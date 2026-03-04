«Немытая Европа»: откуда пошло это выражение?

В XX веке на Западе считалось хорошим тоном критиковать Советскую Россию за грязь и бытовую неустроенность. Для русских это казалось довольно ироничным, учитывая, какая санитария царила в западной Европе долгую часть её истории. В местах обитания людей тех времен от зловония можно было потерять сознание.

Вонючая элита

Даже удивительно, как европейцы, кичащиеся своей исторической памятью, умудрились забыть о веках, проведенных в грязи и нечистотах. В исторической литературе можно встретить упоминания, что королева Испании Изабелла, правившая в конце XV века, мылась всего два раза в жизни. Эти "знаменательные события" произошли в день рождения и перед свадьбой .

Особенно не любили мыться европейские священнослужители. Папа Климент V скончался от дизентерии, а взошедший на католический престол Климент VII умер от чесотки. Список подобных примеров можно продолжать бесконечно.

Русские послы при дворе Людовика XIV с презрением писали на родину, что его величество «смердит аки дикий зверь». Впрочем, иного и быть не могло: французский король, согласно хроникам, принимал ванну, как и испанская королева, всего дважды в жизни.

Утопающий в нечистотах

Французский король Филипп II Август однажды вышел из своего дворца и упал в обморок от смрада, источаемого парижскими улицами. Канализации в городе не существовало. Все помои, включая человеческие испражнения, выливались из окон прямо на мостовую. Грязными, воняющими реками текли отходы большого города по узким улочкам, которые убирал лишь один дворник — дождь.

Символично, что в Париже протекала река Мердерон, чье название на русский язык переводится примерно как «Говнотечка». Это был не просто ручей, а открытая сточная канава, принимавшая нечистоты с окрестных улиц.

Европейское варварство

Почему же жители европейских столиц, даже имея такие возможности, избегали купаться или посещать баню, которые были так популярны на Руси? За этим стоит нечто большее, чем простое нежелание. Причиной тому средневековые представления врачей, культурные традиции и религиозные суеверия.

Даже в XVIII веке в европейских руководствах по этикету не рекомендовалось использовать воду для гигиенических процедур. Считалось, что летом она делает лицо восприимчивым к жаре, а зимой — к холоду.

Бани же европейцы и вовсе считали опасными для здоровья. Медицинский трактат XV века предупреждал: бани расширяют поры на теле, через которые в человека проникает опасная инфекция, вызывающая страшные заболевания и смерть.

Запуганные жители Европы предпочитали не мыться вовсе. До второй половины XVIII века регулярные гигиенические процедуры французов сводились к ополаскиванию рук и полосканию рта.

Ожидаемые последствия

Спрашивается, как же боролись с жутким запахом, исходившим от немытых тел? На помощь пришла парфюмерия. Жители протирали тела надушенной тканью, а под мышками носили мешочки с ароматическими травами. Правда, все эти ухищрения помогали мало — запах пота и грязи все равно пробивался сквозь любые благовония.

В конце концов Европу настигла расплата. Жуткая эпидемия чумы выкосила треть населения Франции. Антисанитария, отсутствие элементарных гигиенических привычек и скученность населения создали идеальные условия для распространения смертоносной инфекции. Так «немытая Европа» заплатила самую высокую цену за свою нечистоплотность.

Россия же, где банная традиция была не просто гигиенической процедурой, а частью национальной культуры, избежала многих эпидемий, регулярно косивших европейское население. Но об этом в западных учебниках истории писать было не принято.