Георгий Плеханов: какое будущее предсказал России учитель Ленина

В историю России Георгий Плеханов вошел с парадоксальным титулом — «отец русского марксизма» и одновременно злейший оппонент того, кто этот марксизм воплотил в жизнь. Ленин называл его труды лучшими в мире и советовал учиться у «старика», но когда ученик дошел до крайностей, учитель отрекся от него, назвав планы «бредом». Каким же был путь человека, предсказавшего Гражданскую войну за год до ее начала?

Из гвардейцев — в подпольщики

Парадоксы преследовали Плеханова с юности. Сын отставного штабс-капитана, он начал свой путь по стопам отца: военная гимназия, элитное Константиновское училище в Петербурге. Казалось, перед ним открыта дорога блестящего офицера. Но тут сработала «бомба замедленного действия» — книги радикалов. Прочитав Белинского, Чернышевского и Добролюбова, юный Плеханов понял: защищать империю на плацу он не хочет. Он решил служить народу иначе — уйти в науку и политику.

Однако и из Горного института его выгнали. Причина была не в неуспеваемости, а в той самой «неуплате», за которой скрывалась увлеченность протестами. Уже в 1876 году Плеханов впервые громко заявил о себе, произнеся речь на студенческой демондании в Казани. После этого пришлось уйти в подполье. Он стал одним из лидеров «Земли и воли», а когда организация раскололась, возглавил умеренное крыло «Черный передел». Но полиция выкурила его из страны: в 1880 году Плеханов оказался в Швейцарии.

Именно там, в эмиграции, он и превратился в настоящего «патриарха». Он перевел «Манифест коммунистической партии» и основал первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда». В Женеве он создавал газету «Искра», готовил съезды партии и штамповал книги, которые нелегально уходили в Россию.

Встреча с «сумасшедшим»

Когда в начале 1900-х к нему в Женеву приехал молодой и амбициозный Владимир Ульянов, Плеханов увидел в нем толкового ученика. Он щедро делился опытом. Но разница в темпераменте и взглядах чувствовалась сразу: Плеханов был теоретиком, Ленин — человеком железной воли и бескомпромиссной борьбы. После революции 1905 года, которую Плеханов наблюдал из Швейцарии, их пути окончательно разошлись.

Февраль 1917 года стал звездным часом Плеханова. После 37 лет изгнания он вернулся в Россию победителем. На перроне его встречали с оркестром. Но триумф длился недолго. В апреле Ленин опубликовал свои знаменитые «Апрельские тезисы» с призывом к немедленной социалистической революции. Плеханов пришел в ужас.

Он не стеснялся в выражениях, назвав программу ученика «бредом сумасшедшего». По мнению Плеханова, Россия была слишком отсталой, слишком крестьянской для социализма. Сначала она должна была пройти долгий путь капиталистического развития. Свергать Временное правительство, говорил он, — значит ввергнуть страну в хаос. Он прямо предупреждал: если Керенского сменит Ленин, это станет началом конца революции.

Пророчества, которые сбылись

Октябрь 1917 года стал для Плеханова катастрофой. Большевики взяли власть, и «старик» написал «Открытое письмо к петроградским рабочим», где обосновал преждевременность завоевания пролетариатом власти. Такой путь Георгий Валентинович считал «величайшим несчастьем для всей России». Он был уверен в том, что крестьяне, заполучив помещичьи земли, обратят свой взор в сторону капитализма, а потому пролетариат, несвоевременно захвативший власть в стране, не совершит социальной революции, а лишь вызовет гражданскую войну. Плеханов также сомневался в помощи европейских пролетариев и говорил о том, что нет никакой надежды на мировую революцию, на которую рассчитывали большевики.

Богомазов и Благих пишут, что прогноз Плеханова во многом оправдался. Мало того, Георгий Валентинович оказался одним из немногих, кто предрек большевикам, в случае если те добьются успеха, продолжительное нахождение у власти. Евгений Сикорский в своей книге «Из истории утверждения в России диктатуры большевиков» отмечает, что не только враги и правительства других государств, но и сами большевики думали, что их деятельность во главе страны окажется недолгой. Однако Плеханов, по воспоминаниям своего соратника по группе «Единство», предсказал, что большевики захватили власть надолго, и никто ничего не сможет с этим поделать, сопротивление бесполезно. Сам же Плеханов не дожил даже до конца гражданской войны, он умер в 1918 году в Финляндии, где лечился от туберкулеза.