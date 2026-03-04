Зачем американцы хотели переселить финнов на Аляску

Когда зимой 1939 года Советский Союз начал военные действия против Финляндии, мировые демократии дружно возмутились. Европейские правительства слали ноты протеста и отправляли добровольцев, но реально помочь маленькой стране никто не мог. Соединенные Штаты, формально придерживавшиеся политики изоляционизма, тоже выражали сочувствие. Однако, как быстро выяснилось, за этим сочувствием стоял вполне конкретный и весьма прагматичный интерес.

Гуманизм со своим интересом

В начале 1940 года два американских общественных деятеля, Роберт Блэк и Леонард Саттон, выдвинули идею, которая многое говорит о том, как в Вашингтоне воспринимали финскую трагедию. Они предложили переселить на Аляску всех финнов, которые не пожелают жить под советской властью. На первый взгляд — благородный жест, достойный настоящей демократии.

Аляска к тому моменту оставалась «спящим гигантом» — территорией, богатой природными ресурсами, но практически безлюдной. На огромном полуострове проживало всего около 70 тысяч человек. Развивать инфраструктуру, создавать экономику, противостоять потенциальной угрозе со стороны Японии было просто некому. И тут появляется идея: зачем тратить свои ресурсы на освоение северных территорий, если можно привезти готовых работников, да еще и с формулировкой «спасение от коммунизма»?

План выглядел безупречно с точки зрения американских интересов. Финны попадали в привычный климат, могли заниматься традиционным хозяйством, быстро адаптировались. Американцы получали лояльных, трудолюбивых и, что немаловажно, белых европейцев, разделяющих «основные ценности».

«Финаляска»

В 1940 году план не пригодился — Финляндия, потеряв 11 процентов территории, капитулировала и согласилась на условия СССР. Но история получила продолжение. В 1944 году, когда Красная Армия снова вышла к финским границам, американцы вспомнили о старом проекте. На этот раз всё было куда серьёзнее.

Разработкой занимался уже Генеральный штаб вооружённых сил США. Речь шла не о спасении нескольких тысяч беженцев, а о полномасштабной эвакуации трёх с половиной миллионов финнов. В документах проект получил звучное название «Финаляска» — предполагалось, что переселенцы создадут новый штат на американской земле.

Неслучившийся штат и неслучившаяся благодарность

История распорядилась иначе. Перемирие 1944 года сохранило независимость страны, а после поражения Гитлера Финляндия заняла уникальное положение нейтрального государства с множеством выгодных договоров с СССР. Американский план отправили в архивы, где он пролежал долгие годы, пока финский историк Генри Ойнас-Кукконен не выпустил книгу «Финаляска — мечта о финском штате».

Проект «Финаляска» стал очередным доказательством того, как за ширмой гуманизма и сочувствия часто скрывается вполне трезвый расчет. Соединенные Штаты, при всех разговорах о защите демократии и прав человека, всегда умели находить выгоду в чужих трагедиях, что чуть не прочувствовали на себе финны.