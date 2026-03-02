Умер Гарри Гордон - отец Александра Гордона

В соцсетях сообщили о том, что ушел из жизни Гарри Борисович Гордон. Везде, как и у нас, напишут: отец Александра Гордона. На самом деле, Александр - сын своего отца. Невероятно талантливый, с большим чувством юмора, Гарри Борисович был известен как поэт и прозаик, художник и драматург.

Очень яркое совместное публичное появление отца и сына случилось в 2011 году, когда Александр Гордон представлял на "Кинотавре" фильм "Огни притона". Картина была экранизацией книги Гарри Гордона. Сын стал ее режиссером, причем случилось это во второй раз - когда-то до этого Александр Гордон экранизировал другую книгу отца "Пастух своих коров". Гарри Гордон описывал свою Одессу - в стихах и рассказах, повестях. Город, откуда он был родом.

Между сыном и отцом Гордонами были трогательные отношения - с неизменными шутками, за которыми просматривались любовь и уважительное отношение. У Гарри Гордона были хорошие друзья, многие из которых достойные люди. "РГ" приносит соболезнования Александру Гордону и другим близким и родным.