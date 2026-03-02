Чем были Дома культуры для советского общества

В СССР воевали с религией, разрушая храмы, но для повышения уровня грамотности и общего эстетического восприятия строили Дома культуры. По сути, просто перевернули с духовного аверса на светский реверс одну и ту же «медаль. Если абстрагироваться от крайностей, то положительного в этом феномене тоже было немало. Своими воспоминаниями об островках творчества в городской среде с MIR24.TV поделились актер и преподаватель вуза.

Сохраняя имена

Некоторые пережившие 90-е годы прошлого века Дома и Дворцы культуры сохранили свои прежние названия, напоминая о важных исторических вехах и личностях.

Например, один из старейших Домов культуры Московской области находится в Раменском. В 1918 году здесь при заводе «Красное знамя организовали рабочий клуб в помещении барака, рассчитанном всего на 150 мест. Когда в 1924 году был убит Вацлав Воровский, соратник и ученик Ленина, один из числа первых советских дипломатов, литературный критик и публицист, было принято решение присвоить клубу его имя. И спустя 112 лет оно до сих пор присутствует уже в названии Дворца культуры. В 1929 году было построено новое здание на 1500 мест в стиле конструктивизма, как и большинство этих учреждений. С тех пор менялись лишь формулировки в документах, а не сам корпус.

В 1966 году рабочие Раменского приборостроительного завода на волне гордости за свою страну и Юрия Гагарина решили назвать новый Дворец культуры «Сатурном, а еще через четыре года была открыта «Орбита. Надо сказать, что все здания до сих пор используются по прямому назначению.

В соседнем Жуковском в 1959 году Дворец культуры создали в стиле советского неоклассицизма сталинского ампира.

Дом культуры на Лесной

Один из ярких примеров столичного конструктивизма, Дом культуры имени Сергея Зуева (это герой революции 1905 года слесарь трамвайного парка, располагавшегося неподалеку). Его открыли в 1929 году, создав здание по проекту знаменитого архитектора Ильи Голосова.

Илья Шпак актер, визионер, создатель арт-проекта: «Детство и юность я провел в Москве, и знаковым местом для меня всегда был ДК имени Зуева на Лесной. Его уникальная архитектура – стеклянный цилиндр, врезанный в корпус – еще тогда давала мне ощущение, что культура это не про пыльные залы, а про прозрачность и эксперимент. Насколько я знаю, сейчас здание активно живет: там проходят спектакли и работают творческие студии, сохраняя преемственность».

Собеседник называет советские Дома культуры уникальным примером «социального дизайна, когда даже сама архитектура была призвана служить неким инструментом возвышения человека:

«В их монументальных колоннах и высоких потолках был заложен шифр: ты пришел сюда не просто отдыхать, а созидать. В детстве я сам был частью этой системы, посещая кружки, и помню это ни с чем не сравнимое ощущение, когда в одном здании соседствовали балетный класс и судомоделирование это была настоящая лаборатория человеческого потенциала. Архитектурный облик ДК с их открытыми пространствами и обилием света идеально подходил для коллективного творчества, которое сегодня мы пытаемся воссоздать в современных арт-пространствах через иммерсивность. Важно понимать, что секции в ДК не были просто «досугом это был способ формирования нового культурного кода, где каждый участник чувствовал свою сопричастность к чему-то великому. Я считаю, что сегодня нам нужно не копировать советский опыт, а переосмыслить эти «храмы культуры, вдохнув в их исторические стены новые смыслы и современные форматы эмоционального взаимодействия. Будущее таких учреждений в превращении из архива прошлого в живую экосистему, где искусство снова станет доступным и объединяющим фактором для каждого.

Чем Михаил Горбачев запомнился ставропольцам?

Эпоха это люди с их неповторимым видением событий. Уроженка Ставрополя, а ныне преподаватель столичного вуза любезно поделилась занимательными подробностями из истории Дворца детского творчества.

Лариса Алешина кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации, Финансовый университет при Правительстве РФ: «В Ставрополе Дом пионеров существовал с 1936 года. Изначально он размещался в здании сегодняшнего кукольного театра и носил гордое имя «Северокавказский Дом пионеров». Во время Великой Отечественной войны был переоборудован под госпиталь, но продолжал выполнять свою основную функцию: кружки и секции для детей работали. Ребята регулярно посещали занятия, на которых еще и вязали варежки, носки для наших солдат, писали им письма, собирали посылки к праздникам. В послевоенные годы вернулся к прежней деятельности, появилось больше кружков: например, краеведческий, авиамодельный, радиотехнический – именно в нашем Доме пионеров был собран первый в крае телевизор с экраном с размером в спичечную коробку. В 1987 году Дом пионеров получил в подарок новое здание, современное и красивое. До сих пор среди жителей города гуляет байка, в основе которой лежит реальная история, о том, как город посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Проезжая мимо нового красивого здания, он задал сопровождающим вопрос о его предназначении. Получив ответ, что в здании будет располагаться Дом политического просвещения, Михаил Сергеевич порекомендовал, а может быть, и приказал, безвозмездно отдать этот дом школьникам и пионерам. Так ставропольские ребята получили прекрасный новый современный дом, который до сих пор радует жителей интересными мероприятиями: концертами, выставками, спектаклями».

Хорошие вести не лежат на месте. Слухи о том, что здание будет передано на нужды дополнительного детского образования, распространился по городу. Лариса Николаевна была тогда студенткой Ставропольского государственного педагогического института и с нетерпением ждала открытия Дворца пионеров так ставропольцы называли этот дом.

«И сейчас жители города говорят не Дом детского творчества, а Дворец пионеров, настолько он дорог нам и прекрасен для нас, - замечает она. - Ежегодно принимала участие в параде, посвященном Дню славянской письменности, который завершался в нашем Дворце праздничным концертом, конкурсом чтецов, подарками и угощением для ребят».

Культурно-досуговые центры на первых этажах многоквартирных домов конечно, неплохое решение для городов-миллионников, но словосочетание «Дворец культуры звучит само по себе значительней и весомей.