Почему на Руси день рождения не был главным праздником

Раньше на Руси день рождения не был главным праздником. Именины считались куда важнее. Отмечали их на сороковой день после появления малыша на свет. Именно тогда младенца крестили и давали ему имя в честь святого, который покровительствовал этому дню. Считалось, что с этого момента у ребенка появляется небесный защитник. Со временем традиция стерлась, сейчас многие даже не знают, когда у них День Ангела. Но воцерковленные люди до сих пор почитают эту дату больше, чем день рождения.

© ГлагоL

Если заглянуть в церковный календарь на 2 марта, то там значится память великомученика Феодора Тирона. Жил он давно, во времена императора Максимилиана, когда христиан преследовали и мучили. Этому святому принято молиться, если кто-то из близких пропал без вести или ушел и не вернулся. В народе же по погоде на Тирона примечали: если сосулек много висит, значит, летом уродится овощей видимо-невидимо, отмечает издание «Бэри.ру».

Для мальчиков, рожденных в этот день, церковь предлагает несколько красивых имен. Можно назвать Львом, Николаем, Павлом, Романом или Федором. А вот Михаила и Петра в старинных святцах на второе марта не было. Но позже в ранг святых возвели новомучеников Михаила Букринского и Петра Любимова, так что теперь эти имена тоже есть в обновленных календарях. По характеру Михаилы обычно целеустремленные и бойкие, а Петры — сильные духом и независимые, ничего не боятся.

Для девочек на 2 марта есть интересное имя — Марианна. Покровительницей будет Мариамна, родная сестра апостола Филиппа. Считается, что она дает своим подопечным здоровье, бодрость и легкий характер, жизнерадостный. Если же хочется чего-то попроще и привычнее, можно назвать дочку Машей. Тоже хороший вариант.

Вообще, если родители хотят дать ребенку имя по святцам, но то, что выпадает именно на день рождения, не нравится, можно выбрать любое другое из календаря. Главное, чтобы оно попадало в промежуток между первым и сороковым днем от появления малыша на свет. Тогда святой будет опекать и защищать. Так что даже в наше время можно последовать древней традиции и подарить ребенку небесного покровителя.