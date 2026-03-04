Проклятие Текумсе: сколько президентов США оно «убило»

В американской истории есть странная закономерность, от которой у скептиков сводит скулы, а любители мистики потирают руки. С 1840 по 1960 год каждый президент США, избранный в високосный год (с тем самым нулем в конце), умирал в должности. Семь раз подряд. Без вариантов. Индейское проклятие, роковая случайность или статистическая аномалия — разбираемся, как вождь племени шауни перессорился с американской демократией.

© Русская семерка

Как губернатор поссорился с индейцами

В 1811 году генерал Уильям Генри Гаррисон, губернатор Индианы, повел войска против индейской конфедерации, которую создали братья Текумсе и Тенскватава (он же Пророк) . Повод был военный, подоплека политическая — Гаррисон хотел отжать земли, а индейцы справедливо хотели их сохранить.

Встретились у реки Типпеканоэ. Гаррисон победил. Деревню индейцев сожгли, сопротивление сломали. Через два года Текумсе вообще погиб в сражении на Темзе . Казалось бы, история закончена. Но остался его брат Тенскватава. И, если верить легенде, именно он произнес слова, которые потом войдут во все учебники конспирологии.

Историки спорят, звучало ли проклятие на самом деле. По одной версии, оно родилось сразу после Типпеканоэ. По другой — уже после гибели Текумсе . Но суть едина: ты, Гаррисон, станешь президентом. Но не закончишь срока. И каждый твой последователь, избранный через двадцать лет, тоже умрет во власти .

«Пусть каждый великий вождь, выбранный через 20 лет, умирает. И каждый раз, когда это случится, пусть американцы помнят о смерти нашего народа» — так цитируют проклятие современные источники .

Семь несчастливых случаев

Первая кровь — Гаррисон. Он действительно стал президентом в 1840 году. И действительно умер через месяц . Простудился на инаугурации, читал речь холодным мартовским днем без пальто и шляпы — хотел показать, какой он крутой вояка. Показал. Пневмония убила его 4 апреля 1841-го .

Дальше — как по нотам.

1860 год — Авраам Линкольн. Пуля убийцы в 1865-м .

1880-й — Джеймс Гарфилд. Тоже застрелен .

1900-й — Уильям Мак-Кинли. И снова пуля .

1920-й — Уоррен Гардинг. Тут без убийцы, сердечный приступ в 1923-м .

1940-й — Франклин Рузвельт. Кровоизлияние в мозг в 1945-м, в начале четвертого срока .

1960-й — Джон Кеннеди. Даллас, 1963 год. Выстрел, который слышал весь мир .

Семь президентов. Семь смертей. Идеальный интервал — 20 лет. Даже если отбросить мистику, выглядит жутковато.

Как проклятие лопнуло

В 1980 году президентом стал Рональд Рейган. Восьмое колено, как говорят нумерологи. Должно было убить. Но 30 марта 1981 года пуля прошла в сантиметре от сердца . Рейгана прооперировали, он выжил, отсидел два срока и умер своей смертью в 2004-м, уже после ухода из политики.

Поговаривают, что Нэнси Рейган нанимала астрологов, чтобы защитить мужа . Но факт остается фактом: проклятие либо кончилось, либо дало сбой.

Дальше — Джордж Буш-младший, 2000 год. Тоже должен был умереть. В 2005-м в Тбилиси в него бросили гранату. Не взорвалась . Жив до сих пор.

2020 год — Джо Байден. Тоже пока жив.

Математика против магии

Скептики, конечно, не молчат. Историк из Северо-Западного университета Майкл Шерри на просьбу прокомментировать проклятие ответил коротко: «Вряд ли я могу сказать что-то глубокое об этом конкретном фактоиде, как бы странно это ни звучало» .

Критики указывают: Томас Джефферсон (1800) и Джеймс Монро (1820) спокойно дожили до старости . А Закари Тейлор умер в 1850-м, хотя избрали его в 1848-м — никакого нуля .

Логика простая: если перебирать все возможные закономерности, какая-нибудь обязательно совпадет. Была бы выборка побольше, нашли бы проклятие виргинцев, проклятие бородатых или проклятие демократов . Но совпадение — не причинно-следственная связь.

Тем не менее история красивая. Индейский вождь, побежденный, но не сломленный, бросает вызов империи — и империя дрожит 120 лет. А потом то ли астрология сработала, то ли просто статистика выровнялась.

В любом случае, ближайшая проверка — 2040 год. Есть время подготовиться.