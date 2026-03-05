Как Уинстон Черчилль опустил железный занавес холодной войны

80 лет назад бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнёс Фултонскую речь, которую принято считать началом холодной войны. Британский политик, выступая как частное лицо в Вестминстерском колледже города Фултон, обвинил СССР в экспансионизме и объявил о «железном занавесе» в Европе. Он также утверждал, что англоязычные страны якобы занимают исключительное положение на мировой арене. Речь Черчилля, произнесённая в присутствии президента США Гарри Трумэна, спровоцировала жёсткий ответ со стороны Москвы. Иосиф Сталин сравнил её основные тезисы с нацистской пропагандой. По словам историков, в Фултоне западные политики окончательно разорвали союзнические отношения, установленные с Советским Союзом в годы Второй мировой войны.

Началось всё не в Фултоне

Речь Черчилля в Фултоне стала отправной точкой холодной войны. Но противоречия между западными державами и советским блоком возникли значительно раньше — когда они ещё совместно воевали в составе Антигитлеровской коалиции. По словам историков, Черчилль вынашивал фултонские идеи с 1943 года, когда уже стало ясно, что СССР разгромит основные силы вермахта.

Ещё до завершения Второй мировой войны противостояние обрело чёткие очертания. Антикоммунистические силы, опираясь на поддержку Лондона и на бывших гитлеровских коллаборационистов, развязали противоборство с левыми в Греции. В 1946 году оно вылилось в полноценную гражданскую войну. Элиты США и Великобритании были недовольны приходом левых сил к власти в государствах Восточной Европы. С весны 1945 года западные державы разрабатывали план операции «Немыслимое». Он предполагал ведение боевых действий против Красной армии вооружёнными силами Великобритании и США с привлечением бывших частей вермахта. А осенью 1945-го американцы приступили к разработке плана «Тоталити», включавшего в себя ядерные бомбардировки советских городов.

При этом, по словам историков, значительная часть западного общества симпатизировала СССР и считала, что Москва за заслуги в разгроме нацизма и понесённые при этом потери имеет право на определённые бонусы на международной арене. Однако последовательного антикоммуниста Уинстона Черчилля такой расклад не устраивал, как и Гарри Трумэна, возглавившего США в 1945-м после смерти Франклина Рузвельта.

«Власти западных держав под конец Второй мировой войны начали смотреть на СССР иначе. Он превращался из союзника в геополитического противника», — заявил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Впрочем, Великобритания и Соединённые Штаты не решились сразу после завершения Второй мировой войны вступить в боевые действия против СССР, поэтому стали искать новый формат противоборства.

«Хотя союз в рамках Антигитлеровской коалиции себя исчерпал, американское общество не хотело воевать. Раскачать его на новую войну — да ещё и со вчерашними союзниками — было сразу невозможно. Кстати, и у немцев, которых планировали задействовать западные элиты, после поражения в мае 1945-го весь боевой дух сошёл на нет. Но американские политики не хотели уходить из Европы. Так рождалась формула холодной войны», — отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Путешествие Черчилля

В 1945 году британские консерваторы, во главе которых стоял Черчилль, из-за отсутствия внятной экономической программы и непродуманных заявлений самого премьера проиграли парламентские выборы. Черчилль ушёл в отставку и по совету врачей вскоре решил отправиться отдохнуть в места с тёплым климатом — он остановил свой выбор на Флориде, где у него жили друзья.

Руководство Вестминстерского колледжа в американском городе Фултон, узнав о грядущем визите в США знаменитого британца, решило ради привлечения внимания к своему учебному заведению пригласить экс-премьера прочитать публичную лекцию. Чтобы сделать приглашение более весомым, дирекция колледжа вышла на Трумэна, который идею поддержал. Получив просьбу от президента США, Черчилль, естественно, согласился прочитать лекцию — но только если Трумэн лично будет его сопровождать. При этом бывший глава британского правительства даже отказался от крупного гонорара, который ему предлагал колледж. Президент это условие принял.

В январе 1946-го Черчилль прибыл во Флориду. Трумэн не смог навестить его там, поэтому экс-премьер отправился в феврале в Вашингтон, где встретился с президентом США. Встреча была длительной, и в ходе неё Черчилль якобы представил Трумэну и его окружению свою будущую речь. Как это происходило и в какой степени повлиял на текст выступления президент США, достоверно не известно. Впоследствии Трумэн отрицал какое-либо вмешательство в процесс.

Сама лекция вызвала огромный ажиотаж. Тысячи людей заявили о желании присутствовать на ней. Организаторы зарезервировали места для 400 журналистов. В газетах обсуждалось даже меню Черчилля и Трумэна. Когда американский лидер и британский экс-премьер прибыли в Фултон, в доме у президента колледжа их накормили копчёным окороком в апельсиновом и ананасовом соусе, курицей с грибами и картофелем, салатом, блинчиками, домашним мороженым и тортом. Черчиллю так понравилось угощение, что он попросил записать рецепт окорока.

Железный занавес

В наши дни Фултонская речь Черчилля ассоциируется у многих с фразой о железном занавесе, опустившемся «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике». Но, по словам историков, этого абзаца вообще не было в тексте, который заранее раздали прессе. Черчилль добавил его, как и некоторые другие тезисы, уже по ходу выступления. Из-за того, что стенографисты и журналисты не ожидали такого поворота событий, полный текст едва не был утрачен.

Из-за разночтений при расшифровке сохранилось несколько вариантов Фултонской речи Черчилля, незначительно отличающихся между собой. «Классическим» считается текст, опубликованный в отдельной брошюре Вестминстерским колледжем.

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике через весь континент был опущен железный занавес. За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти знаменитые города с населением вокруг них находятся в том, что я должен назвать советской сферой, и все они, в той или иной форме, объекты не только советского влияния, но и очень высокого, а в некоторых случаях и растущего контроля со стороны Москвы... Коммунистические партии, которые были очень маленькими во всех этих восточноевропейских государствах, были выращены до положения и силы, значительно превосходящих их численность, и они стараются достичь во всем тоталитарного контроля», — заявил Черчилль.

Британский экс-премьер рассуждал об «опасности», якобы исходящей от коммунизма, и о возникновении в различных странах «пятых колонн». Таким образом Черчилль фактически подхватил пропагандистские посылы, которые ранее использовали нацисты, подчёркивают специалисты.

Англоязычная «исключительность»

Черчилль рассуждал о том, что власти СССР не желают войны, но хотят пользоваться плодами своего силового давления на мир. По его мнению, воспрепятствовать этим притязаниям может «братская ассоциация англоговорящих народов».

«Без сомнений мы должны осознанно действовать в целях решительного умиротворения Европы в рамках Объединённых Наций», — заявил Черчилль.

Он также заочно предложил ООН опираться на «мощь» англоязычных стран. А «великие принципы свободы и прав человека» Черчилль назвал совместным наследием англоязычного мира. По словам историков, в его словах содержался фактически неприкрытый призыв к вмешательству Великобритании и США в дела всего мира и откровенный намёк на англо-саксонскую «исключительность».

«Фултонская речь Черчилля соответствовала взглядам Трумэна, который не был изоляционистом, и считал, что внешняя политика приоритетнее внутренней», — заметил Владимир Васильев.

Формально Черчилль на момент произнесения Фултонской речи считался частным лицом, однако обстоятельства, при которых она прозвучала — в присутствии Трумэна и других представителей американской элиты, — сделали её крайне провокационной. Выступление быстро превратилось в своего рода внешнеполитический манифест элит США и Великобритании.

Последствия Фултонской речи

Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов практически сразу были проинформированы о содержании выступления Черчилля. С критикой Фултонской речи выступил в советской прессе академик Евгений Тарле. А затем и сам Сталин дал интервью газете «Правда», в котором указал на расистские нотки в Фултонской речи и на то, что она фактически призывает к войне против СССР.

Сталин подчеркнул, что подход Черчилля напоминает позицию Гитлера, который провозгласил расовую теорию и считал полноценными только тех, кто говорит на немецком языке.

«Черчилль как бы продолжил дело Гитлера. И при этом произнёс то, что было выгодно Трумэну», — подчеркнул Владимир Васильев.

Сильная напряжённость в отношениях между Москвой и западными державами ощущалась и ранее. Однако именно в Фултоне претензии США и Великобритании были чётко оформлены. После этого Вашингтон перешёл к открытому противоборству со странами соцлагеря — развернув экономическое и политическое давление на СССР и провоцируя локальные конфликты.