим разрешено и даже приветствуется обильное застолье с мясными блюдами, так как традиция указывает на необходимость праздновать в прямом смысле «со вкусом жизни». На стол подают запеченную курицу, говяжью вырезку, блюда из бараньих ребрышек. Это не обязательное условие, но мясо ассоциируется с сытостью, а значит, с достатком и радостью.

Вино на Пурим тоже имеет символическое значение: согласно Талмуду, события, описанные в Свитке Эстер, происходили во время пиров и застолий у царя Ахашвероша. Есть известное высказывание, что в Пурим дозволяется пить больше, чем обычно, чтобы усилить праздничное ликование. Конечно, каждая община и каждая семья регулируют этот аспект на свое усмотрение, но бокал хорошего вина — часть пуримской трапезы.

Угощения для «мишлоах манот». Поскольку одной из главных заповедей праздника считается раздача угощений, каждая семья стремится придумать что-то особенное и вкусное. Это могут быть коробки со сладостями, пакетики с орехами, домашним печеньем, сухофруктами, маленькие бутылочки с натуральными соками и даже с алкогольными напитками для взрослых. Главное, чтобы в подарок входили хотя бы два вида продуктов: например, шоколад и печенье или фрукты и сок. И, конечно, красиво упакованный «шалахмонес» часто дополняют открытками с поздравлениями.