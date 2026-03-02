Как человек своими руками создал себе суперврага

Вечная битва человека с тараканами — это классический случай, когда мы сами себе вырыли яму. Когда-то давно эти насекомые были мелкими, медлительными и дохли от любого чиха. А теперь это закаленные ветераны, которым нипочем даже суперсовременная химия. Как так вышло? Ученые говорят, есть три главные причины, и все они связаны с нами.

Первая причина — еда. Забравшись в человеческое жилье, тараканы попали в настоящий рай. У нас с ними похожие вкусы, мы оба всеядные. Таракан не съест сухую крупу или соленое сало, но объедки со стола, крошки под холодильником, мусор в ведре — это его стихия. Раньше в дикой природе они голодали постоянно, а тут шведский стол. Сытость позволила им плодиться с бешеной скоростью и не думать о выживании, отмечает канал «Книга животных».

Вторая причина — наше желание их убить. Человек начал травить тараканов, и тем самым подстегнул их эволюцию. Мы уничтожали медлительных и глупых, а быстрые и осторожные выживали и давали потомство. Мало того, когда люди изобрели яды, мы начали отбирать особей, устойчивых к этим ядам. Сейчас тараканы умудряются вырабатывать невосприимчивость к новому инсектициду всего за одно-два поколения. Это космическая скорость для эволюции.

И третья причина — плодовитость. Самка таракана уже через два месяца после рождения готова откладывать яйца. В одной кладке до 40 штук, а за жизнь таких кладок может быть до десяти. Пусть живут они всего месяцев пять, но этого хватает. При такой скорости размножения тараканы могут позволить себе терять до 95% популяции в каждом поколении. Потому что оставшиеся 5% — это самые живучие, с самыми удачными мутациями.

Возникает законный вопрос: может, вообще не надо было с ними бороться? Может, если бы мы их игнорировали, они бы остались безобидными? Увы, нет. Если бы люди не трогали тараканов, там бы работал обычный естественный отбор. Они бы эволюционировали в сторону прожорливости и плодовитости. Жрали бы все подряд, включая то, что сейчас не могут есть, и размножались бы еще быстрее. Так что война неизбежна. Просто надо признать: мы сами, своими руками, создали суперврага. И теперь расхлебываем.