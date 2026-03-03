3 марта: не отказывайся от угощения - счастье потеряешь

В православном календаре в этот день вспоминали преподобного Косьмы Яхромского, святого Агапита. В народном календаре отмечается день овсянки. Овсянка - не каша, а маленькая птичка, в честь нее день и назвали. Птичка эта с ярко-желтым оперением, считается вестницей скорого тепла.

Считалось, что если птичка показалась людям, то скоро наступит тепло.

В ее честь женщины пекли печенье или хлебцы в виде птички, используя овсяную муку. Печенье называли овсяничками. Выпечку раздавали детям, раскладывали во дворе, ели сами. Считалось, что таким печеньем можно приманить быстрее весну. Хорошей приметой было взять в этот день взаймы муки у многодетной семьи и из этой муки испечь печенье. Считалось, что так можно ускорить появление в доме младенца. Еще одной положительной приметой было обилие птиц во дворе.

В этот день внимательно смотрели под ноги. Если споткнешься, то обязательно с кем-нибудь серьезно поссоришься.

Хорошей приметой считалось потерять в этот день деньги. Верили, что больше придет, чем потеряешь.

В этот день запрещено было грустить, печалиться. Тот, кто встретит праздник в плохом настроении, может целый год так провести. Не надевали одежду темного цвета. Не разрешалось отказываться от угощения, так как это считалось отказом от счастья.

Не разрешалось злословить, сплетничать, сквернословить, потому что, по поверью, все сказанное тебе же и вернется.

Если в этот день увидеть бабочек, то скоро придет удача.

Весь день сухо - будет плодородный год.

Звезды на небе мерцают - скоро станет холодно.

Деревья в лесу начали трещать - жди мороза.